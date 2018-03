Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii unui serviciu din subordinea Primariei Calarasi au mers, vineri, pe DN3, sa hraneasca berze despre care au fost sesizati ca sunt in pericol. Specialistii spun ca nu toate pasarile au nevoie sa fie salvate, iar Salvamont face...

- Greva de avertisment, astazi, la ASO CROMSTEEL SA dupa ce Sindicatul Valahia a declanșat un conflict de munca. Salariații au Post-ul Greva de avertisment la ASO CROMSTEEL! Oamenii vor salarii mai mari și acuza boli profesionale din cauza cromului și mercurului apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Ministerul Educatiei Nationale a anuntat ca au fost ssupendate cursurile in doua scoli din judetul Alba, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, vineri. In tara, in aceeasi situatie sunt scoli din Argeș (19), Braila (4), Vrancea (4), Galați (3), Vaslui (3), Mehedinți (2) și Valcea (1). Potrivit MEN,…

- Aproape 2.000 de angajați ai companiei Amazon Spania au inceput o greva de doua zile. Sindicatele denunța condițiile stricte de munca și faptul ca gigantul american vrea sa reduca salariile prin modificarea contractului colectiv.

- Compania ArcelorMittal ar putea vinde combinatul siderurgic din Galati, pentru a compensa preluarea Ilva, cea mai mare otelarie din Europa, transmite corespondentul MEDIAFAX. Reprezentantii sindicatelor de pe...

- Muncitorii fabricii Pirelli din Slatina se pregatesc de greva. Oamenii sunt nemultumiti de faptul ca s-au trezit cu salariile micsorate. Angajatii vor sa iasa in strada peste doua zile dupa ce...

- CFR Calatori a mai anulat patru trenuri din cauza vremii si a chiciurei depuse la nivelul firelor de contact si pe elementele de infrastructura, numarul trenurilor anulate ajungand la 13. In Gara de Nord din Capitala mai inregistreaza o intarziere de 20 de minute un singur tren de pe ruta Brasov…

- Apa Canal SA Galati precizeaza ca in cazul bransamentelor individuale, toate cheltuielile legate de apa si canalizare (inclusiv pentru apa pluviala) se mentioneaza in factura trimisa clientului, asociatia de proprietari nemaiavand niciun rol din acest punct de vedere.

- La solicitarea Inspectoratului Județean de Poliție Braila, autoritațile județului Buzau au luat decizia de a inchide DN 2B. Restricția care a vizat la inceput segmentul de pe raza județului Braila s-a extins ulterior și pentru porțiunea care pornește din municipiul Buzau. La ieșirea din municipiul Buzau…

- Desfașurare de forțe pentru a salva aproape 900 de oi, izolate din cauza inundațiilor in Mandra, județul Brașov. Zeci de pompieri, voluntari si sateni au muncit in noaptea de miercuri spre joi pentru a salva o turma de 900 de oi, care au ramas izolate din cauza șuvoaielor. Pompierii au incarcat oile…

- Vremea ploioasa din urmatoarele zile ar putea provoca inundatii. Hidrologii atentioneaza ca in data de 15 si 16 martie nivelul apei din rauri si lacuri va creste semnificativ din cauza precipitatiilor abundente provocate de un ciclon format in Marea Neagra.

- Angajatii din sanatate sunt hotarati sa protesteze, pentru a le transmite clar guvernantilor ca nu vor accepta "golaniile". Dupa ce luni, liderii Sanitas au anuntat ca membrii federatiei vor iesi cu zecile de mii in strada si se pregatesc de greva generala, marti si membrii federatiei Hipocrat au spus…

- Nereguli grave constatate de inspectorii de munca gorjeni la Termocentrala Rovinari, in urma unui control desfasurat miercuri, 7 martie. Angajatii Concelex, firma care efectueaza lucrari de reabilitare a turnurilor de racire pentru SE Rovi...

- Roșiile romanești se lasa mult așteptate anul acesta pe tarabe. Fermierii din Izbiceni, unul dintre cele mai mari bazine legumicole din sudul țarii, spun ca gerul din ultima perioada a distrus rasadurile și le-a majorat costurile. Așa ca și prețul legumelor va fi mai mare.

