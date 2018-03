Stiri pe aceeasi tema

- Circa 6,2 kg de heroina au fost descoperite vineri de o echipa de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat, formata din politisti romani si bulgari, intr-o masina cu care calatoreau doi cetateni bulgari.Potrivit Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Dolj, cei…

- Politistii de frontiera de la Naidaș, județul Caraș-Severin, au depistat la controlul de frontiera, un barbat care conducea un autoturism marca Audi A5, semnalat ca fiind bun cautat pentru confiscare, alerta introdusa de autoritatile austriece. “In data de 22.03.2018, ora 14.40 , la Punctul de Trecere…

- Punctul de trecere a Frontierei Turnu Magurele a fost inchis, joi dupa-amiaza, din cauza vremii rele care s-a abatut asupra sudului Romaniei in luna martie. Probleme sunt și la Bechet, unde apele Dunarii au crescut considerabil. Acolo mai pot trece cu bacul doar autovehiculele cu masa mai mica de 3,5…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Halmeu au identificat si predat autoritatilor competente un cetatean din R. Moldova care era cautat de catre autoritațile din Romania pentru savarșirea infracțiunii de furt. In data de 21 martie, in jurul orei 23.50, in Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu,…

- Politistii de frontiera de la Cenad au depistat si predat autoritatilor competente unbarbat pe numele cauia era emis un mandat european de arestare pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism și spalare de bani. “In data de 20.03.2018, in jurul orei 13.00, in…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit peste 8000 de articole textile, incaltaminte si parfumuri, inscriptionate cu numele unor firme cunoscute, susceptibile a fi contrafacute, pe care doi cetateni turci si un ucrainean au incercat sa le introduca ilegal in tara, se arata intr-un comunicat…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat un barbat din Tunisia, care a incercat sa iasa ilegal din tara, ascuns sub un autoturism aflat pe platforma unui vagon de marfa din compunerea unui tren international, informeaza un comunicat de presa transmis miercuri de Serviciul Teritorial al Politiei…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Negru Voda si P.T.F. Vama Veche au depistat un cetatean moldovean si un cetatean roman care au incercat sa introduca ilegal in tara peste 800 flacoane parfum, care purtau insemnele unor marci cunoscute, susceptibile a fi contrafacute.Potrivit Garzii de Coasta,…

- Un cetațean roman care a intrat in țara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, la finele saptamanii trecute, a ramas fara mașina cu care circula. Potrivit celor afirmate de ofițerul pentru relații publice de la Poliția de Frontiera Suceava, comisar-șef Ilie Poroch-Serițan, sambata ...

- Aproape 26.000 de camioane au tranzitat, in doar patru zile, punctele de trecere a frontierei Nadlac I, Nadlac II, Varsand si Bors, de la granita cu Ungaria, motiv pentru care incepand de luni a fost mereu aglomeratie si s-au format coloane, desi autoritatile precizeaza ca s-a lucrat la capacitatea…

- In urma unei evaluari efectuate ca urmare a analizarii eficientei masurilor dispuse la frontiera, atat pentru implementarea noilor prevederi europene privind introducerea verificarilor sistematice, cat si pentru asigurarea fluentei traficului de calatori si marfuri, s-a constatat ca traficul mijloacelor…

- Soferii de TIR-uri care se indreptau spre vestul Europei au avut de asteptat ore in sir pentru a putea tranzita frontiera romano-ungara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, de pe autostrada, autocamioanele care asteptau la rand formand o coada de peste zece kilometri. Potrivit purtatorului…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au depistat un cetatean ucrainean care transporta componentele unui microbuz marca Mercedes Sprinter, autovehicul ce figura in bazele de date ca fiind furat din Italia. Azi dimineața, in jurul orei 01.00, in Punctul de Trecere…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in P.T.F. Siret și la frontiera verde, peste 7.300 pachete cu țigari, in valoare de aproximativ 85.000 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din Romania. Azi dimineața, in jurul orei 02.00,…

- Un sofer prins cu un permis fals la granita Romaniei a dezvaluit ca in Marea Britanie pot fi achizitionate astfel de documente contra unei sume de aproximativ 1.600 de lei. Polițiștii de frontiera aradeni au depistat, marti, un cetațean roman care conducea un autoturism in baza unui permis de conducere…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.P. Siret- I.T.P.F. Sighetu Marmației au oprit, la intrarea in țara, o tanara din Ucraina care a incercat sa intre in Romania prezentand la controlul de frontiera pașaportul altei persoane. In seara zilei de 19 februarie, in jurul orei 22.00, la Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Ostrov ndash; Garda de Coasta au descoperit, in interiorul unui autocamion condus de un cetatean ucrainean, 20 kg cu tutun pentru narghilea de contrabanda, peste limita legala admisa. In data de 18.02.2018, la Punctul de Trecere a…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, peste 30.000 pachete cu țigari de contrabanda, marfa ce urma sa fie comercializata pe piata neagra de desfacere din Romania. In data de 15 februarie a.c., in jurul orei 00.30, s-au prezentat in Punctul de Trecere…

- Doua motociclete dezmembrate, marca BMW, cautate de autoritatile din Italia, au fost descoperite miercuri, in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, in compartimentul de marfa al unui microbuz condus de un cetatean ucrainean, printre bagajele acestuia, a anuntat purtatorul de cuvant al Serviciului…

- Deoarece nu avea documente pentru copilul sau in varsta de 3 luni, o femeie din Mures a incercat sa l treaca ilegal granita, pe la Punctul de Trecere a Frontierei Bors, ascunzandu l sub haine, informeaza Politia de Frontiera. In data de 11.02.2018, in jurul orei 03.00, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit și confiscat un pistol cu aer comprimat și 1500 bile metalice, pe care un cetațean roman a incercat sa le introduca in țara fara documente legale . In data de 06.02.2018, ora 17.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat, pe sensul…

- Polițiștii de frontiera care lucreaza in Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, din județul Timiș, au avut parte de o surpriza, aseara. Aceștia au legitimat, la intrarea in țara, un tanar de 34 de ani, venit in Romania sa se predea autoritaților care au emis pe numele lui un mandat de urmarire generala.…

- CERCETAT…Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in cazul unui barbat cu cetatenie romana si moldoveana care a prezentat la controlul de frontiera un certificat de inmatriculare fals pentru autoturismul pe care il conducea. Astfel, la sfarsitul saptamanii…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in cazul unui barbat cu cetațenie romana și R. Moldova care a prezentat la controlul de frontiera un certificat de inmatriculare fals pentru autoturismul pe care il conducea.

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit un barbat in varsta de 32 ani, care era ascuns in interiorul unui microbuz, sub o patura, cu intentia de a trece ilegal frontiera romano-maghiara, deoarece avea interdictia de a parasi teritoriul Romaniei fara acordul prealabil al instantei. Potrivit unui…

- Un cetațean al Republicii Moldova a încercat sa introduca în România 177 500 de tigarete ascunse în peretii laterali, podeaua si în diverse componente ale microbuzului pe care îl conducea. Cazul a avut loc sâmbata, la Punctul de Trecere a Frontierei Stânca…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea au descoperit, in compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele personale ale unor cetateni ucraineni, care intentionau sa intre in Romania, patru motociclete dezmembrate, care figurau in bazele de date ca bunuri cautate pentru confiscare.…

- "Sambata noapte, in jurul orei 5.30, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, judetul Suceava, pe sensul de intrare in tara, cetateanul ucrainean Oleh P, in varsta de 19 de ani, conducand un autoturism marca Volkswagen. Actionand in baza unei analize de risc, politistii de frontiera…

