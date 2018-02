Transparency International denunţă lipsa eforturilor contra corupţiei în întreaga lume Mai mult de doua treimi dintre tarile lumii au inregistrat scoruri de sub 50 de puncte din maximum 100 in raportul privind indicele de perceptie a coruptiei (IPC) in 2017, elaborat de organizatia Transparency International (TI) si prezentat miercuri la Berlin, relateaza dpa si AFP. Raportul anual privind indicele de perceptie a coruptiei, elaborat de TI, realizeaza un clasament al gradului de coruptie in sectorul public asa cum este perceput de mediul de afaceri si de experti independenti din 180 de state incluse in analiza. Clasamentul este intocmit prin acordarea de puncte, de la 0 la 100, in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In 2017, Republica Moldova a inregistrat un scor al IPC de 31 de puncte, plasindu-se pe locul 122 din 180 de tari incluse in clasament (pentru comparatie, in 2016 scorul indicelui a fost de 30 puncte, locul – 123 din 176 de tari), noteaza Noi.md. In acest clasament, Georgia se afla pe locul 46, Romania…

- Republica Moldova a inregistrat in anul 2017 un scor al Indicelui Perceptiei Coruptiei de 31 puncte, plasandu-se pe locul 122 din 180 de tari incluse in clasament. Indicele reflecta nivelul perceptiei coruptiei din sectorul public, fiind evaluat la o scara de la 0 pana la 100, unde „0” semnifica coruptie…

- Vineri, jurnalistul german de origine turca Deniz Yucel a fost eliberat dupa un an, fara formulare de acuzare a procuraturii, din arestul preventiv turcesc. Seara, el a aterizat pe aeroportul din Berlin. Apoi, el a disparut. Yucel a transmis doar un mesaj pe Twitter: "Nu sunt in Germania. Dar sunt intre…

- De cand va fi din nou Simona Halep numarul 1 in tenis. Deși trece prin momente delicate, din cauza accidentarii de la piciorul drept, romanca de 26 de ani va reveni pe primul loc in clasamentul mondial WTA din 26 februarie! Daneza Caroline Wozniacki a fost invinsa cu scorul de 3-6, 7-6, 7-5 de Petra…

- Simona Halep continua pe locul al doilea in clasamentul WTA, in aceasta saptamana, cu 7.616 puncte, la 349 de puncte de liderul Caroline Wozniacki. Ierarhia are putine schimbari in partea sa superioara, dupa ce multe jucatoare au participat saptamana trecuta la intalnirile din Cupa Federatiei. In Top…

- Liga I, etapa a 24-a: ACS Poli Timișoara – FC Voluntari (vineri, 18.00, Digi, Dolce, Look). Partida de pe stadionul ”Dan Paltinișanu” se va constitui in al zecelea duel direct in Liga 1 Betano. Pana acum, ilfovenii au cinci victorii contra lui Poli, inclusiv una pe stadionul ”Dan Paltinișanu”. Partea…

- Corpul de control al premierului a descoperit o serie de nereguli la Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, printre care lipsa investitiilor, falsuri in inscrisuri si remunerari ilegale, potrivit documentelor publicate de site-ul aviation-headlines.ro,…

- Simona Halep continua pe locul al doilea in clasamentul WTA, in aceasta saptamana, cu 7.616 puncte, la 349 de puncte de liderul Caroline Wozniacki. Ana Bogdan a urcat trei locuri, pana pe locul 86, cu 731 de puncte, cea mai buna clasare a carierei. De luni, Romania are un nou „numar 2”, pe Irina Begu,…

- UPDATE: Bursa de la New York a revenit pe crestere la debutul sedintei de marti, dupa ce luni a inregistrat o scadere spectaculoasa care s-a propagat ulterior la nivel mondial, informeaza AFP. Toti cei trei indici principali au inregistrat scaderi de 2% la debutul sedintei, dar imediat au revenit in…

