- Veste buna pentru locuitorii din cartierul strazii Bacioii Noi. Incepand cu 12 noiembrie, vor fi asigurați cu transport public și anume prin extinderea itinerarelor a doua rute municipale de autobuz: nr. 44 și nr. 65.Astfel, autobuzele nr.

- Locuitorii din Brazi, Prahova, au la ei in comuna cele mai moderne stații de transport public, nu doar din județ, ci și din țara. Este vorba de 11 stații de transport public, amplasate in satele comunei Brazi, pentru navetiști, denumite, mai in gluma, mai in serios, "ca-n Dubai".

- Doua masini s-au ciocnit violent in sectorul Botanica al Capitalei. Accidentul s-a produs la intersecția bulevardului Dacia cu strada Bacioii Noi. La fata locului a intervenit o ambulanta.In urma impactului, ambele masini au fost avariate grav.

- CHIȘINAU, 30 aug — Sputnik. Au ramas zile numarate pâna la începerea noul an de studii, iar studenții cauta cu disperare un loc de trai în Capitala. Așa cum caminele din țara au locuri limitate de cazare, mulți sunt în cautarea unui apartament în chirie.…

- Liberalul e nemulțumit fiindca susține ca banii de investiții din București se duc pe pomeni și subvenții. Președintele PNL București mai acuza ca dupa ce au fost date vacanțe pentru elevi și pensionari sau stimulente pentru tinerii casatoriți și proaspetele mamici, Primaria ”taie, dintr-un foc,…

- Drogat intr-o statie de transport public. Vorbim despre un adolescent, in varsta de 17 ani, care a ajuns sa dea explicatii oamenilor legii, dupa ce a fost prins asupra sa cu substante psihotrope.Incidentul a avut loc noaptea trecuta in sectorul Rascani al Capitalei.