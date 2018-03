Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, i-a transmis luni, in cursul unei convorbiri telefonice, omologului sau rus, Vladimir Putin, reales duminica pentru un al patrulea mandat, 'urarile sale de succes pentru modernizarea politica, democratica, economica si sociala a tarii', transmite AFP, citand…

- Actorul francez nu s-a dezis de indatoririle sale de cetatean rus si a mers sa-l voteze pe Putin. Cetatean rus din 2013, actorul francez Gerard Depardieu a votat duminica la Paris pentru alegerile prezidentiale din Rusia. „Putem sa va confirmam ca a votat deja”, a anuntat reprezentanta diplomatica de…

- Presedintele rus Vladimir Putin va fi reales inca din primul tur cu peste 75% dintre voturi si le-a multumit, duminica, sustinatorilor sai, in cadrul unui discurs sustinut in Piata Maneznaia din centrul Moscovei. Putin a precizat ca rezultatul alegerilor este o recunoastere a obiectivelor…

- Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskii, a participat la vot duminica, 18 martie, in cadrul alegerilor prezidentiale din Rusia. Presedintele nerecunsoscut din stanga Nistrului a subliniat ca alegerile au o importanta deseobita pentru locuitorii din Transnistria, pentru ca reprezinta un referendum

- Liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii a anuntat ca boicoteaza alegerile prezidentiale si i-a indemnat si pe alti rusi sa faca la fel ca el, scrie The Associated Press, potrivit Agerpres.Candidatura lui Navalnii in acest scrutin a fost interzisa din cauza unei condamnari penale, pe care o…

- Vladimir Putin a votat dis-de-dimineata, in alegerile prezidentiale din Rusia. Liderul de la Kremlin, care are toate sansele sa conduca tara inca sase ani, a votat la o sectie din Moscova, scrie digi24.ro.

- Vladimir Putin a asigurat duminica, dupa ce a votat la un birou de votare din Moscova, ca va fi multumit cu orice scor care ii va permite sa fie reales pentru al patrulea mandat, relateaza AFP. Intrebat despre procentul de voturi pe care il considera satisfacator, presedintele rus a raspuns, conform…

- Peste 107 milioane de alegatori rusi sunt chemati duminica la urne, incepand cu ora locala 08:00, in cadrul alegerilor prezidentiale in Rusia, la care actualul sef al statului Vladimir Putin urmeaza sa fie reales - fara surprize - pentru al patrulea mandat, pe fondul escaladarii tensiunilor cu Occidentul,…

- Ucraina i-a avertizat vineri pe alegatorii rusi ca nu le va permite accesul la consulatele tarii lor pentru a vota duminica in cadrul scrutinului prezidential rus, organizat dupa patru ani de la anexarea peninsulei Crimeea de catre Moscova, relateaza AFP.Ministrul de interne, Arsen Avakov,…

- Ministrul de externe al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, a declarat vineri intr-un interviu pentru Radio Chisinau ca autoritatile moldovene nu recomanda si sunt impotriva deschiderii unor sectii de vot in regiunea transnistreana, dat fiind faptul ca acest teritoriu nu se afla sub controlul Chisinaului.…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a reiterat, joi, la patru ani de la anexarea Crimeii, angajamentul fata de suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei, amintindu-i presedintelui Vladimir Putin ca anexarea a fost ilegala. "Acum patru ani, Rusia a organizat un referendum ilegitim…

- Vil Mirzayanov, in varsta de 83 de ani, a declarat ca este convins ca presedintele rus Vladimir Putin este responsabil, avand in vedere ca Rusia controleaza cu strictete rezervele de Novichok si ca dezvoltarea neurotoxinei implica un proces prea complicat pentru un cetatean obisnuit. "Faptul…

- ALEGERI IN RUSIA: Aleksei Navalnii, marele absent Cunoscut pentru anchetele sale asupra coruptiei in randul elitelor, anchete distribuite masiv pe retelele sociale, acest jurist carismatic a surprins organizand manifestatii de amploare impotriva puterii ruse, anul trecut. La 41 de ani, el…

- Fost ofiter KGB, aflat in fruntea tarii de peste 18 ani, Vladimir Putin, dat castigator la prezidentialele de duminica, incarneaza cu autoritate ambitia unei Rusii care si-a regasit forta. Militara si geostrategica, desigur, nu cea economica, dar se pare ca e suficient pentru unii alegatori. ”Nimeni…

- Rusia nu-si poate retrage trupele din regiunea transnistreana pentru ca... se opune populatia din Transnistria. Este raspunsul primit de fostul presedinte roman, Traian Basescu, din partea liderului de la Kremlin, Vladimir Putin.