- Celebrul indice Dow Jones al Bursei din New York a fost lovit de cea mai grava scadere din istorie din timpul unei zile de tranzacționare. Principalul indice de pe Wall Street pierduse, luni, 1600 de puncte, inainte ca investitorii sa intervina, limitand scaderea la 1175. Efectele nefaste s-au facut…

- Simona Halep continua pe locul al doilea in clasamentul WTA, in aceasta saptamana, cu 7.616 puncte, la 349 de puncte de liderul Caroline Wozniacki. Ana Bogdan a urcat trei locuri, pana pe locul 86, cu 731 de puncte, cea mai buna clasare a carierei, transmite News.ro . De luni, Romania are un nou “numar…

- Romania ocupa locul 29 in Indexul Statului de Drept 2018, care masoara nivelul la care 113 tari din intreaga lume adera la principiile statului de drept si care este realizat de World Justice Project, o organizatie independenta multidisciplinara, avand drept obiectiv progresul in ceea ce priveste…

- Simona Halep a coborat pe locul 2 in clasamentul WTA, dat publicitatii, luni, dupa Australian Open. Halep a fost 16 saptamani lider WTA si, dupa finala pierduta la Melbourne, in fata Carolinei Wozniacki, daneza a revenit dupa sase ani pe locul I WTA. Dupa calificarea in turul al treilea al…

- Cate puncte are Caroline Wozniacki peste Simona Halep in clasamentul WTA. Daneza Caroline Wozniacki a urcat pe primul loc in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, dupa ce a castigat turneul Australian Open, in timp ce romanca Simona Halep, finalista…

- Dupa ce a incasat 11 goluri in ultimele doua partide de campioant, Dijon isi propune sa se revanseze in aceasta seara in fata propriilor fani in meciul pe care il va sustine contra celor de la Rennes.A Inaintea duelului care va incepe la ora 21:45 si va fi in direct pe Digi Sport, Dijon se afla pe locul…

- Economia zonei euro are cel mai bun inceput de an din ultimii aproape 12 ani, aparand si semne ale unei mult-asteptate accelerari a inflatiei, potrivit datelor publicate de compania de cercetare a pietei IHS Markit, relateaza Bloomberg.Indicele referitor la intentiile de achizitii ale managerilor…

- Prezentare publica privin rezultatele examinarii cazului Niculinei Bulat, orfana aflata in dializa, care a fost trimisa pe jos acasa, dupa ce se adresase la spital cu burta plesnita din cauza ascitei și care a decedat in urma unor complicații, la Spitalul de Urgența din Chișina. Raportul este elaborat…

- Romania a facut progrese extrem de limitate in implementarea recomandarilor europene de prevenire si combatere a coruptiei in privinta membrilor parlamentului, judecatorilor si procurorilor, se arata intr-un raport publicat joi de Grupul Statelor impotriva Coruptiei (GRECO), organismul anticoruptie…

- Procurorul general Augustin Lazar a dat asigurari joi, dupa ce GRECO a publicat un raport in care arata ca Romania a facut progrese limitate in implementarea recomandarilor privind prevenirea si combaterea coruptiei, ca Ministerul Public va fi in continuare consecvent in a apara ordinea de drept…

- România a facut progrese extrem de limitate în implementarea recomandarilor de prevenire si combatere a coruptiei în privinta membrilor parlamentului, judecatorilor si procurorilor, se arata într-un raport publicat joi de Grupul

- Romania a facut progrese extrem de limitate in implementarea recomandarilor GRECO de prevenire si combatere a coruptiei in privinta membrilor parlamentului, judecatorilor si procurorilor, se arata intr-un raport publicat joi de Grupul Statelor impotriva Coruptiei (GRECO), organismul anticoruptie…

