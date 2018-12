Stiri pe aceeasi tema

- O prelevare de organe a avut loc luni noaptea, la Spitalul Judetean de Urgenta din Bacau, iar donator a fost o femeie in varsta de 41 de ani care se afla in moarte clinica in urma unui anevrism. Acesteia i-au fost prelevate mai multe organe, printre care ficatul si corneele, care a fost aduse la Spitalul…

- O echipa de medici din Iasi, Bacau si Bucuresti au efectuat, in cursul noptii de marti spre miercuri, la Spitalul Judetean din Bacau, o noua prelevare de organe de la o persoana aflata in moarte cerebrala. Coordonatorul Centrului Regional de Transplant Iasi, dr. Raluca Neagu, a declarat, miercuri, ca…

- Florin Busuioc, îndragitul actor si prezentator de la Pro TV, se afla în continuare internat la Institutul de Boli Cardiovasculare CC Iliescu, din Bucuresti, dupa ce saptamâna trecuta a fost operat la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova,

- "Ieri, i-am facut lui Busu o poza inainte de spectacol. Eu radeam, iar el voia sa para serios! Poate mult prea serios!Acum Busu lupta! Și o sa fie bine! Pentru ca dincolo de faptul ca e un actor minunat, e un om bun, un coleg generos și un barbat puternic.Lupta Busule! Suntem toți alaturi…

- Actorul si prezentatorul rubricii meteo de la Pro TV,a suferit, marti seara, un infarct miocardic, dupa un spectacol de teatru, la Craiova. Informatia a fost confirmata pentru Mediafax de Raed Arafat, care a declarat ca” a fost resuscitat la fata locului, iar acum este ingrijit la spital.Momentan e…

- PNL Bacau reacționeaza la știrea despre blocarea fuziunii Spitalului Municipal cu Spitalul Județean de Urgența. Intr-un comunicat de presa, liberalii acuza administrația PSD-ALDE ca, deși nu a facut nimic in doi ani la spitalul aflat in construcție,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Donator a fost un barbat in varsta de 49 de ani, care a fost internat in stare grava la inceputul acestei saptamani la Spitalul Judetean de Urgenta din Piatra Neamt, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral, avand inca de la inceput sanse mici de supravietuire conform medicilor. Astfel, in noaptea…

- Ambasada Statelor Unite la București a transmis ca a luat act de ceea ce s-a intamplat la Braila, acolo unde doi baschetbaliști americani au fost injunghiați in timp ce se aflau pe o terasa, și urmarește cazul. „Ambasada SUA a luat cunostinta de acest caz si urmareste indeaproape incidentul”, arata…