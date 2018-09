Stiri pe aceeasi tema

- Fondul de investiții cu capital privat Abris Capital Partners a vandut compania romaneasca de curierat, la 5 ani de la achizitie, catre un alt fond de investitii, Mid Europa Partners. Urgent Cargus este al doilea jucator de pe piața de curierat din Romania, in functie de venituri si dimensiunea companiei.

- Fondul de investitii cu capital privat Abris Capital Partners a vandut integral compania romaneasca de curierat Urgent Cargus, firma cu afaceri de circa 80 milioane euro anul trecut, catre Mid Europa Partners.

- Portofoliul companiei s-a majorat la 920.000 de metri patrati de suprafata totala inchiriabila (GLA). Valoarea portofoliului a ajuns la 2,1 miliarde de euro, dintre care 1,2 miliarde sunt reprezentate de activele din Romania si aproape 1 miliard de euro de activele din Polonia. 'Globalworth a continuat…

- De teama pestei porcine africane, Fondul danez de investiții Polaris a oprit investiția de 134 milioane dolari, prin care urma sa cumpere holdingul DCH International, care controleaza în România compania Premium Porc Group, al doilea mare producator de carne de

- Primaria Targoviste a primit din partea Companiei Nationale de Investitii o notificare cu privire la inceperea procedurilor de achizitii publice, pentru desemnarea firmei care va executa lucrarile de reabilitare si modernizare a Cinematografului Independenta. Valoarea proiectului a fost estimata la…

- Piața totala a fondurilor de investiții a inregistrat o valoare a activelor nete de 24,8 miliarde de lei (5,4 miliarde de euro), la finele lunii iulie, in scadere cu 6% de la inceputul anului, potrivit datelor publicate miercuri de Asociația Administratorilor de Fonduri - AAF.In plus, activele…

- 59 milioane de euro din Fondul de coeziune vor fi investite in modernizarea ecluzelor de pe canalele Dunare - Marea Neagra și Midia Navodari – Poarta Alba. Acestea din urma asigura conexiunea portului Constanța, de pe litoralul Marii Negre, cu fluviul Dunarea, in regiunea de sud-est a Romaniei. "Proiectul…

- Mega-tranzactie pe piata de retail din Romania. Se vinde un cunoscut retailer, apreciat pentru preturile sale foarte mici. Este vorba despre un gigant care opereaza o rețea de 1.411 magazine in Europa Centrala și de Est, dintre care 176 in Romania, unde are circa 1.400 de angajați.Acesta a…