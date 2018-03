Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a oprit in turul al 3-lea la Miami, fiind invinsa de poloneza Agnieszka Radwanska, locul 32 WTA, 3-6, 6-2, 6-3. Din 2013 nu mai pierduse romanca atat de repede in turneul Premier Mandatory de la Miami, unul care in ultimii ani parea ca a gasit o adaptare buna intre suprafața, vreme și…

- Consiliul Județean Alba va lansa in aceasta primavara licitația pentru lucrarile de modernizare a inca 6 km din drumul județean 107 K Galda de Jos – Mesentea – Benic – Intregalde. In cea mai recenta ședința a Consiliului Județean Alba, a fost aprobata documentația tehnico-economica și a indicatorilor…

- Lucrarile de execuție a trei stații de comprimare din cadrul proiectului BRUA vor incepe pe 14 aprilie 2018, potrivit informațiilor obținute de HotNews.ro. In acest sens, vineri, transportatorul național de gaze Transgaz a semnat un contract de 288,7 milioane lei fara TVA cu un consorțiu format din…

- Ministerul Energiei a emis decizia prin care pot demara lucrarile de constructie a gazoductului BRUA, un nou coridor de gaze naturale care va interconecta Bulgaria, Romania, Ungaria si Austria. Acest pas ofera dreptul operatorului Transgaz...

- Ministerul Energiei a emis decizia prin care se pot demara lucrarile de constructie a gazoductului BRUA, reiese dintr-un comunicat de presa al institutiei remis, miercuri, Agerpres. ‘Ministerul Energiei, in calitate de autoritate competenta pentru proiecte de infrastructura energetica…

- Transgaz SA informeaza, intr-un comunicat transmis miercuri, ca Ministerul Energiei a emis Decizia exhaustiva nr.1 pentru proiectul de interes comun „Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a sistemului national de transport a gazului pe coridorul de transport Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria” (BRUA).

- Transgaz, compania nationala de transport a gazelor naturale, se poate apuca de azi sa contruiasca cei 479 de kilometri ai gazoductului BRUA care vor traversa Romania, dupa ce firma a primit unda verde de la Ministerul Energiei, entitatea statului roman responsabila pentru elaborarea strategiei…

- La aproape o saptamana de la reclamația unor parinți– trimițand informații la ȘTIREA MEA , pe site-ul Libertatea.ro – privind modul in care a fost stabilit calendarul olimpiadelor școlare, iata ca Ministerul Educației gasește o soluție, deși anunța ca nimic nu se poate modifica, dar care rezolva …

- ADVERTORIAL POLITIC Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 77,9 miliarde de lei in 2017, in crestere cu 6,4% comparativ cu 2016, arata datele comunicate de Institutul National de Statistica (INS). Datele oficiale, certe, arata ca cifra ar fi fost si mai mare daca guvernul tehnocrat…

- Aradenii care circula spre Moneasa primesc o veste buna. Consiliul Judetean Arad a anuntat semnarea contractului de finantare pentru modernizarea drumului Birsa-Moneasa-limita judet Bihor. Acest proiect va fi finantat de Ministerul Dezvoltarii Regionale, prin Programul National de Dezvoltare Locala.…

- Spitalul Clinic de Urgența Floreasca a deschis, miercuri, un corp de cladire nou care ușureaza accesul vizitatorilor și aparținatorilor in cladire. Acest corp de cladire a fost proiectat sa funcționeze, in caz de nevoie, separat de restul spitalului, avand propriile rețele de utilitați. Cladirea…

- Un nou corp de cladire care faciliteaza accesul vizitatorilor și aparținatorilor, separat de procesul medical, a fost inaugurat miercuri. Cladirea are o suprafața de aproximativ 1.200 metri patrati și are in componența salile pentru aparținatori și vizitatori. Accesul acestora la toate etajele spitalului…

