- Transportatorii nu admit competitia in activitate, folosesc masini necorespunzatoare, nu elibereaza bilete si circula cu mai multe persoane decat prevede clasificarea, iar protestul este un boicot organizat, a declarat joi ministerul Transporturilor Lucian Sova, ca reatie la protestul FORT.

- Transportatorii renunta la protestul declansat joi in conditiile in care nemultumirile acestora vor fi discutate marti, 16 octombrie, intr-o dezbatere la Parlament, a anuntat Federatia Operatorilor de Transport din Romania (FORT). Activitatea de transport va fi reluata in intreaga tara, incepand cu…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) a anuntat ca a anulat protestul programat joi dimineata in toata tara si i-a solicitat o intrevedere premierului Viorica Dancila in care sa ii prezinte situatia. „Niciun membru COTAR nu va iesi maine la protestul anuntat,…

- Potrivit unui comunicat al COTAR remis miercuri AGERPRES, transportatorii din toata tara asteapta intalnirea cu premierul Viorica Dancila, pentru a lua o decizie in privinta viitoarelor proteste."Niciun membru COTAR nu va iesi maine la protestul anuntat, considerand ca cetatenii Romaniei…

- Reprezentantii Confederatei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) au anuntat ca anuleaza protestele programate pentru joi, iar protestele anuntate in fata Guvernului saptamana viitoare depind de dezbaterea de la Ministerul Transporturilor (MT).

- Cateva zeci de transportatori protesteaza, joi dimineata, in fata Ministerului Transporturilor, fiind nemultumiti ca un ordin recent al ministrului de resort nu le mai acorda prioritate la licitatii firmelor...