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat in vama Siret si la frontiera verde peste 13.000 de pachete de tigari de provenienta ucraineana care urmau sa ajunga pe piata neagra de desfacere. "Sambata noapte, in jurul orei 5.30, s-a prezentat in…

- Avea la el doua bancnote de cate 100 de euro, o carte de identitate și un permis de conducere, toate false, dar totuși a incercat sa treaca frontiera. In data de 17 ianuarie, in jurul orei 19.00, un tanar de 23 ani, cetațean al RM, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni , fiind pasager…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat un cetatean roman care conducea un autoturism in baza unui permis de conducere romanesc fals. In data de 16.01.2018, in jurul orei 14.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota, s-a prezentat pentru a iesi din tara, cetateanul roman Janos…

- HOTIE…Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera un autoturism marca Renault care figura in bazele de date ca fiind furat din Franta. Astfel, in ziua de 08 ianuarie, in jurul orei 23.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat,…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat patru barbati din Libia si Maroc care au incercat sa iasa ilegal din tara, fiind ascunsi sub patru autoturisme aflate pe platforma unui vagon din componenta unui tren de marfa international. Ieri, in jurul orei 04.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici,…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera un autoturism marca Renault care figura in bazele de date ca fiind furat din Franța. In ziua de 08 ianuarie a.c., in jurul orei 23.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita-I.T.P.F. Iași, s-a…

- Un Renault care figura in bazele de date ca fiind furat a fost stopat la Punctul de Trecere a Frontierei Albita-I.T.P.F. Iași. La volanul masinii era un cetatean cu dubla cetatenie: romana și R. Moldova.

- In 2014, printr-o hotarare de guvern s-a aprobat deschiderea in judetul Timis a trei punct de frontiere printre care si Foeni – Jasa Tomici. Consiliul Judetean Timis a dat bani primariei pentru a renova cladirea si pentru a repara drumurile, apoi Inspectoratul Politiei de Frontiera a adus infrastructura…

- PENALI…Politisti de frontiera vasluieni efectueaza cercetari cu privire la trei tineri care au prezentat la controlul de frontiera permise de conducere false. Astfel, in data de 3 ianuarie, s-au prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, pentru efectuarea formalitatilor necesare intrarii in…

- Politistii de frontiera si inspectorii vamali galateni au descoperit miercuri asupra unui tanar cu dubla cetatenie, romana si Republica Moldova, un numar de 33 de colete continand timbre de acciza false pentru tutun si bauturi alcoolice, se arata intr-un comunicat de presa transmis miercuri de purtatorul…

- La ora actuala, in punctul de trecere Leușeni se atesta un flux masiv de calatori și mijloace de transport, anunța Poliția de Frontiera, citat de NOI.md Potrivit sursei, este aglomerat teritoriul dintre punctele de trecere Leușeni și Albița, acest fapt ingreuneaza traversarea frontierei moldo-romane…

- Pe parcursul ultimelor 24 de ore, Politia de Frontiera a inregistrat mai multe acțiuni ilegale. Astfel, sase persoane au incalcat regimul punctelor de trecere, iar cinci cetațeni straini au depașit termenul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, noteaza NOI.md. Totodata, pe parcursul zilei de ieri opt…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in PTF Siret și la frontiera verde, peste 8.300 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, ce urmau sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona. Ieri, 27 decembrie a.c., in jurul orei 05.00,…

- Politistii de frontiera de la ITPF Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, in ultimele 24 de ore, peste 8.300 de pachete cu tigari de provenienta ucraineana, ce urmau sa ajunga pe piata neagra de desfacere din zona, a informat joi IGPF. Potrivit sursei citate, pe 27 decembrie, in…

- Politistii de frontiera au confiscat aproximativ 2.400 articole pirotehnice, in valoare comerciala de 5.000 de lei, pe care un cetatean roman a incercat sa le introduca in tara fara a detine autorizatiile necesare, se arata intr-un comunicat de presa remis joi de IGPF, conform Agerpres."In…