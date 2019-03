Stiri pe aceeasi tema

- Taximetristii reiau joi protestele in fata Guvernului, pentru a cere Executivului sa adopte modificarile la Legea taximetriei, promise in urma cu trei saptamani. Traficul rutier in zona este restrictionat in intervalul 6.30-15.00.

- FOTO – Arhiva Camioanele cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5 tone nu vor putea intra in Ungaria, timp de doua zile, respectiv de joi, ora 23.00 si pana vineri, ora 23.00, dar si de sambata, ora 23.00 si pana duminica la aceeasi ora. Anuntul a fost facut de Politia Romana de Frontiera, dupa ce…

- Circulatia pe Autostrada A1, in zona municipiului Sebes, judetul Alba, va fi restrictionata din cauza unor lucrari, pana in 6 martie. Centrul Infotrafic anunta ca, pe sensul catre Sibiu al autostrazii A1 Deva – Sibiu, pe tronsonul kilometric 307+400 de metri – 306+100 de metri (in zona…

- Circulatia pe DN 7, in localitatea Brezoi, se desfasoara alternativ, marti dimineata, dupa ce doua microbuze s-au ciocnit frontal, sensul de mers Sibiu-Ramnicu Valcea fiind blocat, potrivit reprezentantilor...

- Circulatia rutiera va fi restrictionata, astazi, in zona Ateneului Roman, in ziua in care Romania preia președinția Consiliului UE, potrivit Politiei Rutiere. Astfel, intre orele 15:00 si 23:00,...

- Presedintia rotativa a Consiliului UE preluata de Romania va debuta, joi, cu o ceremonie de deschidere si un concert inaugural la Ateneul Roman. De la ora 20.00 vor sustine discursuri de deschidere premierul Viorica Dancila, presedintele PE Antonio Tajani, presedintele Consiliului European Donald Tusk…

- Circulatia rutiera este afectata pe Autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, pe sensul de mers catre Capitala, dupa ce la kilometrul 48, in zona localitatii Vanatorii Mici (judetul Giurgiu), a avut loc un...