- Angajatii din unitatile sanitare ameninta ca vor face greva spontana daca nu vor primi salariile marite pe martie. "Nu mai au incredere nici in sindicat (brancardieri, infirmiere, personal TESA, n.red.), pentru ca au vazut ca nu se intampla mare lucru si imi este frica sa nu iasa spontan,…

- Reprezentantii unei asociatii pentru protectia animalelor au lansat, vineri, un apel catre cetateni sa ajute animalele din adapost pentru a nu suferi din cauza frigului si a lipsei hranei, dupa ce cinci caini batrani au murit in ultimele zile. Temperaturile scazute din ultima perioada au afectat…

- Porturile dunarene din Galati si Braila au fost inchise, miercuri, din cauza vantului puternic sau a viscolului, a anuntat directorul general al Administratiei Porturilor Dunarii Maritime (APDM) Galati, Luigi Ciubrei. Potrivit sursei citate, decizia inchiderii porturilor nu a fost luata de APDM Galati,…

- Vremea in județul Galați, 27 februarie 2018. Saptesprezece unitati de invatamant din judetul Galati au fost inchise din cauza drumurilor impracticabile. Un numar de 17 unitati de invatamant din judetul Galati au fost inchise, marti, din cauza accesului dificil al microbuzelor scolare pe drumurile acoperite…

- Angajatii ONU la Geneva si-au intrerupt luni doua ore activitatea pentru a protesta fata de taierile salariale, perturband pentru scurt timp o serie de intalniri la nivel inalt cu secretarul general al Natiunilor Unite si mai multi ministri, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- CFR Calatori anunta ca, din cauza vremii nefavorabile, au fost anulate mai multe trenuri. Compania precizeaza ca nu sunt linii si trenuri blocate, dar circulatia se desfasoara in conditii de iarna, fiind instituite comandamentele de iarna in sucursalele Bucuresti, Galati, Brasov, Constanta si Craiova.…

- Patru polițiști locali din Targu Jiu au anunțat ca vor intra in greva foamei vineri, 23 februarie. Motivul este legat de faptul ca se simt harțuiți de conducerea Poliției Locale, care, spun aceștia, inventeaza abateri la locul de munca pentru ...

- Panica din cauza unui incendiu la Primaria Poienarii de Muscel, județul Argeș. Toți angajații au fost evacuați, miercuri, dupa ce flacarile au mistuit acoperișul sediului Primariei. Pompierii au fost alertați sa intervina, dupa ce un incendiu a cuprins sediul Primariei din localitatea Poienarii de Muscel,…

- Inotatorii care se antreneaza la Bazinul “Gherghe Demeca”, din Baia Mare, se confrunta cu mai multe probleme legate de modul in care este administrata respectiva baza sportiva. Intr-o scrisoare deschisa adresata presedintelui Consiliului Judetean Maramures, acestia afirma ca viata le este pusa in pericol,…

- Sondajul cu nr. 6 realizat pe Facebook de primarul Timișoarei a fost lansat sambata seara, la ora 18.43, pe pagina lui Nicolae Robu. Timișorenii au putut raspunde doar pana luni dimineața, cand edilul a facut publice voturile. Care este concluzia? Majoritatea respondenților sunt de acord…

- Polițiștii locali au depistat inca doi soferi care si-au lasat masinile pe liniile de tramvai, tot pe strada Gheorghe Adam, perturband astfel circulația mijloacelor de transport in comun. Mai grav este faptul ca, din cauza acestora, in jurul orei 12.20, Societatea de Transpost Public Timișoara a fost…

- Membrii Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) sunt de parere ca Executivul de la Bucuresti are restante in fata angajatilor din educatie, motiv pentru care au in plan declansarea de proteste in perioada urmatoare. Pe lista nemultumirilor se afla: discriminarile din salarizarea…

- Marian Pescaru, liderul Sindicatului Salariaților Exploatare Livrari Cai Ferate Uzinale(ELCFU) Motru, a anunțat miercuri la sediul executiv al Complexului Energetic Oltenia ca va intra in greva foamei daca angajații unitații din care face parte nu vor primi și ei sporul de fidelitate. Liderul…

- Majorarile de salarii promise de guvernanti sunt in realitate mult mai mici, din cauza trecerii contributiilor de la angajator la angajat, scrie Digi 24. In aceasta situatie sunt politistii si profesorii. Cei din urma ameninta cu greva. Cei mai afectati sunt programatorii, salariul lor fiind cu 7 mai…

- Primaria Sectorului 4, prin Administrația Domeniului Public Sector 4, a reinceput acțiunea de toaletare și defrișare a copacilor. Crengile uscate ale arborilor sunt un adevarat pericol pentru oameni.La nivelul sectorului 4 exista avize pentru toaletarea și defrișarea a peste 50.000 de arbori.…

- Reduceri de posturi si salarii de mizerie in Educație, acuza conducerea Federației Sindicatelor Libere din Invațamant, care a dat un ultimatum Guvernului și anunța ca lipsa de reacție va fi taxata cu proteste de amploare. Aceștia nu exclud nici posibilitatea declanșarii unei greve generale.