- Uniunea Europeana a prelungit cu sase luni sanctiunile impuse Rusiei pe fondul unor actiuni care au subminat sau amenintat integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei, potrivit unui comunicat al Consiliului European. 150 de persoane si 38 de companii se afla pe lista…

- Traian Basescu uimește cu cateva declarații despre Vladimir Putin! Fostul președinte spune ca a avut o singura intalnire oficiala cu Putin, dar a avut mai multe ocazii de a sta langa el la diferite evenimente internaționale. Acolo a avut ocazia sa descopere ca liderul rus respecta Romania.In…

- Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut ca le-a mințit un pic pe soția președintelui SUA, Melania Trump, și cea a prim-ministrului italian, Emanuela Mauro, atunci cand le-a povestit despre ispravile sale de pescar, scrie Sputnik.md. Scurta discuție a liderului rus cu cele doua doamne…

- UPDATE | Avion militar al Rusiei, prabușit in Siria. Bilanțul a ajuns la 39 de morți. Un avion militar al Rusiei s-a prabușit in Siria, in timpul procedurii de aterizare la baza aeriana din Khmeimim. Toți cei pasagerii cei 6 membri ai echipajului și-au pierdut viața. UPDATE: Dupa prabușirea avionului…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si presedintele FIFA, Gianni Infantino, si-au demonstrat abilitatile tehnice cu balonul rotund la Kremlin, intr-un video promotional al forului international, cu 100 zile inaintea startului Cupei Mondiale de fotbal 2018 din Rusia. In videoclip apar o succesiune de…

- Statele Unite ale Americii incearca sa semene haos in Rusia, iar sanctiunile impuse de Washington urmaresc destabilizarea Rusiei, a afirmat Riabkov, citat si de Interfax.Alegerile prezidentiale din Rusia - care conform sondajelor vor fi castigate fara efort de actualul presedinte Vladimir…

- Rusia si China isi sporesc potentialul nuclear in baza unor actiuni unilaterale, potrivit ministrului japonez de Externe, Taro Kono, relateaza site-ul agentiei Tass. "Dupa incheierea Razboiului Rece, Statele Unite si-au redus in mod constant armamentul nuclear. Cu toate acestea, Rusia si China l-au…

- In discursul anual despre starea natiunii, care intervine cu mai putin de trei saptamani inainte de alegerile prezidentiale, presedintele Vladimir Putin a anuntat ca Rusia dezvolta o racheta, botezata Sarmat, care nu are „frica” de sistemele americane antiracheta. In plus, liderul de la Kremlin a anuntat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi ca Rusia detine arme hipersonice si a inceput dezvoltarea armamentului strategic, care sa fie imun in fata sistemelor de aparare antiracheta, relateaza site-urile agentiilor Tass si Sputnik. "Toate tarile cu un nivel ridicat al potentialului…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat joi ca vrea sa reduca de doua ori nivelul de saracie "inadmisibila" in Rusia in cursul urmatorilor sase ani, adica durata viitorului mandat pe care ar urma sa-l obtina, fara surprize, la scrutinul din 18 martie, relateaza AFP si TASS. "Noi trebuie sa reducem…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din cotidianul Adevarul pe tema unor posibile acțiuni destabilizatoare ale Rusiei din țarile din Europa de Est, similare celor desfasurate in Ucraina.Adevarul: Dupa declararea victoriei in Siria, liderul de la Kremlin ar…

- Partidul Comunist din Rusia a denuntat marti o ''campanie de denigrare'' dusa, potrivit acestuia, de catre Kremlin si media oficiale impotriva candidatului sau la alegerile prezidentiale din 18 martie, al doilea clasat in sondaje, dar care se plaseaza totusi la o distanta considerabila…

- Kremlinul a subliniat luni ca nu exista ”nicio proba substantiala” care sa arate ca Guvernul rus a incercat sa influenteze alegerile prezidentiale americane, dupa ce 13 rusi au fost inculpati la sfarsitul saptamanii trecute in Statele Unite, acuzati ca au incercat sa favorizeze campania lui Donald Trump,…

- Filip a afirmat ca Guvernul de la Chisinau va pleda in continuare pentru stabilirea unui statut juridic special pentru regiunea transnistreana, cu respectarea suveranitatii si integritatii teritoriale a Republicii Moldova, insa a adaugat ca solicita retragerea trupelor ruse si munitiilor dislocate…

- La urmatoare ședința a grupurilor de lucru ale Chișinaului și Tiraspolului pentru transportul auto si dezvoltarea infrastructurii drumurilor, care va avea loc vineri, 16 februarie sau luni 19 februarie, ar putea fi aprobat mecanismul de accedere a mijloacelor de transport din Transnistria in traficul…

- Avion prabusit Rusia. Președintele rus Vladimir Putin a transmis condoleanțe familiilor victimelor din accidentul aviatic cumplit care a avut loc duminica, 1 februarie. Un avion cu 71 de oameni la bord s-a prabușit lânga Moscova, la scurt timp dupa decolare.

- Presedintele parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, a acuzat autoritatile de la Moscova ca ar elibera pasapoarte locuitorilor din Transnistria in care ca loc de nastere este indicata nu Republica Moldova, ci ' Republica Moldoveneasca Nistreana' ('Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika'), denumirea…

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, acuza autoritatile de la Moscova ca ar elibera pasapoarte locuitorilor din regiunea transnistreana unde acestora li se indica locul nasterii in Republica Moldoveneasca Nistreana, dar nu in Republica Moldova.

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, acuza autoritatile de la Moscova ca ar elibera pasapoarte locuitorilor din regiunea transnistreana unde acestora li se indica locul nasterii in Republica Moldoveneasca Nistreana, dar nu in Republica Moldova.

- TIRASPOL, 8 feb — Sputnik, Irina Leahova. Reprezentnații malului stâng al Nistrului spera ca negocierile dintre Chișinau și Tiraspol vor fi reluate saptamâna viitoare. Aceasta speranța a fost expusa de catre responsabilul pentru afacerile externe al Transnistriei, Vitali Ignatiev,…

- Transnistria se pregateste activ pentru viitoarele alegeri prezidentiale preconizate la 18 martie în Rusia, iar liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat ca principalul obiectiv al regiunii este de a înregistra o prezenta record la urne, relateaza luni publicatia…

- Transnistria se pregateste activ pentru viitoarele alegeri prezidentiale preconizate la 18 martie in Rusia, iar liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat ca principalul obiectiv al regiunii este de a inregistra o prezenta record la urne, relateaza luni publicatia Independent.md.…

- Transnistria se pregateste activ pentru viitoarele alegeri prezidentiale preconizate la 18 martie in Rusia, iar liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat ca principalul obiectiv al regiunii este de a inregistra o prezenta record la urne, relateaza luni publicatia Independent.md.…

- Kremlinul a anuntat, miercuri, organizarea unei competitii pentru sportivii rusi carora nu li se permite participarea la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, din cauza scandalului de dopaj, relateaza L’Equipe. Potrivit purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, presedintele Vladimir Putin…

- Curtea Suprema din Rusia a respins apelul opozantului Aleksei Navalnii de a i se permite sa candideze la alegerile prezidentiale, a precizat vineri instanta pentru dpa. Autoritatile electorale din Rusia stabilisera anterior ca Navalnii nu poate candida la scrutinul din luna martie din…

- Duma de Stat îl acuza pe Dodon de ipocrizie. Cel putin asta sugereaza, în esenta, prim-vicepreședintele Comisiei pentru afaceri cu statele CSI, Constantin Zatulin, când afirma ca presedintele R. Moldova "este solidar cu actiunile rusofobe" ale guvernului de la Chisinau,…

- Daca se va face o estimare a pagubelor financiare cauzate Republicii Moldova de prezenta militara a armatei ruse in stanga Nistrului, acesta ar fi un avantaj in dialogul moldo-rus. Totodata, este putin probabil ca Moldova va obtine bani de la Federatia Rusa. Aceasta opinie a fost exprimata in cadrul…

- Intenționam sa angajam o companie juridica internaționala care sa estimeze valoarea pagubelor de pe urma prezenței Rusie in raioanele din stanga Nistrului pe parcursul a 25 de ani, a declarat președintele parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, intr-un interviu acordat publicației din Letonia…

- Presedintele Parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, a declarat vineri, 19 ianuarie, in cadrul unui interviu pentru presa din Letonia, ca Federatia Rusa a incalcat dreptul international atunci cand a decis sa-si mentina trupele militare in Transnistria. In acest context, speakerul a anuntat ca…

- Presedintele Parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, a declarat vineri, 19 ianuarie, in cadrul unui interviu pentru presa din Letonia, ca Federatia Rusa a incalcat dreptul international atunci cand a decis sa-si mentina trupele militare in Transnistria. In acest context, speakerul a anuntat ca…

- Consumul de bauturi alcoolice a scazut in Rusia cu 80% in ultimii 5-7 ani, a declarat marti ministrul rus al sanatatii, Veronika Skvortova, care a subliniat progresele facute in combaterea alcoolismului.

- Vladimir Putin, semnaturi pentru candidatura la prezidentiale. Echipa de campanie a presedintelui rus Vladimir Putin a reusit sa stranga peste un million de semnaturi pentru depunerea candidaturii la viitoarele alegeri prezidentiale, a declarat pentru agentia Tass un membru al echipei de campanie a…

- Anticipand ca echipa coordonata de procurorul special Robert Mueller va cere audierea lui Donald Trump, avocatii presedintelui au luat deja legatura cu anchetatorii Biroului Federal de Investigatii (FBI) pentru organizarea unui posibil interviu, au declarat luni surse judiciare citate de postul NBC…

- Președintele Igor Dodon i-a urat omologului sau rus Vladimir Putin „victorie” în alegerile prezidențiale din luna martie, 2018. Cei doi s-au întâlnit marți, la Moscova, cu prilejul unui summit informal al CSI, scrie europalibera.org Tot marți, candidatura lui…

- Kremlinul a aparat marti 'legitimitatea' scrutinului prezidential din martie 2018, dupa ce Comisia Electorala rusa a respins luni candidatura principalului opozant al lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnii, decizie despre care Uniunea Europeana a apreciat ca 'arunca un dubiu serios asupra pluralismului…