Transporatorii romani vor protesta in fata Reprezentantei Comisiei Europene de la Bucuresti

Transporatorii romani vor protesta in fata Reprezentantei Comisiei…

Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) organizeaza in data de 11.01.2019, in intervalul orar 08:30 – 10:30, un protest in fata Reprezentantei Comisiei Europene de la Bucuresti cu ocazia vizitei Presedintelui Comisiei...