Transporatorii de persoane fac pasul inapoi si nu suspenda cursele dintre Bucuresti si Ilfov. Ce urmeaza

Transportatorii de persoane care acopera traseele dintre Bucuresti si Ilfov nu isi mai suspenda cursele incepand cu data de 31 octombrie, asa cum anuntasera. Ar putea-o face, insa, incepand cu jumatatea lunii noiembrie, daca pana atunci nu se vor intelege cu autoritatile locale asupra modului in care se va desfasura transportul in zona metropolitana, incepand cu 1 ianuarie 2019.



Intre Bucuresti si Ilfov, transportul de persoane se face pe aproape 60 de trasee. In prezent, circa 90% dintre acestea sunt acoperite de 20 de societati, membre ale Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor…