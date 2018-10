Transportul de marfa rutier, feroviar si maritim. Cine a pierdut teren in ultimii ani si de ce?

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat ca in Romania trenurile merg, uneori, cu viteza cu care se circula pe calea ferata in secolul al XIX -lea. Potrivit ministrului exista peste 500 de restrictii de viteza. Lucian Șova a mai afirmat ca, „de maniera metaforica, aproape ca avem mai multa…

- Compania nationala de transport feroviar CFR Marfa este blocata, cu riscul tot mai mare de a fi chiar strivita, intre doua grupuri de interese foarte puternice, este de parere Viorel Lucaci, specialist in transportul feroviar, care face o analiza a situației in care se afla compania.

- Primul tren incarcat cu TIR-uri care traverseaza Romania si face legatura intre Suceava si Bulgaria a plecat din statia Dornesti la ora 0:38 si va ajunge in localitatea Ruse la ora 16:00. Transportul vizeaza eliminarea traficului greu de pe soselele din Romania.

- TeraPlast, unul dintre principalii producatori de materiale pentru piața construcțiilor și instalațiilor și totodata cel mai mare procesator de PVC din Romania, demareaza campania „Apa curata inseamna viața”, prin intermediul careia iși propune sa aduca in prim plan importanța calitații sistemelor de…

- Cornel Dinu și Basarab Panduru au analizat prima etapa din sezonul 2018-2019 din Liga 1 și s-au declarat dezamagiți complet. "Concluzia e oarecum nefasta. A fost o etapa in care s-au marcat 11 goluri. In nicio etapa din sezonul trecut nu s-au marcat doar 11 goluri. E un record nefast. Un al doilea aspect…

- In urma cu cateva zile, primarul Timișoarei anunța, victorios, pe rețeaua de socializare, ca tot mai mulți oameni platesc calatoriile cu transportul in comun prin aplicația de mobil 24Pay. Se vindeau peste 300 de bilete pe zi și Robu ii anunța pe prietenii virtuali ca in curand se va putea…