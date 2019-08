Transporturile au reziliat contractul pentru lotul 3 al Autostrăzii Lugoj-Deva. CNAIR va termina lucrările Transporturile au reziliat contractul pentru lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva. CNAIR va termina lucrarile Lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva va fi preluat de CNAIR, care va face in regie proprie lucrarile ce trebuiau executate in 10 zile de catre constructorul spaniol, a declarat ministrul Transporturilor. El a adăugat că în paralel se va îndrepta penal împotriva consultantului şi a managementului CNAIR, care a făcut plăţile şi nu a trimis CESTRIN-ul să verifice calitatea lucrărilor.

"Autostrada - am văzut că s-au grăbit… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva va fi preluat de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care va face in regie proprie lucrarile ce trebuiau executate in cele 10 zile de catre constructorul spaniol, astfel incat traficul sa fie deschis, a declarat, miercuri, ministrul…

- Lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva va fi preluat de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care va face in regie proprie lucrarile ce trebuiau executate in cele 10 zile de catre constructorul spaniol, astfel incat traficul sa fie deschis, a declarat, joi, ministrul Transporturilor,…

- Asociatia Pro Infrastructura (API) sustine, intr-o postare pe pagina proprie de Facebook, ca miercuri Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a reziliat contractul lotului 3 al Autostrazii Lugoj-Deva.

- La doar 16 zile de când tronsonul de 21 km aflat la un procent fizic de 99% putea fi dat în trafic, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc și „executanții lui” din CNAIR au persistat în „șantajarea constructorului” și obligarea acestuia de a accepta o extindere…

- Pana duminica, unii dintre șoferii care veneau dinspre Sibiu au coborat la Deva, fara sa beneficieze de kilometrii de autostrada dați in folosința de cateva zile, din cauza ca urmatoarele localitați erau „taiate” pe panoul indicator, ca și cum drumul era inchis. Tion.ro a relatat duminica…

- Unii dintre șoferii care veneau duminica, 18 august, dinspre Sibiu spre Deva și mai departe spre Timișoara au reclamat faptul ca semnele de pe autostrada ii induc in eroare. Mai precis, deși lotul 4 de autostrada, de 22 de kilometri, a fost deschis miercuri, pe panourile de pe șoseaua de mare viteza…

- Probabil ocupat luni cu participarea la sedinta de conducere a PSD la nivel national, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a ajuns pana la urma marti pe loturile 3 si 4 de pe autostrada Lugoj – Deva. Conform uzantelor, el a asteptat ca presa sa il filmeze si a amenintat din nou cu rezilieri de contracte,…

- In ceea ce priveste lotul 2, intre Alba Iulia si Aiud, ministrul Transporturilor le-a spus constructorilor ca le va rezilia contractul, in situatia in care in urmatoarele doua saptamani nu se vor mobiliza si nu vor angaja subcontractori romani. Intrebat de jurnalisti daca lotul 1, intre Sebes si…