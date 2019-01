Guvernul a aprobat acordarea de bilete pentru transportul interurban gratuit personelor cu handicap. Hotararea Guvernului nr. 1017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 1111 din 28 decembrie 2018. Hotararea intra in vigoare la data de 1 ianuarie […] The post Transport interurban gratuit pentru persoane cu handicap. Cine elibereaza biletele și care sunt persoanele care beneficiaza de gratuitate appeared first on Ziarul Unirea .