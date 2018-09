Stiri pe aceeasi tema

- Blocat in trafic de politisti, un barbat de 31 de ani, din comuna Volovat, s-a dovedit a fi baut zdravan la volanul masinii pe care o conducea, avand documentele personale si cele ale masinii in neregula. Incidentul s-a petrecut duminica seara, dupa ora 22.00, cand un autoturism Toyota Celica a ...

- Un accident produs sambata dupa-amiaza, 1 septembrie, pe DN 7 / E 81, pe Valea Oltului, in judetul Valcea, s-a soldat cu patru victime si cu blocarea totala a circulatiei. Printre victime si un copil.

- Incidentul s-a produs miercuri dimineata in apropierea localitatii Independenta din judetul Galati. Politistii au oprit traficul timp de mai bine de o ora, timp in care s-au format cozi imense, deoarece s-a estimat ca ar exista riscul ca azotatul de amoniu din camionul-cisterna sa explodeze. in cele…

- Drogat intr-o statie de transport public. Vorbim despre un adolescent, in varsta de 17 ani, care a ajuns sa dea explicatii oamenilor legii, dupa ce a fost prins asupra sa cu substante psihotrope.Incidentul a avut loc noaptea trecuta in sectorul Rascani al Capitalei.

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca, în perioada 2 august - 1 septembrie a.c., va fi suspendat total traficul rutier pe strada 31 august 1989, tronsonul cuprins între strazile Ismail - Tighina, în legatura cu executarea lucrarilor de pozare a retelelor. În…

- Responsabili ai orasului si fortele de ordine abia au avut timp sa evacueze locuitorii din cladire, situata in Sutluce, districtul Beyoglu, pe malul european al Istanbulului, inainte ca aceasta sa se prabuseasca. In timp ce posturile de televiziune transmiteau live de la fata locului,…

- Un numar de 13 muncitori au fost raniti, joi, dupa ce autobuzul in care se aflau a suferit avarii la sistemul de racire si le-a provocat arsuri la picioare. Incidentul a avut loc pe raza localitatii Sanpaul din judetul Mures, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Circulatia se defasoara anevoios pe DN1, din cauza unui accident de circulatie, in care a fost implicat un motociclist. Accidentul a avut loc pe serpentinele dintre Predal si Timisul de Sus. Politistii rutieri dirijeaza in zona circulatia, care se desfasoara pe un fir, alternativ. The post VIDEO Trafic…