Tranzactie de 145 milioane dolari: Cel mai mare serviciu de muzica din SUA a cumparat un start-up cu centrul de inginerie in Romania

- Grupul KMG International a realizat un profit net de 80 milioane dolari, anul trecut, in crestere de sase ori comparativ cu 2016, iar in perioada urmatoare se va concentra pe dezvoltarea in Romania, se arata intr-un comunicat de presa al companiei. Contribuţia grupului la bugetul României…

- Grupul petrolier anglo-olandez Shell a anuntat joi seara vanzarea activelor sale upstream din Noua Zeelanda catre grupul austriac OMV, proprietarul OMV Petrom, pentru 578 milioane de dolari, informeaza Reuters, citat de Agerpres.

- Compania de investitii imobiliare Globalworth, prezenta si pe piata din Romania, a achizitionat cladirea de birouri Warta Tower din Polonia, in urma unei tranzactii cu o valoare de 55 milioane de...

- Companiile ROMAERO si SIKORSKY, parte al grupului Lockheed Martin au semnat, miercuri, un acord de parteneriat industrial ce va asigura participarea pe termen lung a mai multor companii din industria naționala de aparare a Romaniei la lucrari de asamblare, echipare, customizare și intreținere a elicopterului…

- Grupul israelian care a preluat Casa Radio, amendat in SUA. Grupul israelian Elbit Imaging, principalul actionar al dezvoltatorului imobiliar Plaza Centers, care se ocupa de multi ani de transformarea Casei Radio intr-un centru comercial, a platit o amenda civila de 500.000 de dolari in Statele Unite.…

- “Intre 2007 si 2012, Plaza Centers a platit consultantilor, direct si indirect, aproximativ 14 milioane de dolari. Directorii din conducerea Plaza Centers au autorizat aceste plati, desi documentele aduse in sprijinul platilor nu au identificat serviciile furnizate de consultanti conform contractelor”,…

- Amazon a creat un nou domeniu de activitate, iar acest model de business a ajuns deja in Romania la cifre de minim 50 de milioane de dolari pe an. Sellerii de succes din top 10 au realizat anul trecut vanzari de peste 25 de milioane de dolari. In contextul cresterii accelerate a…

- Muzeul Municipiului București invita publicul la Palatul Suțu, vineri, 9 martie 2018, la ora 18:00, sa participați la proiecția filmului documentar „Pictori evrei din Romania Primului Razboi Mondial”, eveniment organizat in colaborare cu Asociația pentru educație – TEOFOR. Primul Razboi Mondial a avut…

- Pe 1 februarie 2018, un Comunicat al DNA stupefia opinia publica anunțind eșecul Dosarului Microsoft, unul dintre cele mai mari dosare de corupție din postdecembrism, pentru a carui deschidere, 26 septembrie 2014, șefa DNA, Codruța Kovesi, s-a laudat prin zeci de interviuri mai mult sau mai puțin aranjate.

- Peste 10% din fondurile ofertelor inițiale pentru criptomonede (ICO), adica peste 400 de milioane de dolari se pierd sau sunt furate de hackeri, potrivit unui studiu EY. Hackerii profita de ireversibilitatea tranzacțiilor bazate pe blockchain și de erorile de codare de baza, elemente care ar putea…

- Constructia noului Spital de Urgenta "Sfantul Vasile cel Mare" din Sectorul 1 ar putea incepe la sfarsitul anului viitor, urmand ca lucrarile sa dureze aproximativ patru ani. Unitatea medicala va avea peste 1.000 de paturi, 60 de linii de garda, 37 de sali de operatii, heliport, spatii de cazare pentru…

- Estimarile legate de numarul romanilor care au plecat din tara sunt de aproximativ 3,4 milioane de oameni din 2007 pana in 2017, cifra care plaseaza Romania pe locul doi in lume, dupa Siria, in ceea ce priveste emigratia, conform ONU, a spus Luciana Lazarescu, de la Centrul de cercetare si documentare…

- UiPath, o companie fondata in Bucuresti in 2015 de romanii Daniel Dines si Marius Tirca si care s-a specializat in ultimii ani in cea mai in voga tehnologie la nivel global - dezvoltarea de roboti software care automatizeaza procesele de lucru din companii, a devenit primul “unicorn” al industriei locale…

- Autostrada Soarelui se redeschide de la ora 12:00, parțial. Traficul pe A2, București – Constanța, va fi reluat de la ora 12:00, conform Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, urmand sa se desfașoare pe anumite porțiuni controlat. Incepand cu ora 12:00 traficul pe A2, București…

- Esteto.ro, magazin online cu produse beauty deținut de antreprenorul Octavian Jomir, și-a dublat cifra de afaceri în 2017, atingând pragul de 1,5 milioane de euro. În cei 5 ani de la înființarea business-ului, s-au plasat peste 100.000 de comenzi online pe esteto.ro, în…

- Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti a precizat luni ca stirea lansata de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), despre scolile romanesti vizate de tentative de incendiere, este una falsa. "Ambasada Federatiei Ruse remarca cu regret ca mai multe surse din mass-media din Romania cu usurinta au cules…

- Pictorul Ovidiu Salagean a vernisat expozitia intitulata „Atelier” in galeria Phoenix din Marghita. Evenimentul a fost organizat de Casa de Cultura Marghita si Centrul Judetean de Consevare si Promovare a Culturii Traditionale Bihor, sub coordonarea artistului plastic Papp Gabor. Ovidiu…

- Cifrele erau impresionante: 82 de magazine in martie 2006, 850 de angajati, cifra de afaceri 80 de milioane de dolari in 2005 si aproape 100 de milioane de dolari in 2006. Dar in mai 2009 o coperta a BUSINESS Magazin afisa un titlu scurt: Ultra Faliment, iar cifrele se schimbasera: datorii neachitate…

- Serviciul de rezervari de automobile Uber Technologies a confirmat miercuri ca anul trecut pierderi sale au crescut pana la 4,5 miliarde dolari, de la 2,8 miliarde dolari in 2016, la o cifra de afaceri de 7,4 miliarde dolari, informeaza Bloomberg. Cu toate acestea, Uber sustine ca in ultimele…

- Simona Halep a semnat un contract substanțial cu sponsorul Nike, insa suma incasata de jucatoarea de tenis din Romania este mult mai mica decat sumele incasate de rivalele sale din tenis de la același sponsor. Nu de multa vreme, Simona Halep, numarul 2 mondial in clasamentul WTA , a semnat un contract…

- Divizia americana a bancii olandeze Rabobank va fi obligata sa plateasca 369 milioane de dolari autoritatilor dupa ce a recunoscut ca se face vinovata de ascunderea de informatii de anchetatori, scrie MEDIAFAX, citand Deutsche Welle.Citeste si: Un jurnalist cunoscut face un anunt NEASTEPTAT:…

- Asociatia pentru Promovarea Femeii din Romania, APFR Timisoara, lanseaza proiectul POCU/82/3/7/104331 cu titlul ”Centrul de excelenta in promovarea antreprenoriatului_IMMpact Vest”. Proiectul are o valoare totala de finantare de 10.826.950,75 lei din Fondul Social European prin Programul Operational…

- La Strada Street Mall Concept, dezvoltatorul unuia dintre primele proiecte de tip strip mall din Romania, anunta constructia a doua noi centre comerciale ce urmeaza sa fie livrate pana la finalul acestui an in Bucuresti si Brasov, in urma unor investitii de 10 milioane de euro. 0 0 0 0…

- La invitația ministrului apararii naționale, Mihai Fifor, marți, 6 februarie, incepand cu ora 8.30, va avea loc, la Palatul Cercului Militar Național din București, o intalnire a psihologilor incadrați in structurile de asistența psihologica ale Armatei Romaniei. La activitate, alaturi de ministrul…

- Parcul auto national din Romania a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitati, in crestere cu 8,91% fata de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES. Statistica de specialitate arata ca,…

- Numarul autoturismelor, in crestere Parcul auto national din România a ajuns la finalul anului trecut la peste 7,6 milioane de unitati, în crestere cu circa 9 % fata de 2016. Potrivit datelor Directiei Permise si Înmatriculare, din totalul autovehiculelor înregistrate…

- Compania de stat Romtehnica a cumparat un radar tridimensional, in valoare de 64,46 milioane de lei fara TVA, echivalentul a peste 13,9 milioane de euro, de la compania americana Lockheed Martin, potrivit unui anunt publicat pe SEAP.

- Compania petroliera Chevron va plati Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73.450.000 de dolari, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligatiilor financiare prevazute de Legea petrolului, anunta Guvernul.

- Nicolae Ceausescu, care a condus Romania intre 1965 si 1989, intra pe ușa Comitetului Central al PCR, actualul sediu al Ministerului de Interne, fix la ora 8 dimineața, astfel incat cei din cladire iși puteau potrivi ceasurile. Era intampinat de directorul Cabinetului, șeful Cabinetului și secretarul…

- Ministerul pentru Romanii de Prutindeni din Romania este o instituție relativ noua, fiind inființat acum un an. Pana atunci, activase Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni. In ultima perioada, la București, au existat voci care optau pentru desființarea instituției, totuși, a ramas in componența…