- Proiecte de peste 1,5 miliarde lei alocati Buzaului prin Programul National de Dezvoltare Locala, la care se adauga 53 milioane euro prin Programul National de Dezvoltare Rurala, dar si penitenciarul de la Unguriu si o noua centura ocolitoare pentru municipiul Buzau, acestea sunt investitiile de care…

- Recent a fost aprobat bugetul local al orasului Valenii de Munte, incluzand si lista investitiilor programate a se realiza in cursul anului 2018 in orasul de pe Valea Teleajenului. Sedinta Consiliului Local in care s-a aprobat proiectul de buget propus de catre primarul Florin Constantin a fost precedata…

- Fondul Suveran al Norvegiei, cel mai mare din lume, cu active de peste 1.000 de miliarde de dolari , a cumparat acțiuni la furnizorul de cablu, internet și energie Digi, dar și la uzina Compa Sibiu, potrivit raportarilor facute de acesta . Astfel, fondul norvegian a cumparat acțiuni Digi in valoare…

- Sistemul national de transport (SNT) al gazelor se afla la un pas de starea de risc, cantitatea de gaze din conductele magistrale fiind cu mult sub limita de functionare la parametri normali, ca urmare a consumului mare, potrivit Transgaz.

- Sectia pentru procurori din cadrul CSM-ului a respins solicitarea ministrului Justitiei in privinta revocarii Laurei Kovesi din fruntea DNA. La finele sedintei in cadrul careia atat ministrul Justitiei, cat si procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie au avut ocazia sa-si spuna punctul de vedere,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bosnia și Herțegovina ca, in conformitate cu datele transmise de autoritațile bosniace, incepand cu data de 26 februarie 2018 și pana la noi dispoziții, au fost inchise circulației publice…

- Județul Bacau a ocupat in anul 2016 locul al 32-lea in țara dupa soldul Investițiilor straine directe (ISD), conform unui studiu facut public de Banca Naționala. Valoarea soldului a fost de numai 142 de milioane de euro. Pentru acest studiu au fost cercetate statistic doar intreprinderile care au mai…

- Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Baisanu, a atras atentia ca lipsa investitiilor in modernizarea infrastructurii CFR ar putea sa produca, in cel mai scurt timp, o adevarata catastrofa feroviara. Alexandru Baisanu a lansat acest avertisment in cadrul sedintei de ieri a comisiei de transporturi ...

- Odata cu bugetul municipiului, Consiliul Local Campina a aprobat și lista lucrarilor de reparații care se vor executa la unitațile de invațamant in acest an, majoritatea in perioada vacanței de vara. Suma totala alocata este de 850.000 lei. Lucrarile au fost stabilite pe baza solicitarilor transmise…

- Diminuarea cheltuielilor de capital din ultimii ani a afectat in mod special infrastructura IT a ANAF, starea actuala fiind critica, in conditiile in care institutia o infrastructura IT si de comunicatii invechita si neperformanta, pentru care nu s-au mai efectuat investitii semnificative din anul…

- Așa cum se prezinta, lista investițiilor de la nivelul Barladului pentru anul 2018 este foarte „subțire”. Comparativ cu 2017, cand fondurile alocate s-au ridicat la 18,6 milioane lei, in acest an suma este cu 3,7 milioane mai mica. Din total, 7,4 milioane de lei provin de la bugetul local, diferența…

- 'Cel mai relevant indicator de performanta economica trebuie sa fie gradul de realizare a investitiilor, pentru a transforma cresterea economica in bunastare, infrastructura moderna, administratie performanta si servicii publice de calitate pentru toti. Mentinerea deficitului bugetar in limitele tintite…

- Liderul PSD Cluj acuza o administratie liberala: 26.000 euro pentru un festival plagiat Presedintele interimar al PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, l-a acuzat pe primarul liberal al municipiului Campia Turzii ca a plagiat un festival din Constanta care costa 26.000 euro. Câmpia Turzii, localitate…

- Reprezentanții administrației județene au avut un excedent bugetar, la final de 2017, de aproximativ 170 milioane lei. Excedentul bugetar vine și din faptul ca s-au depus proiecte europene, unde Consiliul Județean Timiș trebuie sa asigure cofinanțarea intr-un anumit procent, dar și pentru…

- Vicepresedintele PNL Victor Paul Dobre a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa la Buzau, ca "in privinta Legii salarizarii, practic PSD a mintit, desi a vrut sa minta frumos", el considerand ca "legea de fapt este cea mai grea lovitura pe care PSD o da propriului electorat". …

- Potrivit StirileTVR , vii la serviciu o ora pe an, dar esti platit cu zeci de mii de lei! Pare un job de vis, dar este numai una dintre neregulile descoperite de Corpul de Control al Premierului, la Aeroportul Otopeni. Pistele sunt intr-o stare deplorabila, investitiile lipsesc, iar contractele se semneaza…

- De aproape un deceniu, sute de mii de locuitori, din cartierul bucurestean Drumul Taberei, asteapta finalizarea lucrarilor de construire a metroului, cel mai important proiect de infrastructura din Capitala, ce pare blestemat sa nu se mai termine. Proiectul de construire a Magistralei 5 de metrou, care…

- Sunt patru investiții mari și late stabilite de conducerea HidroPrahova și incluse in bugetul de venituri și cheltuieli al societații pentru anul in curs. Bugetul HidroPrahova va fi aprobat in ședința AGA din 15 februarie, printre acționarii operatorului de apa și canal numarandu-se, dupa cum bine știți,…

- Primarii din județ sunt ingrijorați de faptul ca nu sunt disponibile firme de construcții pentru investițiile finanțate de stat. Majoritatea comunelor au proiecte aprobate și banii deja in conturi, insa la licitații nu se prezinta nimeni. Constructorii nu se mai inghesuie la banii publici, deși, in…

- Romanii si-au cumparat cu o treime mai multe frigidere, telefoane si televizoare anul trecut, fata de 2016. Bani in plus s-au mai dus si pe haine, pantofi si mobila. Acestea au fost vedetele cumpărăturilor care au alimentat consumul record din 2017. Potrivit Institutului Naţional de Statistică,…

- Prețul gazelor platit de romani va scadea odata cu punerea in funcțiune a proiectelor Transgaz, spune vicepremierul Viorel Ștefan. Este vorba de investiții de peste 1,5 miliarde de euro, pentru urmatorii 10 ani.

- „Practic, inca de acum doua saptamani am deschis ofertele, au participat sase firme, suntem in procedura de evaluare. Aceasta etapa este una preliminara si speram ca in lunile martie-aprilie, daca nu sunt contestatii, sa continuam lucrarile la aeroportul international Brasov-Ghimbav, la caile de rulare,…

- Blocul Operator din cadrul Spitalului Judetean Buzau va intra intr-un amplu proces de modernizare. Practic, salile vor fi transformate radical, iar dotarile vor fi de ultima generatie. Din acest motiv, functionale vor ramane doar trei sali de operatie, insa acest lucru nu ii va afecta in niciun fel…

- Lucrarile la bazinul olimpic de inot din Focsani, construit in Cartierul Sud, au fost finalizate, iar constructorul face zilele acestea mici retușuri, urmand ca in perioada urmatoare sa se treaca la realizarea recepției tehnice de finalizare a lucrarilor. Conform contractului incheiat intre compania…

- Peste 230 de milioane de lei are la dispozitie Consiliul Judetean Buzau pentru anul 2018, potrivit proiectului de buget al institutiei, lansat in dezbatere publica pana pe data de 31 ianuarie. Cea mai mare suma din bugetul judetului urmeaza insa a fi alocata domeniului asistentei sociale, dar o suma…

- „Am atras atentia, prin orice mijloace, asupra acestui pericol. Am apelat la societatea civila, m-am adresat unor ministri, am interpelat parlamentarii, am informat primarii din judet care, la randul lor, s-au revoltat si au protestat. Sunt afectate pana si cele mai mici comune, cu bugete austere, care…

