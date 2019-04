Stiri pe aceeasi tema

- La peste trei saptamani dupa ce Vitalie Butucel a plecat de la Direcția transport public și cai de comunicație, se schimba al doilea șef interimar. Este vorba despre Octavian Lungu, care din ianuarie 2014 a fost director in cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE), iar de la…

- Aplicatii mobile lansate in testare de Primaria Capitalei Primaria Capitalei anunta ca a lansat în testare primele 4 aplicatii mobile: infoSTB (transport public), Parking Bucuresti, Social alert Bucuresti si Trafic alert Bucuresti. Astfel, bucurestenii pot testa aplicatiile si pot contribui…

- • Consumatorii vor beneficia de contoare inteligente, prețuri dinamice și posibilitatea de a schimba furnizorul mai repede • Ajutorul de stat pentru centralele electrice pe combustibili fosili va fi eliminat treptat • Noi reguli UE de prevenire a intreruperilor de ...

- Polițiștii timișoreni s-au alaturat campaniei de donare de sange”Implica-te și schimba destine”, organizata de Asociația Mamicilor din Timișoara. Aproximativ 100 de polițiști au trecut astazi pragul Centrului de Transfuzii Sanguine, pentru a dona sange. ”Luna Februarie este luna in care se sarbatorește…

- Prioritatea maxima pentru acest an in comuna Sanandrei este asigurarea unui transport public practic si eficient. Localitatea a fost inclusa, deja, in Asociatia... The post Transport public din Timisoara spre Sanandrei, Carani si Covaci appeared first on Renasterea banateana .

- Asociația de dezvoltare pentru transport public a celor 41 de localitați din Regiunea Bucuresti – Ilfov transmite ca marește parcul de vehicule pentru liniile urbane și inființeaza inca noua linii regionale"Asociația de dezvoltare pentru transport public a celor 41 de localitați din Regiunea…

- Primarul interimar al municipiului Orhei, Diana Memeț, a inspectat noile unitați de transport public din oraș, procurate de administrația locala la sfarșitul anului trecut. Toate microbuzele sunt pe rute și circula conform graficului stabilit.

- Unele susținute cu cifre exacte, altele vagi și doar în stadiu incipient, administrația locala se lauda cu o lista lunga de proiecte și programe finanțate anul trecut. Iata bilanțul complet realizat de Consiliul Local și Primaria Cluj-Napoca: - Primul oraș din România în…