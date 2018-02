Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe al Republicii Moldova considera drept o 'provocare' exercitiile efectuate in ultimul timp de catre trupele ruse din Transnistria, in contextul intensificarii acestora, conform expertilor moldoveni, potrivit Radio Chisinau. MAE de la Chisinau condamna comportamentul…

- Pavel Filip a anuntat ca va participa la sedinta Consiliului Suprem de Securitate (CSS), convocata de catre Igor Dodon. Desi presedintele tarii a dispus intrunirea Consiliului pentru a lua atitudine fata de actiunile unionistilor „indreptate impotriva suveranitatii, independentei si integritatii teritoriale…

- Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova condamna exercițiile militare ale trupelor ruse dislocate în regiunea transnistreana. Într-un declarație de presa facuta publica miercuri, 31 ianuarie, diplomația de la Chișinau a calificat aceste acțiuni drept provocatoare. Experții…

- Una dintre problemele scolilor cu predare in limba romana din regiunea transnistreana este solutionata.Administratia liceului "Lucian Blaga" din Tiraspol si "Evrika" din Rabnita vor achita o plata simbolica pentru arenda sediului.

- Ministerul de Externe de la Chisinau condamna exercițiile militare desfașurate in stanga Nistrului de Grupul Operativ de Trupe Ruse. Potrivit autoritatilor moldovene, in manevre sunt antrenate și structurile de forța subordonate Tiraspolului.

- Ministerul Afacerilor Externe de la Chisinau a reactionat miercuri, 31 ianuarie, la informatia cu privire la exercitiile militare desfasurate in regiunea transnistreana de catre trupele ruse si structurile de forta ale regimului de la Tiraspol.

- Potrivit unor comunicate de presa publicate pe site-ul oficial al Ministerului Apararii al Federatiei Ruse, Grupul Operativ de Trupe Ruse (GOTR) dislocat in regiunea transnistreana a Republicii Moldova a inceput desfasurarea unor exercitii militare, avand, intre altele, drept

- Autoritațile condamna cu vehemența exercitiile militare desfasurate in regiunea transnistreana de catre trupele ruse si structurile de forta ale regimului de la Tiraspol, noteaza Noi.md. Potrivit informației oficiale, Grupul Operativ de Trupe Ruse (GOTR) dislocat in regiunea transnistreana a inceput…

- Intr-un interviu oferit postului de televiziune RTVi, Igor Dodon a fost intrebat cat de posibil este scenariul ca teritoriul Republicii Moldova dintre Prut si Nistru sa se uneasca cu Romania, iar Transnistria sa fie cedata Rusiei. Presedintele tarii a exclus sansele reusitei unei asemenea idei, dar…

- Duma de Stat îl acuza pe Dodon de ipocrizie. Cel putin asta sugereaza, în esenta, prim-vicepreședintele Comisiei pentru afaceri cu statele CSI, Constantin Zatulin, când afirma ca presedintele R. Moldova "este solidar cu actiunile rusofobe" ale guvernului de la Chisinau,…

- Regiunea transnistreana încearca sa se manifeste în calitate de subiect al dreptului internațional sau o entitate statala cu caracter recunoscut, fapt care nu corespunde realitații. Declarația a fost facuta de deputatul Partidului Popular European, Eugen Carpov, în cadrul emisiunii…

- Daca se va face o estimare a pagubelor financiare cauzate Republicii Moldova de prezenta militara a armatei ruse in stanga Nistrului, acesta ar fi un avantaj in dialogul moldo-rus. Totodata, este putin probabil ca Moldova va obtine bani de la Federatia Rusa. Aceasta opinie a fost exprimata in cadrul…

- Expertul in securitate Rosian Vasiloi atentioneaza despre o intensificare a exercitiilor militare in stanga Nistrului, mentionand ca in perioada 15-21 ianuarie au avut loc exercitii inclusiv cu trageri de lupta din toate tipurile de armament aflate in dotarea unitatilor care fac parte din TOFR (Grupul…

- Directorul Institutului de Stiinte Politice si Relatii Internationale „Ion I.C. Bratianu” al Academiei Romane (ISPRI), Dan Dungaciu, considera ca Moscova nu doreste in acest moment ca Transnistria sa obtina independenta, dar ca malului stang al Nistrului sa i se ofere un statut special in cadrul Republicii…

