Tranzactia anului in fashion: Michael Kors a cumparat Versace. Ce planuri are brandul american

Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile Hennes & Mauritz AB (H&M), al doilea retailer de imbracaminte la nivel mondial, au crescut peste asteptari in perioada iunie - august 2018, eforturile de a concura cu firmele care vand online fiind incununate de succes, transmite Reuters. Luni dimineaţă, acţiunile H&M…

- Suma totala a transferurilor in ultimul mercato din aceasta vara in primele cinci ligi de fotbal din Europa a atins un nou record, ajungand la 4,21 miliarde de dolari (3,63 miliarde de euro), arata miercuri un studiu al FIFA.

- Apple ar putea avea in curand un companion in clubul companiilor care valoreaza un triliond e dolari pe bursa. Acțiunile Amazon au crescut luni cu 2%, aducând valoarea de piață a companiei la 940 de miliarde de dolari, scrie CNN Money. Astfel, gigantul de retail online…

- Tesla intentioneaza sa investeasca cinci miliarde de dolari in construirea unei fabrici in China, in conditiile in care razboiul comercial cu SUA face si mai presanta stabilirea productiei pe cea mai mare piata auto din lume, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.…

- Tesla intentioneaza sa investeasca cinci miliarde de dolari in construirea unei fabrici in China, in conditiile in care razboiul comercial cu SUA face si mai presanta stabilirea productiei pe cea mai mare piata auto din lume, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.…

- Actiunile Facebook au scazut miercuri cu peste 9%, dupa inchiderea tranzactiilor la bursa din New York, in urma publicarii unor rezultate trimestriale care au dezamagit investitorii, transmite MarketWatch, conform news.ro.Compania a raportat pentru trimestrul al doilea un profit net de 5,12…

- Ford a revizuit miercuri in scadere estimarile privind castigurile din acest an din cauza declinului vanzarilor, a tarifelor vamale impuse de China, a dificultatilor cu care se confrunta pe piata europeana si a avertizat ca ar putea inregistra in urmatorii cinci ani costuri de pana la 11 miliarde de…

- Conflictul de ordin comercial dintre SUA si China are deja efecte la nivel global, iar expertii constata ca peisajul comertului mondial a inceput sa se schimbe, Beijingul investind de noua ori mai mult in Europa decat in America de Nord, informeaza CNBC.