- Societatea de transport in comun, Transurb S.A. Galati, elibereaza abonamente de transport doar pentru luna februarie. Aceste abonamentele sunt eliberate in conditiile de anul trecut, pentru ca facilitatile ce urmeaza sa fie acordate in 2018 nu au fost inca stabilite de Consiliul Local. Galatenii…

- Viitoarele preturi la abonamente sunt: abonament pentru o linie pentru o luna – tarif propus 80 de lei; abonament doua linii pentru o luna – tarif propus 94 lei; abonament elevi pentru o luna – tarif propus 40 de lei; titlu de calatorie cu 30 calatorii – tarif propus 45 lei. La baza deciziei de majorare…

- O femeie de 52 ani, din Galati, a condus autoturismul pe strada Radu Negru si, la intersectia cu strada Traian, nu a respectat semnificatia indicatorului "Stop", intrand in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 47 ani, un pasager de 35 ani din aceasta masina fiind ranit. In urma…

- Peste o mie de salariati protesteaza, joi, la poarta principala de intrare in combinatul siderurgic din Galati, acesta fiind al treilea protest din ultimele doua saptamani la care acestia participa, toate cauzate de nemultumirile salariale. Angajatii combinatului, care ar trebui sa intre in tura la…

- Unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri gorjeni, Florin Paduraru a murit vineri, in urma unui infarct. Societatea pe care o deținea, Romania Hidro Service SRL, derula afaceri de peste 3 milioane de euro in domeniul fabricarii și comercializarii de garnituri hidraulice, fiind reprezentanta…

- Un imobil din Ivesti in care locuiau patru familii a luat foc, in nopatea de miercuri spre joi. S-a intervenit cu mai multe echipaje ale ISU Galati pentru localizarea si lichidarea incendiului. "Au ars 700 metri patrati de acoperis si mobilierul din trei camere, loc de unde a izbucnit si incendiul.…

- Un numar de 21 de localitati din judetul Galati au ramas, joi, fara curent electric din cauza viscolului, fiind afectati aproape 11.500 de consumatori ai Electrica. Pe de alta parte, un autocar in care se afla 22 persoane a ramas blocat pe un drum judetean. „Din cauza viscolului un numar de 21 de localitati,…

- Sase persoane au fost spitalizate in urma unor accidente rutiere produse in judet si in municipiul Galati. Soferii circulau cu viteza mare, iar la un moment dat au pierdut controlul autoturismelor pe care le conduceau, lovind alte autovehicule care circulau regulamentar.

- Pompierii Detasamentului Galati au intervenit, marti seara, la un incendiu care afectat initial o masina de la un service de pe strada Vointei din Micro 13. Incendiul s-a extins si la hala serviceului. ”Doua persoane au suferit arsuri usoare la nivelul mainilor si a fetei. Una dintre ele, un barbat…

- Reprezentatii Sindicatului IT Timisoara, la care au aderat multi dintre cei care lucreaza in cadrul societatii Atos Romania, au anuntat ca in perioada urmatoare se vor purta ultimele negocieri inainte de demararea conflictului de munca. „Angajații companiei Atos Romania au decis sa declanșeze…

- Angajatii uneia dintre cele mai mari companii din domeniul serviciilor IT cu sediul in Timisoara se pregatesc de greva. Solutia extrema va fi adoptata daca ultimele negocieri pentru un contract colectiv de munca eșueaza.

- Peste 600 de familii din Craiova s-au trezit fara apa calda si caldura in mijlocul iernii din cauza datoriilor pe care le-au acumulat de-a lungul timpului. Societatea de Termoficare a luat aceasta decizie din cauza ca oamenii au de achitat creante de peste 9 milionae de lei.

- Crucea de gheata care va fi folosita de preotii Arhiepiscopiei Dunarii de Jos din Galati in timpul slujbei de Boboteaza a fost construita in laboratorul unei firme din oras, din cauza vremii extrem de calde pentru aceasta perioada, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- "Au urmat zile foarte grele pentru mine. Cand am ajuns in tara, a oprit avionul prima data la Timisoara. Erau 50.000 de oameni pe aeroport. Am iesit sa salutam oamenii, iar cand am vazut pe scara avionului ca toata lumea imi scanda numele. Am zis: «Ba, chiar m-au iertat asa repede?». La Bucuresti,…

- Directorul societatii Gospodarire Urbana, Bogdan Ardean, va mai pastori societatea inca 4 luni de zile, adica pana in aprilie 2018. Bogdan Ardean a fost numit in martie 2017, ca director interimar, pentru o perioada de 6 luni de zile. Apoi mandatul lui s-a prelungit pana la stabilirea calendarului si…