TRANSPORT ILEGAL DE PRODUS PETROLIER, DEPISTAT DE POLIȚIȘTI Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Berbești au depistat pe raza comunei Alunu, un transport ilegal de produs petrolier. La data de 24 iunie a.c., polițiștii, in baza informațiilor deținute, au oprit pentru control, pe raza comunei Alunu, doua autoturisme. Unul dintre autoturisme era condus de un barbat de 34 de ani, din județul Gorj, iar in urma controlului autoturismului a fost descoperita cantitatea de 270 litri de produs petrolier, ce pare a fi gazolina, pentru care barbatul nu deținea aviz de insoțire a marfii. Celalalt autoturism era condus de un barbat de 43 de ani, tot din județul… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

