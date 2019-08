Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta de coalitie are loc la ora 10:00. Viorica Dancila a anuntat ca va discuta cu Calin Popescu Tariceanu despre soarta coalitiei, in conditiile in care ALDE ia in calcul o alianta cu Pro Romania.Ulterior intrevederii, ALDE se va reuni la Parlament in Biroului Politic Central si Delegatiei…

- Venitul net anual disponibil pe cap de locuitor in Romania a crescut cu 18% in 2018, ajungand la 5.083 euro, de la 4.556 euro in 2017 și 4.181 euro in 2016, arata datele studiului anual privind puterea de cumparare in Europa, realizat de GfK și citat de incont.ro Potrivit analizei citate, județele Botoșani,…

- Societatea de distribuție a energiei electrice anunța intreruperi programate in alimentarea cu energie electrica, in municipiul Satu Mare, dupa cum urmeaza: ????Marti-20.08.2019 intre 9.00-17.00: str.Tarnavei 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, bld.Cloșca 30, str.Corvinilor (intre Simion Barnuțiu și Maramureș)…

- Transurban S.A anunța program special al curselor de transport in zilele de joi, 15 august și vineri, 16 august 2019. In aceste doua zile, autobuzele vor circula dupa programul de sambata. Chioșcurile de bilete vor fi inchise doar joi, in 15 august, iar vineri vor avea program normal de lucru. Pentru…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat autoritaților competente un sucevean, cautat de autoritațile din Romania pentru savarsirea unor infractiuni la regimul circulației. In data de 8 august a.c., in jurul orei 17.00, in Punctul de Trecere…

- De la 1 iulie pana la 30 septembrie 2019, activitatea Biroului de Pașapoarte de la Campina va fi suspendata. Cetațenii interesați vor trebui sa se adreseze Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple din Ploiești, Strada Vasile Lupu, nr. 60. S-a luat aceasta decizie…

- Viorica Dancila a fost pusa in dificultate la aflarea veștii ca Liviu Dragnea ar putea ieși mai devreme din inchisoare. Aceasta a spus ca nu se amesteca in justiție și nu vrea sa delclare nimic legat de acest aspect.

- 'CJ Vrancea va demara lucrarile pentru 'Reabilitare energetica si lucrari conexe la corpurile C5, C6 si C7, str. Cuza Voda nr. 56'. Beneficiarii acestei investitii sunt Serviciul Public Comunitar Judetean pentru Evidenta Populatiei, Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor…