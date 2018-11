Transportatorii rutieri s-au coalizat in jurul actualei conduceri a ASF. Motivul: Legea RCA, criticata de Comisia Europeana, le este favorabila

Stiri pe aceeasi tema

- "Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania saluta dialogul cu reprezentantii Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) si s-a ajuns la consens, in privinta asigurarilor auto obligatorii. Membrii COTAR au avut, zilele acestea, o intrevedere cu presedintele ASF, Leonardo…

- Transportatorii solicita atat Guvernului, cat și Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Afacerilor Externe și Autoritații de Supraveghere Financiara desecretizarea scrisorii primite de la Comisia Europeana in data de 19 iulie 2018, de punere in intarziere cu privire la normele referitoare la…

- Transportatorii solicita Guvernului, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Afacerilor Externe și Autoritații de Supraveghere Financiara desecretizarea scrisorii primite de la Comisia Europeana in data de 19 iulie 2018, de punere in intarziere cu privire la normele referitoare la RCA, informeaza…

- Transportatorii de persoane vor intra in greva generala, joi, și vor inceta efectuarea curselor regulate intre judete si in interiorul acestora, fiind nemulțumiți de prevederile proiectului de Ordin al ministrului transporturilor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere. Astfel, microbuzele…

- S-au incins spiritele la intalnirea ministrului Lucian Sova cu transportatorii de persoane care are loc, marti, la sediul Ministerului Transporturilor. Complet nemultumiti de modul in care decurgea discutia, transportatorii au inceput sa-l intrerupa pe ministru si sa-l ameninte cu greva generala. In…

- Brokerii si companiile de asigurari din piata locala sunt in prezent pregatiti sa aplice legea privind distributia in asigurari, cunoscuta si sub denumirea IDD, a declarat Cornel Coca Constantinescu, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) responsabil cu asigurarile in cadrul conferintei…

- Comitetul interministerial cu privire la adoptarea monedei euro de catre Romania ar putea stabili in scurt timp calendarul de trecere la moneda unica, a declarat luni vicepresedintele Autoritatii pentru Supraveghere Financiara (ASF), Mircea Ursache, la Forumul Pietei de Capital organizat de Financial…

- CHIȘINAU, 10 sept — Sputnik. Regula îi vizeaza și pe cetațenii români, adica și pe moldovenii cu cetațenie româna care dețin mașini înmatriculate peste Prut. Potrivit bugetul.ro, numai mașinile radiate din circulație pot fi ținute, pe o proprietate privata,…