- Ministerul Educației a facut public noul calendar al examenului de bacalaureat. Practic totul incepe inca din aceasta luna, cu inscrierea candidaților. Din 12 februarie incep probele orale, cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A). Prima etapa de testari se…

- Autoritatile locale fac planul de lucru pentru perioada urmatoare. Primaria Calarasi are pe lista mai multe investitii publice aflate in diverse stadii. Acestea sunt finantate din bugetul local, din fonduri nationale sau europene. Este vorba despre modernizarea mai multor strazi, construirea unei crese,…

- Prahovenii nemulțumiți pana in acest an de starea spitalelor sau a drumurilor aflate in administrarea Consiliului Județean Prahova vor avea parte de surprize placute, in 2018, pentru ca vor exista schimbari majore in aceste doua sectoare importante. Chiar daca fondurile europene nu vor mai putea fi…

- Europa Centrala are handicapuri substantiale la nivelul dezvoltarii infrastructurii, iar daca Uniunea Europeana nu poate oferi sprijin financiar pentru a depasi aceste goluri, Ungaria va cere ajutorul Chinei, a spus premierul Ungariei, Vicktor Orban la o intalnire a companiilor germane in Berlin, relateaza …

- Muzeele (re)devin ''cool" la Cluj. Record de vizitatori, reparatii dupa decenii si revitalizari intergalactice Record de vizitatori pentru muzeele din Cluj in 2017. Este vorba despre Muzeul de Arta Cluj-Napoca, Muzeul Etnografic al Transilvaniei și Muzeul Memorial ,,Octavian Goga" Ciucea. Muzeul…

- Primarul Cristi Misaila a inceput sa pregateasca lista strazilor pe care vor fi realizate lucrari de reparații anul acesta in municipiu. Impreuna cu specialiștii de la Investiții, primarul Misaila a inceput sa verifice starea in care se afla strazile din municipiu pentru a stabili…

- Pentru Aeroportul International Arad, 2017 a reprezentat anul relansarii. Investitiile in infrastructura, dotarea cu aparatura specifica si reluarea curselor charter sunt obiectivele realizate de Consiliului Judetean, impreuna cu Aeroportul International Arad, care au readus aeroportul aradean in circuitul…

- Cresterea investitiilor din industria greaca este estimata la 12,1% pentru acest an, dupa un an 2016 dificil in care investitiile au scazut cu 3,5%, potrivit ultimului raport privind sectorul publicat recent de Fundatia pentru Cercetare Economica si Industriala (IOBE), scrie Ekathimerini. …

- Anul 2017 a reprezentat pentru administratia judetului Maramures atragerea de noi investitii in dezvoltarea infrastructurii rutiere si aeroportuare, dar si proiecte care vor situa judetul intr-o pozitie atragatoare pentru turistii romani si straini. *** Finantarea proiectului de reabilitare…

- Intrebat despre masura taierii vagoanelor de catre CFR Marfa, Sorin Chinde spune ca ar fi fost bine daca banii obținuți astfel s-ar reinvesti in material rulant. "Daca banii folosiți din taierea acestor vagoane s-ar duce in material rulant nou, ar fi ok. Din ce am ințeles, de fapt banii aștia…

- Cei cativa oameni care se grabesc sa iasa din curtea minei evita sa vorbeasca in fata reporterilor si spun ca lucreaza la caile ferate, preferand apoi sa plece spre o masina parcata in fata. Ultimele tone de carbune extrase din subteran vor fi incarcate in vagoanele de marfa in cursul serii, iar apoi…

- Anul acesta a adus achitari in serie pe dosarele instrumentate de DNA. Chiar daca debutul lor a reprezentat spectacole de presa, cu celebrele defilari ale catuselor si cu acuzatii dintre cele mai grave, in 2017 judecatorii au pronuntat peste 130 de achitari definitive in dosarele DNA si mult mai multe…