- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania solicita Guvernului eliminarea supraaccizei la carburanti, atragand atentia asupra faptului ca firmele de transport rutier vor fi nevoite sa creasca tarifele de transport marfa, cu 20%, cu efecte directe si imediate asupra preturilor la raft…

- Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1A Brasov – Ploiesti, la kilometrul 165+500 de metri, in zona localitatii Babarunca din judetul Brasov, a avut loc un eveniment rutier in care au fost implicate trei autotrenuri. Evenimentul nu s-a soldat…

- Cresterea accizei la combustibili nu ar fi trebuit sa influenteze preturile alimentelor, in conditiile in care toate utilitatile inseamna circa 6% din costurile unui produs alimentar, sustine presedintele Federatiei Nationale a Sindicatelor din Industria Alimentara (FNSIA), Dragos Frumosu.…

- Cresterea accizei la combustibili nu ar fi trebuit sa influenteze preturile alimentelor, in conditiile in care toate utilitatile inseamna circa 6% din costurile unui produs alimentar, sustine presedintele Federatiei Nationale a Sindicatelor din Industria Alimentara (FNSIA), Dragos Frumosu. ‘Cresterea…

- Cresterea accizei la combustibili nu ar fi trebuit sa influenteze preturile alimentelor, in conditiile in care toate utilitatile inseamna circa 6% din costurile unui produs alimentar, sustine presedintele Federatiei Nationale a Sindicatelor din Industria Alimentara (FNSIA), Dragos Frumosu. …

- Autoritatile din capitala paraguayana Asuncion au decretat, miercuri, stare de urgenta timp de o luna dupa ce raul Paraguay a iesit din matca, pe fondul ploilor abundente din ultimele saptamani, relateaza site-ul televiziunii France 24, potrivit rtv.net.

- Comisia Europeana va organiza o reuniune pe tema calitatii aerului, fiind convocati ministrii mediului din noua tari europene, inclusiv din Romania, care risca sa fie vizate de proceduri de sanctionare din cauza poluarii. Discuțiile vor avea loc la sfarșitul acestei luni, pe 30 ianuarie, cele noua țari…

- Simona Halep, numarul 1 WTA, nu exclude posibilitatea unei pauze mai mari dupa terminarea Australian Open, anunțand ca participarea la Sankt Petersburg este sub semnul intrebarii. Simona Halep joaca maine, de la ora 06:00, in sferturile de la Australian Open impotriva Karolinei Pliskova. Partida poate…

- Rectorul Universitații „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, a declarat, luni ca la nivelul instituției sunt foarte mari probleme in ceea ce privește asigurarea incalzirii spatiilor de invatamant si a caminelor universitatii. Potrivit acestuia, cele mai mari probleme ...

- Rapper-ul american Fredo Santana a murit la varsta de doar 27 de ani. Deocamadata, cauza decesului este necunoscuta.Cantaretul a fost gasit fara suflare la resedinta lui din Los Angeles, iar autopsia va releva cauza mortii, scrie Realitatea.net.

- Pompierii au acționat, vineri, pentru consolidarea crucii de pe turla unei biserici din Bolotești. Potrivit ISU, crucea era inclinata din cauza vantului, care a batut cu putere. „In jurul orei 15.30, un echipaj cu o autospeciala de salvare și intervenție la inalțimi din cadrul Detașamentului de…

- Actritele Reese Witherspoon si Nicole Kidman, protagonistele apreciatului serial HBO „Marile minciuni nevinovate/ Big Little Lies“, vor fi platite cu sume mult mai mari incepand cu sezonul 2.

