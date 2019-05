Transportul in Grecia, paralizat de o greva de 1 Mai

Stiri pe aceeasi tema

- Niciun ferry boat nu a plecat miercuri din portul Pireu, Atena, din cauza unei greve a marinarilor, impiedicand turistii sa viziteze insulele grecesti pe intreaga durata a zilei de 1 mai, transmite...

- Circa 2.000 de migranti încearca sâmbata, pentru a treia zi consecutiv, sa se îndrepte dinspre orasul grec Salonic catre frontiera cu Macedonia de Nord, de unde sa-si continue drumul catre Europa Centrala si de Vest, relateaza agentia dpa, citata de Agerpres. Migrantii au petrecut…

- Un seism cu magnitudine 5,3 s-a produs in Grecia continentala, sambata, si a fost resimtit pana la Atena insa, dupa primele informatii, nu au fost inregistrate pagube, a anuntat Observatorul national, citat de AFP.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul local de Meteorologie a emis, pentru perioada 12 - 13 martie, un cod portocaliu de furtuni puternice si ploi insotite de descarcari electrice, potrivit…

- Ministerul de Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Spania ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, joi, in comunitatea autonoma Catalonia va avea loc o greva generala declansata de gruparea sindicala Intersindical - CSC.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat, marti, 19 februarie a.c., decretul privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului de aderare a Republicii Macedonia de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Bruxelles, la 6 februarie 2019, anunta Administratia Prezidentiala.…

- Unul dintre cei mai mari scriitori contemporani ai Romaniei a incetat din viata, informeaza B1.ro. .Scriitorul Ion Brad a murit miercuri, 6 februarie, in jurul orei 12:00, la Bucuresti la varsta de 89 de ani.A publicat volume de versuri, proza sau memorialistica amintim doar cele sase volume de memorii…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a precizat joi, la Palatul Cotroceni, ca odata soluționat litigiul cu Grecia, Macedonia de Nord va putea fi primita cât de curând în rândurile Alianței Nord-Atlantice, ceea ce va consolida stabilitatea în regiune. La…