Stiri pe aceeasi tema

- In sate sau in orasele mici, oamenii sunt nevoiti sa faca autostopul pentru a ajunge la destinatiile lor. Copiii, poate cei mai vulnerabili dintre noi, se suie in diverse masini pentru a merge la scoala, la o farmacie sau la un bancomat.

- Pasagerii cursei Sibiu - Basel au fost nevoiti sa astepte de miercuri seara, de la ora 19.50, pana dimineata, din cauza ca avionul a avut o problema tehnica, potrivit comandantului Aeroportului International Sibiu, Marius Gardea. "S-a anulat un zbor de Wizz, cel de la Basel. Am inteles ca a avut o problema…

- „Avand in vedere ca, de la lansarea noului sistem de transport al bicicletelor in Poiana Brașov, la sfarșitul lunii mai, și chiar și dupa introducerea sistemului de transport cu remorca de 16 locuri, de la sfarșitul lunii iunie, numarul solicitarilor a crescut, am luat decizia ca de maine (n.n. 3 august),…

- Timisoara este singurul oras din Romania in care functioneaza transportul public pe apa. Societatea de Transport Public Timisoara (STPT) si Primaria Timisoara au inaugurat transportul pe Bega in 2018. 200.000 de persoane au calatorit cu vaporasele.

- Miros pestilential in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Braila, dupa ce s-a defectat instalatia de congelare de la morga unitatii. Problema a fost confirmata si de conducerea medicala a SJU Braila, care a transmis ca se va rezolva in cursul zilei de astazi. "Da, asa este, nu mai coboara temperatura…

- Pana in 5 iulie 2020, pe liniile 1, 2, 6 si 31 vor circula 26 de troleibuze Solaris de mare capacitate! Dupa multi ani in care, in Brasov, troleibuzele au fost inlocuite cu autobuze, municipalitatea brasoveana incepe sa revina la vechiul model de transport in comun. Astfel, cel…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, marti seara, la B1 TV, ca miercuri va avea o discutie cu noul director de la Metrorex caruia îi va spune ce i-a transmis si predecesorului acestuia si anume ca lucreaza cu mandatul pe masa.

- Primaria si cei de la Societatea de Dumuri Municipale (SDM) au avut ganduri bune, sa lucreze peste noapte, dar a venit furtuna rea, cu cantitati mari de apa, iar astfel s-a ajuns la inchiderea totala a strazii Cluj, aflata in lucru. Problema e ca nimeni nu a anuntat ca se va intampla acest lucru si…