- Pe lista scolilor care nu au desfasurat cursuri se numara Scoala Gimnaziala Ciurea, Scoala Gimnaziala Draguseni, Scoala Gimnaziala Poieni, in cazul Structurii Pocreaca si Slobozia, precum si Scoala Primara Schitu Duca. De asemenea, nu s-au facut ore la Scoala Profesionala Holboca, la Scoala Gimnaziala…

- Primul meci amical din cadrul stagiului de pregatire pe care Dinamo il efectueaza in Cipru, cu Aris Limassol, programat joi la Limassol, a fost amanat din cauza instabilitatii atmosferice, anunta gruparea bucuresteana. Partida cu Aris Limassol, ocupanta locului 13 in prima liga cipriota, se va disputa…

- Al doilea deces din cauza gripei in 2018. Este vorba despre un baiat, in varsta de 15 ani, din județul Salaj, care avea gripa de tip B și nu fusese vaccinat, a anunțat Centrul Național pentru Supravegherea și Controlul Bolilor Transmisibile. Primul deces din cauza gripei in sezonul 2017-2018 a fost…

- Numarul de utilaje necesare pentru deszapezire in capitala va fi marit. Despre aceasta a anunțat primarul general interimar, Silvia Radu, care a dispus ca pretorii de sector sa-i contacteze și pe agenții economici externi pentru intervenție, noteaza NOI.md. Totodata, Silvia Radu a transmis o telefonograma…

- In comuna Vintileasca, orele de curs au fost suspendate din cauza viscolului si a vremii nefavorabile. Conform datelor furnizate de autoritatile locale, viscolul este foarte puternic si s-a decis ca scolile sa fie inchise, in conditiile in care microbuzele nu pot circula. „Bate vantul foarte…

- Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica a informat ca, in prima saptamana a acestui an, a fost inregistrat primul deces confirmat cu virus gripal, tip B, in sezonul 2017 2018, potrivit Agerpres.Victima este o femeie in…

- In urma cu 13 ani, Dan Bordeianu a aflat ca sora sa a fost diagnosticata cu cancer, intr-o faza avansata. Invitati in cadrul emisiunii prezentate de Adela Popescu la Pro TV, Oana Sorescu si fratele ei au vorbit despre miracolul la care au fost martori. Sora lui Dan Bordeianu sustine ca a reusit…

- Un accident de circulație soldat cu doua victime a avut loc marți 16 ianuarie a.c., la ora 11.40, pe DN 1F, la km.77+800 metri. Un barbat de 59 de ani, din Zalau, in timp ce conducea autoturismul pe direcția Cluj-Napoca – Zalau, intr-o curba la dreapta nu a adaptat viteza de deplasare la condițiile…

- *In data de 13 ianurie a.c., in jurul orei 15.30, pe raza localitații Porumbacu de Jos, polițiștii Secției 4 Poliție Rurala au oprit pentru verificari un autoturism condus pe strada Principala de catre un localnic in varsta de 17 ani care, lesne de ințeles, nu deținea permis de conducere. Read More...

- Marcel Tenter a declarat, vineri, presei, ca societatea nu poate sa stea si sa nu faca nimic, lasandu-i pe profesionistii care lucreaza la ICUTR Cluj-Napoca „sa moara”.„Am efectuat o donatie in bani in contul ICUTR Cluj-Napoca, s-a facut un contract intre mine si spital, pentru ca am considerat…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) atrage atenția asupra faptului ca reprezentanții firmelor care ofera aplicații pentru servicii de taximetrie fac o activitate de dispecerat neautorizat conform legislației romanești. „Dincolo de discursul ...

- Benzina s-a scumpit cu 8,66% fața de inceputul anului 2017, iar motorina a consemnat o majorare de preț de 11,2%, potrivit unei analize Libertatea bazate pe datele Comisiei Europene. Datele arata insa ca prețurile actuale sunt cu aproape 15% mai mari fața de valorile inregistrate in vara. Vina este…

- Attila Ambrus/Banditul Whiskey va fi prezent la evenimentele de lansare a filmului din luna ianuarie, in București și in mai multe orașe din țara, printre care si in Oradea. Prezenta s-a a fost confirmata „in proportie de 90-95%” de criticul de film Gloria-Mona Stroescu. „Banditul…

- Republica Moldova nu mai e, de ceva vreme, doar țara-sora care a ajuns sa ne surclaseze la multe capitole, ca vorbim de dulciuri, vinuri, icre negre șamd. Acum, ne atrage și cu “magneții” de la pompele de carburanți. In timp ce Romania are cea mai mare acciza la carburanți dintre statele membre UE din…

- Olanda se va alatura Austriei care a a trimis in octombrie o sesizare Curtii Europene de Justitie (CEJ) privind controversatul proiect ce prevede introducerea unei taxe pentru toate autoturismele care circula pe drumurile si autostrazile din Germania, a anuntat miercuri Ministerul olandez al Transporturilor,…

- Efectele cresterii taxelor la carburanti, in special a introducerii supraaccizei, dar si devalorizarea leului din ultimul timp, se vad deja la pompa. Cei mai afectati sunt insa transportatorii, care prefera deja sa alimenteze in tarile vecine.

