Transportul gazelor, in baza regulamentului UE Urmare a interesului public manifestat de rolul regional tot mai important jucat de compania nationala Transgaz pe piata gazelor din Europa, trebuie precizat si faptul ca procesul de alocare de capacitate in punctele de interconectare dintre sistemele de transport gaze naturale din Romania si tarile vecine, membre ale Uniunii Europene, se deruleaza in baza Regulamentului […] Transportul gazelor, in baza regulamentului UE is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Remus Borza nu exclude un asemenea scenariu, dimpotriva. Astfel, potrivit deputatului Klaus Iohannis are toate șansele sa devina președinte al Consiliului European. Remus Borza și-a argumentat afirmația, precizand ca Iohannis ”se contopește in portretul” unui inalt demnitar european. „Putem…

- Anul nu va mai fi impartit in ora de iarna si ora de vara in nicio tara din Europa. Anul trecut peste 70.000 de oameni din Finlanda au semnat o petitie prin care au cerut Uniunii Europene sa renunte la ora de vara, invocand faptul ca schimbarea orei de doua ori pe an ii pune in dificultate pe oameni.…

- Valorile care reprezinta cel mai bine Uniunea Europeana sunt drepturile omului (34% in Romania, 33% media UE), democratia (32% Romania, 33% UE) si pacea (32% Romania, 40% UE).“Romanii continua sa creada in Europa si in valorile pe care aceasta le promoveaza. Avem nevoie de increderea si…

- Un studiu publicat, vineri, de catre Institutul Național de Statistica arata ca înnoptarile înregistrate în structurile de primire turistica din România au însumat 1,361 milioane, în ianuarie 2018, în crestere cu 9,6% fata de acelasi interval din anul…

- Conform statisticii, din numarul total de înnoptari, cele ale turistilor straini au fost de 21,9%, iar cea mai mare pondere au detinut-o cei din Europa (74,3% din total), dintre acestia 75,7% provenind din tarile Uniunii Europene (UE). Durata medie a sederii, în prima luna din…

- Conform statisticii, din numarul total de innoptari, cele ale turistilor straini au fost de 21,9%, iar cea mai mare pondere au detinut-o cei din Europa (74,3% din total), dintre acestia 75,7% provenind din tarile Uniunii Europene (UE). Durata medie a sederii, in prima luna din 2018, a fost…

- "Primul lucru pe care vreau sa-l remarc - si nu stiu daca l-au inteles colegii din majoritate - este ca Europa este cu ochii pe noi si chiar daca o perioada de timp nu a existat atata atentie privitor la involutiile din Romania, din cauza faptului ca a existat un parcurs mai degraba pozitiv, de o…

- Sistemul national de transport (SNT) al gazelor se afla, miercuri dimineata, la un pas de starea de risc, cantitatea de gaze din conductele magistrale fiind cu mult sub limita de functionare la parametri normali, ca urmare a consumului mare, potrivit datelor Transgaz, operatorul national de transport…

- Astfel, indicatorul Line Pack, care arata volumul efectiv de gaze care se afla in sistem intr-un anumit moment, era, miercuri, la ora 9:00, la nivelul de 33,6 milioane de metri cubi, cu putin peste limita de 33 de miloane de metri cubi, care indica intrarea intr-o stare de risc.Transgaz…

- Romania sporeste investitiile in Republica Moldova România vrea sa îsi sporeasca investitiile în Republica Moldova, a declarat marti, la Chisinau, premierul Viorica Dancila, dupa discutiile cu omologul sau, Pavel Filip. Una dintre prioritatile României este operationalizarea…

- Steagul UE purtat de cei doi temerari va fi ținut in Piața Victoriei din Timișoara miercuri, 28 februarie, de la ora 16 pana la 19. „Aducem Steagul Inapoi – romanii din Diaspora se alatura intr-o maniera inedita celor de acasa, care protesteaza pentru o Romanie moderna, pentru…

- Anul nu va mai fi impartit in ora de iarna si ora de vara in nicio tara din Europa. Anul trecut peste 70.000 de oameni din Finlanda au semnat o petitie prin care au cerut Uniunii Europene sa renunte la ora de vara, invocand faptul ca schimbarea orei de doua ori pe an ii pune in dificultate…

- Germania a profitat din plin de faptul ca jucatorii din NHL nu au venit la editia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang si s-a calificat in finala turneului masculin de hochei pe gheata. In ultimul act programat duminica, nemtii vor juca pentru medalia de aur in fata ”olimpicilor”…

- Economia a crescut in 2017, nu si increderea romanilor. PSD va da vina pe Isarescu pentru cresterea inflatiei, dobanzilor, cursului In 2017, economia Romaniei a crescut cu 7%, sfidand estimarile analistilor si inclusiv prognozele superoptimiste ale PSD / Dragnea, care mergeau pe o crestere de numai…

- Romania vrea sa devina parte dintr-un al doilea mare proiect de alimentare cu gaze din Europa. Este vorba despre coridorul sudic, care aduce gazele din Marea Caspica in Europa prin Azerbaidjan, Georgia si Turcia, ...

