Transport public gratuit. Vezi unde

- "Timmermans, ignori ce se intampla in Franta? Nu exista scandal european? Nimic? Toata lumea tace... La romani, aia pe care ii jefuiti, ii indoctrinati ca sunt corupti si hoti! Haideti, urgent dosar penal jandarmilor francezi ca si-au permis sa faca ordine! Voi stiti ca tara noastra nu a colonizat…

- Teatrul "Gong" din Sibiu prezinta sambata, 8 decembrie, de la ora 18:00, spectacolul de magie si quick-change "IAMSOS". Evenimentul are loc in cadrul programului Sibiu Magic Show. Victoria si Sos Petrosyan detin patru titluri in Cartea Recordurilor (Guinness World Record) impresionand lumea intreaga…

- Peste 29.7% dintre români își fac nevoile la WC-ul din curte, arata statisticile pe anul 2017. Deși în scadere fața de cifrele din 2016 (32.6%), numarul celor care nu dispun de toaleta interioara este de 10 ori mai mare fața de media din Uniunea Europeana de doar 2.4%. România…

- Romania se situeaza in a doua jumatate a clasamentului global Black Friday 2017, cu un procent din 2,4% in totalul istoricului cautarilor online, in timp ce, per ansamblu, tara noastra a inregistrat un salt de 21% la volumul de cautari centralizate in acea zi, releva un studiu realizat de Google. „Din…

- Marea Britanie, echipa lui Andy Murray, si Argentina, echipa lui Juan Martin del Potro, au primit wild card-uri pentru Cupa Davis, competitie de tenis pe echipe care se va disputa, incepand din 2019, intr-un nou format. Croatia, Franta, Spania si SUA, semifinalistele din 2018, sunt calificate direct,…

- Lenny Kravitz revine in Romania, pentru un concert in premiera in Cluj-Napoca. Artistul a decis ca dupa intalnirea din 2008 din București, sa ofere romanilor o noua seara de neuitat. Pentru prima oara pe o scena din Transilvania, artistul vine la Cluj-Napoca pentru a promova noul sau album, Raise Vibration.…

- The WEEK (SUA): Cresc amenințarile la adresa președinției lui Trump ● FRANKFURTER ALLGEMENINE WOCHE (Germania): Noua Germanie? ● TENDINȚE (Belgia): Executivii vin la masa ● BILAN (Elveția): Cum sa faci bani dintr-un restaurant ● LE FIGARO MAGAZINE (Franța): Eric Zemmour- Destin francez. Lectura placuta!