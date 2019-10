Stiri pe aceeasi tema

- 'In ultima perioada am adoptat o serie de reglementari in domeniul energiei electrice si a gazelor naturale care contribuie la dezvoltarea infrastructurii de transport, distributie, atat pentru gaze naturale cat si pentru energie electrica, dar si pentru cresterea capacitatii de inmagazinarii a gazelor…

- ​Transgaz a informat marți acționarii și investitorii asupra faptului ca a semnat cu Austrian Central European Gas Hub AG (CEGH) un acord de cooperare în vederea constituirii HUB-ului gazier în România. În acest sens va fi înființata o societate mixta ”Romanian Gas…

- Adrenalina, dueluri roata la roata, depasiri spectaculoase si sarituri incredibile, in primul weekend din octombrie, cand cei mai buni piloti de motocross din Europa de Est vor face spectacol pe circuitul TCS Racing Park, in etapele finale din Campionatul Est-European de Motocross si Campionatul National…

- Exista un pericol real ca sa avem probleme cu livrarea gazelor naturale in cazul in care Federația Rusa și Ucraina nu va ajunge la ințelegerea privind tranzitarea lor prin Ucraina? Iata ce spune președintele consiliului de administrație al "Moldovagaz", Vadim Ceban.

- Romgaz a incheiat doua contracte pentru furnizarea de gaze naturale cu Electrocentrale Bucuresti, in valoare totala de 14,3 milioane de lei, potrivit unui raport transmis, marti, Bursei de Valori Bucuresti, potrivit Agerpres. Primul dintre actele juridice, respectiv Actul Aditional nr. 11/29.08.2019…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aplicat amenzi de peste 3,5 milioane de lei in prima jumatate a anului. La marii operatori din domeniul energiei electrice s-au efectuat 137 de actiuni de control, in urma carora s-au incheiat 100 de procese verbale de constatare si sanctionare,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) atrage atentia, intr-un document, ca exista riscul ca, la iarna, sa nu poate fi alimentati toti consumatorii de gaze din Romania, avand in vedere ca exista "suspiciuni rezonabile" ca fluxul de gaze din import prin Ucraina sa fie redus.…

- "Avand in vedere ca pentru iarna 2019-2020 sunt suspiciuni rezonabile ca furnizarea gazelor naturale pe directia Ucraina sa fie redusa, exista riscul neasigurarii cu gaze naturale pentru toti consumatorii, motivat de asemenea de capacitatea redusa a celorlalte puncte de interconectare. In aceste…