- Comisia Europeana a dat, miercuri, publicitatii o serie de propuneri cu privire la urmatorul buget al Uniunii Europene, care includ taieri de fonduri in anumite domenii si noi surse de venituri care sa acopere golul aparut in urma Brexit-ului, adaugand ca fondurile de la UE ar trebui conditionate de…

- "Cei care ne judeca pe noi sunt campionii democrației, ai drepturilor omului – a se citi cu ghilimelele de rigoare -, Juncker, Timmermans și mai nou Vera Jourova. Timmermans, pentru multa lume e surprinzatoare ascensiunea lui, era ministrul de Externe al Olandei. In calitatea aceasta, a fost raportorul,…

- Demjan și Boc s-au evitat la Cluj. Apare Alianța Patronala a Europei de Est Magnatul ungar Sandor Demjan și primarul Clujului, Emil Boc, foști parteneri in cadrul megaproiectului imobiliar de o jumatate de miliard de euro Cartierul Tineretului, au evitat intalnirea fața in fața preconizata cu ocazia…

- La dezbaterea de miercuri din plenul Parlamentului European, principalele institutii ale Uniunii Europene, Consiliul, Comisia Europeana si Parlamentul European, au aparat la unison statul de drept si Justitia din Romania in fata incercarilor PSD si ALDE de a ingradi Legile Justitiei. In primul…

- Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, in calitate de presedinte al Asociatiei Municipiilor din Romania – Sucursala Vest si membru al Delegatiei Romaniei la Comitetul European al Regiunilor a participat, la Bruxelles, la semnarea Aliantei pentru Coeziune, coalitie care considera ca politica de…

- Alianta Nord-Atlantica si lideri ai tarilor baltice au exprimat preocupari si au cerut clarificari Rusiei, dupa ce Moscova a dispus instalarea de sistemele de rachete Iskander in enclava rusa Kaliningrad. "Este vorba de o situatie foarte grava... Instalarea sistemelor de rachete este in mod…

- Ion Sterian, director general Transgaz: Avem proiecte de investiții de peste 1,6 miliarde de euro care, odata finalizate, vor face din Transgaz una dintre primele patru companii din Europa in domeniul energetic Dumitru Chirița, președinte ANRE: Proiectul BRUA și interconectarea cu Republica Moldova…

- Romania este țara cu cele mai proaste servicii medicale din intreaga Europa, arata un foarte recent publicat Index European al Consumatorului de Sanatate. Atenție, nu e vorba doar de țarile Uniunii Europene, ci de toate statele de pe continent.

- Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, in calitate de presedinte al Sucursalei AMR Vest si membru al Delegatiei Romaniei la Comitetul European, a participat joi,1 februarie 2018, la semnarea Aliantei pentru Coeziune, o coalitie care considera ca politica de coeziune a UE trebuie sa ramana, in continuare,…

- "Mai cooptați și alte state europene, care sa se opuna din oficiu atunci cand vine vorba de dezvoltarea Romaniei? Amenitarile vor fi transpuse in fapte in cazul in care Parlamentul va ramane suveran și va continua sa legifereze in conformitate cu Constituția. Cu aceasta ocazie, pilotul Juncker…

- Dupa 1989, solicitarile pentru transportul international de persoane au crescut considerabil. In acest sens, firmele care furnizeaza astfel de servicii au intrat intr-un proces de modernizare, intreaga infrastructura de transport nationala si internationala aflandu-se intr-o continua modificare pentru…

- Societatea Romana de Microbiologie precizeaza, pe baza mai multor studii internationale, ca vaccinul anti-HPV poate preveni pana la 90% dintre cazurile de infectii cu Human Papiloma Virus si cancer de col uterin, fiind vorba despre 31.000 de cazuri noi inregistrate anual la nivel european. Potrivit…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a pledat pentru introducerea unui "salariu social minim" mai intai in zona euro, apoi in toate tarile Uniunii Europene, relateaza AFP. "Cred ca trebuie peste tot in Europa, in toate tarile membre, incepand cu zona euro, un salariu social…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu In mod artificial, Legile Justiției au ajuns sa fie singurul teren de lupta politica in plan intern. Intre președinte și majoritatea parlamentara. Intre opoziție și putere. Intre multinaționale și PSD. Iar in plan extern acest front a fost transferat pentru inceput la Bruxelles.…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a vorbit miercuri la forumul de la Davos despre protejarea celor 'uitati de globalizare' si, la fel cum a facut mai devreme si cancelarul german Angela Merkel, el a criticat partidele nationaliste si a pledat pentru aprofundarea integrarii europene,…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir și-a exprimat, astazi, la Bruxelles, îngrijorarea asupra independenței sistemului judiciar din România, menționând implicarea serviciilor în justiție și precizând ca Uniunea Europeana ar trebui sa ia în calcul masuri punitive, daca…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir și-a exprimat, astazi, la Bruxelles, îngrijorarea asupra independenței sistemului judiciar din România, menționând implicarea serviciilor în justiție și precizând ca Uniunea Europeana ar trebui sa ia în calcul masuri punitive, daca…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Sebastian Kurz a criticat politicile…