- Mariza si Caro Emerald vor reveni in Capitala in luna februarie. Insa nu sunt singurele concerte de care se vor bucura bucureștenii luna aceasta. Sevdaliza si Kneebody vor concerta și ei in februarie, in premiera, la Bucuresti, scrie News.ro.Citeste si: Igor Dodon ia masuri de ULTIM MOMENT:…

- Infiintarea de noi centre de mari arsi este o prioritate a noului ministru al Sanatatii. La doi ani si trei luni de la tragedia din Colectiv, Romania are mai putin de 20 de paturi pentru astfel de pacienti, toate in Capitala. Patru centre urmeaza sa fie deschise la Timisoara, Iasi si Bucuresti. "Sunt…

- Desi Guvernul Tudose e de domeniul istoriei, efectele masurilor lui bantuie si acum administratiile locale, ciuntindu-le bugetele. „Noi pe 2018 – nu doar Primaria Resita, toate unitatile administrativ-teritoriale din Romania – am fost faultati rau de tot de Guvern, se plangea primarul Ioan Popa,…

- Aflat in cel de-al doilea cantonament al iernii cu FCSB, Nicolae Dica este nevoit sa pregateasca finalul sezonului regular si ”dubla” cu Lazio din primavara Europa League in conditii dificile. Dincolo de problemele pe care le are la echipa cu situatia accidentatilor, s-ar parea ca antrenorul FCSB…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu susține ca in Romania exista medici care au abandonat orice fel de morala, pentru a obține putere. Aceștia caștiga zeci de mii de euro pe luna, bani negri, si iși folosesc influența pentru a duce pacienții de la stat la privat. Totul in detrimentul medicilor…

- GapMinder, fond de investitii de capital de risc care vizeaza start-up-uri inovatoare din Romania, fondat de cinci investitori, din care patru romani, s-a lansat pe piata cu un buget initial de 26 milioane de euro si vrea sa se implice in dezvoltarea unor companii aflate la inceput de drum, cu sume…

- Cobotware, un start-up tehnologic din Bucuresti, a inceput colaborarea cu firma daneza Universal Robots , care a inventat robotii colaborativi (coboti) si ofera companiilor solutii de automatizare a productiei, cererea pentru astfel de tehnologii fiind in crestere datorita lipsei relative a fortei…

- British American Tobacco (BAT) a anuntat miercuri ca, din 2012, a investit peste 2,5 miliarde dolari la nivel global in cercetare si dezvoltare pe segmentul de produse de noua generatie in industria tutunului, cu potential de risc redus la fumatul traditional.La nivel global, peste 1.500 de…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana de pe plan local, a transportat anul trecut 6,8 milioane de pasageri in și dinspre Romania, mai mult decat Tarom și Blue Air la un loc. Pentru anul acesta are programata o capacitate de 8,8 milioane de locuri. Factorul de incarcare al avioanelor depașește 90%,…

- În anul curent, cheltuielile legate de serviciul datoriei de stat se estimeaza în suma de 1 miliard 819,5 milioane de lei, în diminuare cu 170,8 milioane de lei fața de cheltuielile aprobate (precizate) pentru 2017, transmite IPN. Cheltuielile pentru serviciul datoriei…

- Cea mai bogata femeie din China a reușit sa-și mareasca substanțial averea, in doar patru zile. In aceasta perioada, ea a caștigat nu mai puțin de doua miliarde de dolari, relateaza Fortune.com. Yang Huiyan, in varsta de 36 de ani, și-a marit averea cu 2,1 miliarde de dolari in doar patru zile. Femeia…

- Politistii de imigrari din Cluj au depistat trei cetateni straini din Irak, care nu au parasit teritoriul României la expirarea perioadei legale de sedere. Pe numele acestora au fost emise decizii de returnare, prin care sunt obligati sa paraseasca teritoriul…

- Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat ca urmeaza sa fie semnate contractele de achizitie pentru 14 echipamente Computer Tomograf (CT) si 24 aparate de Rezonanta Magnetica (RMN), care vor ajunge in spitalele unde nu exista astfel de dispozitive, fondurile fiind imprumutate de Banca Mondiala.…

- Ce noroc a avut o femeie din Statele Unite! A devenit milionara, dupa ce a castigat un mare premiu la loterie. Biletul castigator are povestea lui si a intrat in posesia femeii dintr-o gresala.A

- SUA vor investi peste 200 milioane de dolari pentru renovarea si modernizarea unor facilitati - intre care baze aeriene - inainte de utilizarea lor in Europa de catre fortele aeriene americane,...

- Compania de armament Raytheon a primit din partea Fortelor Aeriene din SUA doua contracte, in valoare totala de 659,9 milioane de dolari, pentru livrarea in Romania si in alte tari a unor sisteme de rachete aer-aer si a unor echipamente de testare, potrivit unui anunt al Pentagonului, citat de Romania…