- Federatia Operatorilor Romani de Transport (FORT) solicita Guvernului sa revina la nivelul accizei din luna august si anunta ca, incepand cu luna ianuarie, va incepe actiuni de protest, se arata intr-un comunicat, remis miercuri AGERRPES. Conform sursei citate, pragul de 6 lei/litru carburant…

- Pragul de 6 lei/litru carburant risca sa fie depașit în preajma Sarbatorilor de iarna, atât din cauza creșterii constante a cotațiilor barilului cât și din cauza apetitului furnizorilor pentru scumpiri fix în perioada

- Transportatorii amenința cu majorarea tarifelor cu cel puțin 12 procente ca urmare a introducerii supra-accizei, în cazul în care Guvernul nu își ține promisiunea de a returna o parte din acciza.

- Cum sarbatoreste comuna Baciu Ziua Nationala a Romaniei si Craciunul Primaria comunei Baciu a pregatit cateva momente festive dedicate Zilei Nationale a Romaniei, cat si sarbatorii Craciunului. De 1 Decembrie, locuitorii comunei sunt invitati la slujba religioasa, urmata de defilarea Fanfarei…

- Anunt teribil primit de catre romani cu ceva ai mult de o luna inaintea finalului acestui an. Specialistii anunta ca pretul alimentelor si al cobustibilului ar putea creste din nou. Este ceea ce cred managerii de companii din comert, potrivit unui sondaj Institutului Național de Statistica, anunta…

- CFR Calatori va achita cu 4,5 milioane de lei mai mult decat a estimat, din cauza introducerii accizei pe carburanți de la 1 septembrie, un contract pentru furnizarea a 15.000 de tone de motorina necesara locomotivelor, scrie profit.ro. Estimat in august la 62,9 milioane de lei, transportatorul public…

- CNAIR spune ca la acest moment are in stoc peste 162.000 de tone sare si 1.176 de tone de clorura de calciu. De asemenea, in bazele CNAIR SA sunt in prezent 2.013 utilaje functionale, din care 506 sunt utilaje proprii. Potrivit CNAIR, in acesta saptamana directorul adjunct desemnat sa coordoneze…

- Se anunta noi cresteri de preturi la carburanti, energie si gaze. Daca benzina si motorina ar urma sa se scumpeasca la sfarsitul acestei luni, curentul electric si gazele naturale vor avea tarife mai mari de anul viitor. Pana la sfarsitul acestei luni, benzina si motorina se vor scumpi cu cel putin…

- Simpla parcurgere a textului "Programului de guvernare 2017-2020", document cu care liderii coalitiei de guvernare s-au afisat la unison in mass-media, releva la sectorul energetic lucruri precum inchiderea inelului energetic national de 400 kw, modernizarea retelei de transport, modernizarea termocentralelor…

- "Propunerea pe care am avansat-o de adoptare a unui statut de funcționare a Casei Regale care urmarește cateva lucruri foarte importante. Casa regala a militat și in trecut, ma refer din 1990 pana incoace, pentru promovarea tradițiilor istorice legate de suveranitatea și independența Romaniei, pentru…

- Trandafirii sunt printre cele mai rezistente flori din gradina. Pregatirea trandafirilor pentru iarna depinde de clima, de soiul si tipul trandafirului. Taierea lor se face numai primavara. Daca sunt taiati pana la radacina toamna pot fi omorati, riscul de inghet fiind maxim. Toamna se fac doar taieri…

- Guvernul a reintrodus, incepand cu data de 15 septembrie, supraacciza la carburanti, eliminata la inceputul acestui an, iar efectul acestei masuri a fost o prabusire a vanzarii de combustibili. Transportatorii au amenintat Executivul, inaintea reintroducerii accizei, ca vor cumpara carburanti din tarile…