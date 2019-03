Transportul aeroportuar de pasageri a crescut cu 7,9%, în 2018 (INS) Transportul aeroportuar de pasageri a crescut, anul trecut, cu 7,9% comparativ cu 2017, in conditiile in care numarul calatorilor a fost de 21,815 milioane, iar aeroportul Henri Coanda Bucuresti are cea mai mare pondere in ceea ce priveste transportul de pasageri, potrivit publicatiei "Transportul aeroportuar de pasageri si de marfuri 2018", realizata de Institutul National de Statistica. Pe Aeroportul Henri Coanda Bucuresti au fost inregistrati 6,956 milioane de pasageri imbarcati si 6,863 milioane pasageri debarcati, urmat de Aeroportul Avram Iancu Cluj Napoca (1,404 milioane pasageri imbarcati… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

