Stiri pe aceeasi tema

- "Ca urmare a discutiilor din spatiul public cu privire la data de incepere a noului an scolar, Ministerul Educatiei Nationale precizeaza ca, la nivelul institutiei, sunt analizate punctele de vedere exprimate in cadrul Comisiei de Dialog Social, intrunita luni, 5 august 2019. In acest sens, subliniem…

- Primaria Baia Mare va solicita trecerea din domeniul public al judetului Maramures in domeniul public al municipiului a unui teren de 201 metri patrati, necesar realizarii unei piste de biciclete. Consilierii locali si-au dat votul pe acest subiect in sedinta ordinara din 31 iulie. “Proiect de hotarare…

- Autobuze, microbuze, precum si alte autovehicule de transport persoane sau marfuri vor fi oprite pentru control, in aceste zile, de politistii rutieri. Activitatile sunt desfașurate simultan in toate statele membre ale U.E. Pe parcursul saptamanii 22- 28 iulie a.c., Directia Rutiera a Politiei Romane…

- Locuitorii de pe mai multe strazi din Suceava și din comuna Ipotești nu vor avea luni apa rece timp de cateva ore. ACET Suceava a transmis ca in vederea executarii unor lucrari programate se va intrerupe funcționarea serviciului de alimentare cu apa potabila in data de luni, 15 iulie, intre orele 8:30…

- O parte din flota de autobuze vechi care circula pe strazile municipiului Iasi a fost deja inlocuita si urmeaza achizitia de autobuze electrice si tramvaie, implementarea proiectului VeloCity, prin constructia statiilor automate de inchiriere a...

- Municipiul Hunedoara a obtinut o finantare de aproape 20 de milioane de euro pentru modernizarea transportului public in municipiu si a mai multor bulevarde. Investitiile sunt finantate de Uniunea Europeana.

- O prima consultare publica in acest sens a avut loc marți, la sediul Primariei, unde reprezentanții firmei care realizeaza PMUD-ul au prezentat obiectivele planului, rezultatele așteptate și o prima serie de analize asupra situației existente in Caransebeș. „Am constatat o nevoie pentru mijloace…

- Traficul rutier va fi suspendat pe strada Florilor, tronsonul cuprins intre strada Studenților și Matei Basarab, in perioada 12-15 iunie.In acest context, transportul public va circula pe urmatorul traseu:Ruta de microbuz nr. 112Tur - de pe strada Florilor pe strada Matei Basarab, bd.