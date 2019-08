Stiri pe aceeasi tema

- Timp de doua zile, in intervalul de timp 09:45–12:45, locuitorii orașului Ialoveni raman fara apa la robinete. Tot astazi, consumatorii de pe strada Independentei 4/1, 4/2 din capitala vor fi afectați de sistarea apei.

- • O situatie de-a dreptul incredibila se gaseste in cel mai mare cartier rezidential din municipiul Iasi, acolo unde s-a descoperit ca lipseste o suma de aproape 4 miliarde de lei vechi • Totul s-a aflat dupa ce vechiul administrator al imobilelor a fost inlaturat din functie, iar Serviciul de Investigare…

- …in condițiile in care autoritațile spun ca societatea funcționeaza la parametrii normali și nu vor fi probleme de livrare agent termic, adica populația nu va avea de suferit la iarna. Minciuni, minciuni, minciuni. Constantin Radulescu, președintele CJ Valcea din 2016 și pana in prezent, ne demonstreaza…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat miercuri intr-o conferința de presa ca in ședința Consiliului Local din luna august va propune o majorare cu 10% a tarifului de transport și distribuție a energiei termice insa a ținut sa precizeze ca aceasta creștere va fi suportata de Primarie și…

- Locuitorii orasului Istanbul au fost rechemati la urne duminica pentru a-si alege primarul, dupa anularea unui scrutin castigat de un opozant al presdintelui turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza agentiile AFP si dpa, conform agerpres.ro Birourile de votare s-au deschis la orele 05:00 GMT. Circa…

- Primaria Teiuș le cere parerea cetațenilor cu privire la o posibila renunțare la organizarea evenimentelelor dedicate zilelor orașului, iar banii economisiți sa fie folosiți in investiții pentru infrastructura. Intr-un sondaj pe Facebook, locuitorii orașului sunt invitați sa voteze daca sunt de acord…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat astazi, într-un comunicat de presa, ca a întarit regimul de contra-spionaj la intrarea în Moldova pe teritoriul Ucrainei, pentru cetațenii radicali ai Federației Ruse. Decizia a fost luata pentru a preveni agravarea situației…

- 'Zapada este un fenomen rar in Queensland, dar el se produce din cand in cand, cel mai adesea in zonele de granita. Cea mai recenta ninsoare semnificativa a fost inregistrata in 2015', au precizat pompierii locali pe Twitter. In Queensland, biroul local al pompierilor a raportat la randul sau caderi…