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si formațiunea extremista Jobbik au solicitat demisia premierului Mihai Tudose. Asta dupa ce șeful Guvernului de la București declarase ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag”. Ulterior solicitarilor…

- Liceul Tehnologic „Simion Barnutiu” din Carei, Judetul Satu Mare organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de portar. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie sa indeplineasca…

- vezi prezentarea In cel mai BUN caz, Romania este mediocra comparat cu tarile Uniunii Europene. Si aici nu vorbim doar despre educatie, sistem de sanatate sau infrastructura, trei piloane complet ignorate de majoritatea guvernelor trecute, si de actualul. Sunt lucruri “mai subtile”care…

- Spitalul Municipal Adjud, cu sediul in Municipiul Adjud, judetul Vrancea, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a funcției contractuale de execuție vacante, de asistent medical postliceala – Compartiment Cardiologie. Pentru a ocupa un post contractual…

- In luna noiembrie 2017, comparativ cu luna corespunzatoare din anul precedent atat sosirile cat si innoptarile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare, au inregistrat cresteri cu 8,0 % respectiv cu 7,1 %, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica. Comparativ…

- In noiembrie, din numarul total de innoptari, innoptarile turistilor romani au reprezentat 80,1%, in timp ce innoptarile turistilor straini au reprezentat 19,9%. "In ceea ce priveste innoptarile turistilor straini in structurile de primire turistica, cea mai mare pondere au detinut-o cei din…

- ”Datorita Radarului Padurilor si a sistemului 112 pentru transportul de lemn, instrument pe care l-am implementat in 2014 si a masurilor legislative la care am fost co-initiator, un nou Cod Silvic si o noua Lege a contraventiilor silvice, de la 8,8 milioane mc/an lemn taiat ilegal (conform raportului…

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile centralizate de Comisia Europeana. Astfel,…

- Liceul Tehnologic „Simion Barnutiu“, cu sediul in Carei, strada Rakoczy Ferenc nr. 12, judetul Satu Mare, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a funcției contractuale de executie, temporar vacante de portar. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații…

- Romania a fost enumerata, alaturi de Ungaria, Bulgaria si Polonia, printre tarile estice in care independenta justitiei este pusa in pericol, intr-un editorial publicat in Financial Times. Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre Polonia si Uniunea…

- Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre Polonia si Uniunea Europeana este o dovada ca tensiunile dintre tarile estice si cele vestice ale UE sunt tot mai mari. "Daca acest conflict nu va fi rezolvat cat mai curand, s-ar putea ca cea mai mare…

- "Din pacate observam o deteriorare majora a climatului democratic in Europa de Est. Daca pana nu demult exemplele Ungariei sau Poloniei erau privite ca sperietori sau ca elemente negative ale Europei de Est, acum vedem ca si Romania se intregreaza in acest trend profund negativ si, dupa cum era de asteptat,…

- “Din pacate observam o deteriorare majora a climatului democratic in Europa de Est. Daca pana nu demult exemplele Ungariei sau Poloniei erau privite ca sperietori sau ca elemente negative ale Europei de Est, acum vedem ca si Romania se intregreaza in acest trend profund negativ si, dupa cum era de…

- OMV Petrom a finalizat lucrarile de constructie la doua statii noi de tratare a gazelor, amplasate langa zone de productie importante. Cele doua proiecte, care au necesitat investitii de peste 130 de milioane de euro incepand din 2013, vor permite livrarea de gaze in sistemul national de transport,…

- Reprezentanța Comisiei Europene in Romania anunta festivitatea de premiere a proiectelor finaliste din cadrul Concursului Lider European. Caștigatorii vor fi premiați de catre comisarul european pentru politica regionala Corina Crețu. Festivitatea de premiere va avea loc marți, 19/12/2017, incepand…

- Primaria Comunei Capleni, judetul Satu Mare organizeaza concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe o perioada nedeterminata de sef serviciu – Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie sa indeplineasca…