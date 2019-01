Stiri pe aceeasi tema

- Roskomnadzor, Agenția Federala pentru Supravegherea Comunicațiilor din Rusia, a anunțat luni ca va deschide proceduri administrative impotriva companiilor Facebook și Twitter, deoarece nu au explicat cum se vor conforma legislației naționale, relateaza agenția Interfax preluata de Agerpres. Roskomnadzor…

- Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Igor Dodon scrie ca a discutat cu Vadim Krasnoselski despre "rezultatele masurilor de consolidare a increderii din ultimii doi ani'. Potrivit lui Dodon, el a convenit cu liderul administratiei transnistrene asupra organizarii unei noi runde de negocieri in…

- Cetatenii moldovenii care au depasit termenul de sedere pe teritoriul Federatiei Ruse se pot intoarce in Republica Moldova fara a fi sanctionati in urmatoarele conditii: sa revina in Republica Moldova in perioada 1 ianuarie - 24 februarie si sa nu se intoarca in Rusia mai devreme de luna martie, relateaza…

- Cat timp Moscova continua agresiunea impotriva vecinilor sai, relațiile dintre UE și Rusia vor fi caracterizate de termeni precum „comunicare” și „consultare” și nu de „dialog” sau „cooperare”, a declarat europarlamentarul leton Sandra Kalniete, raportorul și autorul viitorului raport al Parlamentului…

- "Aproape toata populatia Republicii Moldova stie limba rusa intr-o oarecare masura. Peste un milion de cetateni moldoveni numesc limba rusa drept limba de baza pentru comunicare. Limba rusa, prin lege, are statut de limba interetnica in Republica Moldova. Este foarte important si vreau sa va spun,…

- Rusia blocheaza accesul observatorilor internaționali la depozitul de armament de la granița dintre Ucraina și Moldova, unde sunt stocate mai mult de 20.000 tone de muniție, a declarat Vadim Cernîș, ministrul pentru teritoriile ocupate temporar și persoanele stramutate intern din Ucraina,…

- Rusia a incalcat dreptul elevilor de la internatul din Tighina la educatie in limba romana, a decis Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) si a obligat Moscova la plata unor despagubiri de 64.

