Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a incalcat dreptul elevilor de la internatul din Tighina la educatie in limba romana, a decis Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) si a obligat Moscova la plata unor despagubiri de 64.000 de euro, a relatat miercuri Radio Chisinau, indicand ca aceasta decizie intervine la sase ani dupa…

- Rusia a incalcat dreptul elevilor de la internatul din Tighina la educatie in limba romana, a decis Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) si a obligat Moscova la plata unor despagubiri de 64.

- Dupa șase ani de la Hotararea Catan și alții, prin care Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat ca Rusia a violat dreptul la educația elevilor din școlile romanești din regiunea transnistreana, pe 23 octombrie, CEDO a pronunțat o noua hotarare, prin care arata ca Rusia a incalcat dreptul la…

- Dupa sase ani de la Hotararea Catan si altii, prin care Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat ca Rusia a violat dreptul la educatia elevilor din scolile romanesti din regiunea transnistreana, pe 23 octombrie, CEDO a pronuntat o noua hotarare, prin care recunoaste ca Rusia a incalcat dreptul…

- Cel puțin 13 persoane și-au pierdut viața și alte zeci au fot ranite, miercuri, 17 octombrie, intr-o explozie care a avut loc la un colegiu din Peninsula Crimeea, anexata de ruși in 2014. Daca inițial s-a vorbit despre o deflagrație cauzata de o scurgere de gaz, ulterior s-a afirmat ca este vorba de…

- Guvernul a adoptat, joi, o Ordonanta de urgenta privind desfasurarea orelor de limba romana la clasele cu predare in limbile minoritatilor, revenindu-se la forma anterioara a reglementarii. Valentin Popa a demisionat din functia de ministrul Educatiei din cauza refuzului asumarii acestei OUG.

- Rusia a fost condamnata, din nou, la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului, (CtEDO), in privința unui caz, produs in regiunea transnistreana. Este vorba despre moartea lui Alexandru Stomatii, un tanar care a fost inrolat forțat in așa-zisa armata transnistreana și care a fost gasit impușcat, intr-o…

- Elevii de la Liceul Teoretic “Nikolaus Lenau” din Timisoara, cu predare in limba germana, au primit manuale in limba romana din care sa invete in noul an scolar. Directorul unitatii spune ca manualele in limba germana au inceput sa fie traduse foarte tarziu. Directorul Liceului Teoretic “Nikolaus Lenau”…