- Europa franco-germana se va distanta de Flancul Estic. Optiunile dificile ale Europei Centrale Uniunea centrata pe Zona Euro se va distanta treptat de Flancul Estic al UE, din motive care tin de ambele parti, si va cauta strangerea relatiilor economice avantajoase cu China si Rusia, pe fondul delimitarii…

- Romanca Simona Halep ocupa in continuare primul loc in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA) publicat luni, in timp ce Mihaela Buzarnescu a urcat 13 locuri si se afla pe pozitia a 44-a, cea mai buna clasare din cariera. Halep are un avans de 330 de puncte fata…

- Societatea nu le cere organelor statului în masura în care ar trebui sa o faca responsabilizarea tuturor factorilor implicați în furtul miliardului. Din cauza acestui lucru, instituțiile statului s-au simțit relaxate și au întreprins prea puține pentru investigarea…

- Indicele principal al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a continuat joi sa se situeze la peste 8.000 de puncte, pentru a patra zi consecutiv, dupa ce miercuri a stagnat peste acest prag. Astfel, BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, a urcat la 8.079 puncte (cu 0,56% peste…

- Constanteanca Simona Halep a inceput, ieri, a 14 a saptamana la rand ca ocupanta a locului intai in ierarhia mondiala a tenisului feminin. Dupa victoria de la Shenzhen, Halep a acumulat 6.425 de puncte, crescand avansul fata de a doua clasata la 330 de puncte. Pe pozitia secunda nu se mai afla insa…

- Indicele principal al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a depasit, luni dimineata, 8.000 de puncte, fiind la cel mai inalt nivel din ultimele doua luni si jumatate. Astfel, BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 actiuni, a urcat la 8.001 de puncte (0,2%), la 30 de minute de la debutul…

- Romanca Simona Halep ocupa in continuare pozitia de lider in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste (WTA), dat publicitatii luni, cu peste 300 de puncte avans fata de urmatoarea clasata. Halep, care se afla pe primul loc in lume din data de 9 octombrie, a castigat sambata ambele…

- Romanca Simona Halep ocupa in continuare pozitia de lider in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste (WTA), dat publicitatii luni, cu peste 300 de puncte avans fata de urmatoarea...

- "Statele Unite urzesc in prezent o serie de comploturi grave. Nu doar comploturi judiciare, ci si economice", a declarat Erdogan intr-o conferinta de presa la Istanbul. El urmeaza sa efectueze vineri o vizita in Franta, unde se intalneste, la Paris, cu omologul sau francez Emmanuel Macron.

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a respins marti o noua legislatie anticoruptie adoptata de catre Parlament in luna decembrie, considerand ca proiectul de lege nu permite investigarea eficienta a retelelor de coruptie. "Consider ca legea adoptata nu numai ca nu creeaza un temei juridic…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, inchide anul in scadere, la 2,05%, fata de 2,08% in ziua precedenta, dar mult peste nivelul de 0,9% pe care il avea la finalul lui 2016. In ultimul an, Robor la trei luni a crescut…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep incheie anul 2017 pe primul loc in clasamentul WTA, dat publicitatii luni, cu 6.175 puncte. Ea este urmata, la 40 de puncte, de spaniola Garbine Muguruza 6.135 p , pe 3 aflandu se daneza Caroline Wozniacki 6.015 p .Locul 4 este ocupat de de jucatoarea ceha Karolina…

- Rata de deprivare materiala severa a ajuns la 23,8%, in 2016, in scadere fata de 2013 cu 6 puncte procentuale, reiese dintr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS) transmisa la solicitarea AGERPRES . “Lipsa acuta a resurselor financiare face ca unele persoane sa nu isi poata permite…

- De la Statuia Libertatii si Big Ben, la Angela Merkel, artistii au realizat din gheata, adevarate opere de arta. Cu dalte, cutite si drujbe, 32 de artisti au realizat sculpturile in trei...

- Academia Rapid, penalizata cu trei puncte! CSA Steaua, lider solitar in Liga a IV-a. Academia Rapid a ramas fara trei puncte in clasament, dupa ce a pierdut o partida la ”masa verde”. Concret, AMFB a decis sa-i penalizeze pe giuleșteni cu trei puncte, dupa ce Academia Rapid a folosit un jucator fara…

- In nenumarate randuri, am atras atentia referitor la modul jenant in care arata parcarile de pe drumurile nationale din zona de vest a tarii. Se pare, din pacate, ca situatia nu poate fi imbunatatita, in ciuda eforturilor muncitorilor de la DRDP Timisoara. Imaginile alaturate, suprinse pe DN6 Caransebeș…

- Aproape 17 milioane de bebelusi din intreaga lume respira aer toxic care ar putea fi daunator pentru dezvoltarea creierului lor, informeaza un raport dat publicitatii miercuri de UNICEF, relateaza DPA, informeaza AGERPRES . In prezent exista in lume in jur de 136 de milioane de copii sub varsta de 1…

- La finalul turului din sezonul regular, HC Vaslui ocupa locul 11, insa intr-un clasament virtual al play-out-ului, se regasește pe loc de baraj. HC Vaslui a avut un tur de Liga Zimbrilor modest, cu patru victorii din 13 meciuri disputate, rezultate care o claseaza pe poziția a 11-a, la zece puncte distanța…

- "Frontiera de sud a Dobrogei Am cautat in zadar a gasi o solutiune naturala acestei questiuni care sa raspunda deciziunilor Congresului de la Berlin. Forma geologica a tarimului, prin lipsa de scursori de apa de aceasta parte se opune in modul cel mai absolut de a putea gasi o frontiera naturala, astfel…

- In timp ce constructorii auto germani si protectorul lor suprem, guvernul de la Berlin, reactioneaza si se adapteaza incet, moral si mai ales financiar, la schimbarile aduse de Dieselgate, scandalul emisiilor toxice incepe sa se propage virulent si in Franta. Dupa Renault, in centrul atentiei este acum…

- Crizele umanitare din intreaga lume se vor inrautați anul viitor, pe fondul continuarii razboaielor civile din Africa, a foametei in regiunile afectate de conflicte și a amenințarii reprezentate de violențele islamiste, a prognozat ACAPS, un grup de reflecție cu sediul la Geneva, intr-un raport publicat…

- Indicele american Dow Jones a atins astazi pragul istoric de 24.000 puncte, la doar o luna de cand spargea nivelul de 23.000 puncte. Mai mult, anul acesta se dovedeste unul al recordurilor nu doar in privinta cresterilor importante de pe piata americana, ci si al unui climat bursier definit…

- Bordeaux a invins la scor de neprezentare AS Saint-Etienne, scor 3-0, intr-un meci contand pentru etapa a XV-a din Ligue 1. Gratie succesului obtinut, gazdele au acumulat 20 de puncte, depasindu-i in clasament pe cei de la AS Saint-Etienne care au ramas cu 19 puncte.A

- Dezvoltarea economico-sociala a Romaniei este mai lenta decat cresterea economica, a declarat marti prim-viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu, la conferinta internationala 'Measuring Development in Turbulent Times', acesta precizand ca nu orice crestere conduce la…

- "Nu țin de scaun", a asigurat vineri antrenorul echipei de fotbal Dinamo București, Vasile Miriuța, inaintea meciului cu CSM Politehnica Iași, din etapa a 19-a a Ligii I. "Sincer, nu a fost o saptamâna prea placuta, dar sunt prea puternic ca sa ma doboare unii. Psihic…

- Celta Vigo, formatie clasata pe locul 13 in prima liga din Spania va primi in aceasta seara pe teren propriu, in deschiderea etapei a XIII-a vizita formatiei Leganes, echipa care se afla pelocul 8 cu 17 puncte. O victorie a gazdelor ar face ca cele doua echipe sa fie la egalitate de puncte dupa acest…