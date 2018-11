Stiri pe aceeasi tema

- Un membru al conducerii Uniunii Crestin-Democrate (CDU) i-a cerut marti lui Horst Seehofer, liderul Uniunii Crestin-Sociale (CSU), aliatul bavarez al CDU, sa urmeze exemplul Angelei Merkel si sa se retraga de la sefia partidului sau in urma rezultatelor slabe ale blocului conservator in recentele…

- Angela Merkel a confirmat ca nu va mai candida la conducerea Uniunii Crestin-Democrate (CDU), la alegerile care vor avea loc in luna decembrie De asemenea, cancelarul german a ținut sa precizeze ca actualul ei mandat la sefia guvernului de la Berlin este ultimul, transmite agentia Reuters. „In primul…

- Cancelarul german Angela Merkel a confirmat luni ca in decembrie nu va mai candida la conducerea Uniunii Crestin-Democrate (CDU) si ca actualul mandat al ei la sefia guvernului de la Berlin este ultimul, transmite agentia Reuters. Angela Merkel a susținut o conferința de presa in care a spus…

- Cancelarul german Angela Merkel a confirmat luni ca in decembrie nu va mai candida la conducerea Uniunii Crestin-Democrate (CDU) si ca actualul mandat al ei la sefia guvernului de la Berlin este ultimul, transmite agentia Reuters. 'In primul rand, la urmatorul congres al partidului, in decembrie,…

- Angela Merkel i-a anuntat luni pe colegii sai din conducerea Uniunii Crestin-Democrate (CDU) ca doreste sa isi duca la capat, pana in 2021, mandatul de cancelar al Germaniei, informeaza dpa si Reuters. Merkel, 64 de ani, a precizat ca nu va mai candida pentru un loc in Bundestag (camera…

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat luni ca nu va mai candida la presedintia formatiunii Uniunea Crestin-Democrata (CDU), alegerile interne pentru un nou lider urmând sa aiba loc pe data de 8 decembrie, relateaza presa germana. Anuntul a fost facut de catre cancelarul…

- Angela Merkel a condamnat miercuri atacurile xenofobe si utilizarea sloganurilor naziste in cadrul unui amplu discurs rostit in parlament, dupa cele mai violente demonstratii ale extremei drepte din ultimele decenii, incidente care au indicat existenta unor diviziuni profunde in tara, relateaza dpa.…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa sambata in Germania pentru a se intalni cu cancelarul Angela Merkel in vederea unor discutii despre conflictele din Siria si Ucraina, a anuntat luni guvernul german, citat de AFP. Cei doi lideri sunt asteptati sa se intalneasca in jurul orei 16:00 GMT (18:00…