- Chisinaul intentioneaza sa angajeze o companie juridica internationala care sa estimeze valoarea pagubelor de pe urma prezentei Federatiei Ruse în Transnistria în ultimii 25 de ani, a anuntat sâmbata presedintele parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, într-un interviu…

- La aceste aplicatii, militarii rusi au exersat mai multe procedee de lansare, ghidare si manuire a sistemelor de rachete antitanc. Expertul in probleme de securitate, Rosian Vasiloi, de la Institutul pentru Dezvoltare si Initiative Sociale 'Viitorul' din Chisinau, se intreaba cu aceasta ocazie…

- Trupe din cadrul Grupului Operativ de Trupe Ruse din Transnistria (GOTR) au efectuat luni un exercitiu de antrenament privind manipularea complexelor de rachete antitanc cu dirijare semiautomata, se mentioneaza într-un comunicat al Districtului Militar Vest din Federatia Rusa, citat marti de portalul…

- Fostul lider separatist de la Tiraspol, Evgheni Șevciuk, care s-a refugiat pe malul drept al Nistrului in vara anului trecut, dupa ce ii fusese ridicata așa-zisa imunitate parlamentara in Transnistria și i-au fost pornite mai multe dosare penale, inclusiv pentru deturnare de fonduri, nu mai este in…

- Destabilizarea situatiei din Republica Moldova este in interesul celor care se opun reluarii parteneriatului strategic cu Rusia, a declarat joi presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, intr-un interviu acordat agentiei de stiri Tass.

- Transnistria vrea ca autoritațile de la Chișina sa accepte deschiderea aeroportului din Tiraspol si vrea sa aduca subiectul pe agenda negocierilor. Despre aceasta a vorbit așa-zisul ministru de externe de la Tiraspol, Vitalii Ignatiev, in cadrul unui interviu acordat ziarului rus „Izvestia”.

- Igor Dodon sustine ca cei din conducerea de la Chisinau au accesul interzis pe teritoriul necontrolat din stanga Nistrului, fara o permisiune prealabila obtinuta de la autoritatile de la Tiraspol, insa si in acest caz nu li se garanteaza accesul. Presedintele spera ca aceasta problema va fi solutionata…

- Faptele de stare civila produse și inregistrate in localitațile din stanga Nistrului și municipiul Bender vor fi certificate și li se vor elibera documente de stare civila de catre autoritațile competente ale Republicii Moldova, in cazul in care inregistrarea lor s-a produs in

- România ramâne principalul partener comercial al Republicii Moldova, cu un volum al schimburilor de peste un miliard de dolari în primele zece luni ale acestui an. România este si una dintre principalele destinatii ale exporturilor din regiunea separatista transnistreana,…

- Ministrul de externe moldovean Andrei Galbur a „reiterat cu fermitate” la reuniunea consiliului ministerial al OSCE care a început joi la Viena cererea Republicii Moldova privind „retragerea completa a forțelor militare ruse” din stânga Nistrului scrie paginaderusia.ro…

- Masinile inregistrate in regiunea transnistreana ar putea fi admise, in curand, in traficul international. Anuntul a fost facut de reprezentantii politici de la Tiraspol si Chisinau dupa o noua runda de negocieri in formatul „5+2”, care se desfasoara la Viena.

- Cele opt școli cu predare in limba romana din regiunea transnistreana vor activa in regim normal, conform unui protocol semnat intre Chișinau și Tiraspol la Tighina (Bender) la sfarșitul saptamanii trecute, punerea in practica a acestui document permițand normalizarea situației dupa aproape 15 ani…

- „Am discutat toate aspectele ce tin de buna functionare a acestor scoli: extinderea perioadei de contract, de reducerea preturilor de chirie, asigurarea accesului liber al profesorilor, parintilor si al copiilor. Am vorbit, inclusiv, despre aspectele ce tin de imbunatatirea infrastructurii acestor…

- Guvernul Republicii Moldova a anuntat ca au convenit cu reprezentantii Tiraspolului asigurarea liberei circulatii a profesorilor si a elevilor institutiilor de invatamant din stanga Nistrului. Totodata, unitatile de invatamant din Transnistria vor fi aprovizionate cu materale didactice pentru desfasurarea…

- Elevii din stanga Nistrului vor putea studia nestingheriti in școlile cu predare in limba romana din regiune, iar chiriile exorbitante vor disparea. Reprezentanții politici in procesul de reglementare trasnistreana au semnat astazi, la Tighina, un protocol in acest sens.

- Șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova Peter Michalko s-a întâlnit astazi la Tiraspol cu liderul autoproclamatei republici nistrene, Vadim Krasnoselski scrie DESCHIDE.MD Potrivit unui comunicat al pretinsei președinții de la Tiraspol, Krasneselski a discutat…

- Unionistii, europenii care vor aderarea Chisinaului la NATO si unele cercuri de afaceri din regiune se opun rezolvarii diferendului transnistrean, a declarat presedintele moldovean Igor Dodon, care si-a exprimat speranta în legatura cu reîntregirea Republicii Moldova, potrivit site-ului…

- Autoritațile moldovene au pledat in mod consecvent pentru retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, așa cum este stipulat in Acordul privind principiile reglementarii pașnice a conflictului armat din regiunea transnistreana a Republicii Moldova din 21 iulie 1992 și in documentele…

- Guvernul de la Chisinau vrea sa ofere un ”statut special” regiunii Transnistria, daca aceasta ar ramâne parte componenta a Republicii Moldova, în contextul în care si presedintele Igor Dodon s-a declarat favorabil acestei initiative, relateaza Unimedia.info. …

- Comisia Electorala Centrala din Republica Moldova a stabilit organizarea , in 19 noiembrie a referendumului privind demiterea sau nu a primarului Chisinaului, Dorin Chirtoaca. Referendumul, initiat de Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM), este o premiera pentru Republica…

- Liderul regimului pro-rus din Transnistria, Vadim Krasnoselski, a respins posibilitatea unor negocieri politice despre o eventuala reintegrare a regiunii pe baza federalizarii Republicii Moldova, varianta avansata de catre presedintele moldovean Igor Dodon. "În baza Constitutiei…

- Astazi, la Tiraspol, a fost organizat un amplu exercițiu de mobilizare, la care au fost chemați barbații cu varste intre 18 și 60 de ani. Deși oficial era vorba de un antrenament pentru intervenție in caz de seism, discursul ținut de liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a sugerat cu totul…

- "Incercarea de a convoca rezervistii si de a verifica capacitatile militare ne provoaca nu doar noua ingrijorare, ci si celorlalti parteneri, inclusiv celor implicati in procesul de reglementare (a diferendului din Transnistria). Acest subiect a fost abordat in cadrul Comisiei Unificate de Control,…

- Traian Basescu a declarat la Chisinau ca Federația Rusa ar fi interesata sa transforme Transnistria intr-o regiune similara Kalinigradului, in regiunea de Sud-Est a Uniunii Europene și NATO. Joi, președintele autoproclamat al regiunii separatiste Transnistria a ordonat mobilizare maxima in randul…

- Autoritațile transnistrene nu intenționeaza sa poarte negocieri politice despre o eventuala reintegrare în baza federalizarii Republicii Moldova, despre care vorbește președintele Igor Dodon. Declarații în acest sens au fost facute de liderul administrației separatiste de la Tiraspol,…

- Traian Basescu a facut aceste declaratii la o intalnire cu studentii Universitatii Libere Internationale din Republica Moldova, in contextul discutiilor despre o eventuala unire a Republicii Moldova cu Romania. "Se pare ca in Moldova inca trebuie curaj sa se vorbeasca despre unirea cu Romania.…

- Majoritatea barbatilor din Transnistria au primit in ultima luna convocari din partea asa-numitului Minister al Apararii transnistrean pentru a participa la ceea ce administratia de la Tiraspol numeste un exercitiu de mobilizare generala, preconizat pentru vineri, 17 noiembrie, relateaza joi Radio…

- Dreptul la educație este frecvent incalcat in Transnistria, precum și libertatea circulație și dreptul la proprietate. Asta arata un raport al asociației Promo-LEX, citt de Radio Chișinau . Astfel, potrivit acestui raport, utilizarea alfabetului latin pentru limba „moldoveneasca” (limba romana cu caractere…

- „Semnarea deciziei protocolului privind deschiderea podului Gura Bâcului-Bîcioc va oferi oportunitați semnificativ crescute pentru facilitarea circulației persoanelor, transportului și bunurilor, și activitaților de afaceri pe ambele maluri ale Nistrului și în întreaga…

- Dodon s-a intalnit la Roma cu omologul sau italian, Sergio Matarella. Incepand cu 1 ianuarie 2018, ministrul italian de Externe, Angelino Alfano, va fi noul presedinte al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE). "Italia este unul dintre partenerii de baza ai Moldovei.…