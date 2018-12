INTERESE… Este suparare mare in randul transportatorilor vasluieni dupa ce ministrul Lucian Sova a modificat, vineri, 6 decembrie, regulile pentru atribuirea licentelor de traseu la cursele interjudetene si judetene. “Prin acest ordin, desfiintez exclusivitatile de care au beneficiat o serie de companii. Practic, am creat posibilitatea, am dat libertate cetatenilor sa aleaga mijlocul de transport [...]