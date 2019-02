Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria avea, la 1 ianuarie 2019, cel mai mic salariu minim brut din UE, in valoare de 286 de euro, urmata de Letonia (430 de euro), Romania (446 euro), Ungaria (464 euro), Croatia (506 euro), Cehia (519 euro), Slovacia (520 euro), Polonia (523 euro), Estonia (540 euro) si Lituania (555 euro).

- De acum incolo, moldovenii care muncesc in Germania vor putea primi pensii din partea acestui stat. Acordul in domeniul securitatii sociale dintre R. Moldova si Germania, ratificat recent de Bundestagul german, va intra in vigoare la 1 martie 2019, a anunțat Casa Naționala de Asigurari Sociale (CNAS).…

- Reprezentantii Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT) solicita tuturor operatorilor romani de transport oprirea activitatii pe durata protestului care se va desfasura la Bruxelles in cursul zilei de 10 ianuarie, in fata Parlamentului European, impotriva Pachetului de Mobilitate 1. Conform…

- Conform unui comunicat al FORT, actiunea de protest autorizata pentru un numar de 600 persoane si 10 camioane, din tari precum Romania, Bulgaria, Ungaria si Polonia, va avea loc intre orele 8:00 - 13:00. Recent, si Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) au indemnat…

- Romania ocupa locul 49 din 190 de economii in clasamentul global Paying Taxes, intocmit de PwC, tara fiind chiar printre performerii Europei Centrale si de Est in ceea ce priveste timpul necesar conformarii cu legislatia fiscala, cu 163 de ore pe an in conditiile in care, la nivel global este nevoie,…

- Romania se claseaza inaintea altor țari din Europa Centrala și de Est in ceea ce privește ușurința cu care companiile iși pot plati taxele, devansand Bulgaria (locul 92), Ungaria (locul 86) și Polonia (locul 69), insa in urma performerilor regionali precum Țarile Baltice (Letonia - locul 13, Estonia…

- impozitul și contribuțiile la bugetele publice fiind mai ridicate Salariul minim brut din Romania depașește media regiunii Europei Centrale și de Est. In același timp, are cea mai ridicata rata efectiva de taxare dintre statele din regiune, de 41,5%, potrivit unei analize Deloitte Romania. Rata efectiva…