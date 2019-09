Stiri pe aceeasi tema

- Transgaz a anuntat, luni, ca a inaugurat statia de comprimare gaze naturale Jupa, parte din proiectul BRUA. Proiectul BRUA are drept obiectiv asigurarea accesului la noi surse de gaze, precum si facilitarea transportului de gaz Caspic catre pietele din Europa Centrala si de Est.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a semnat miercuri alte sapte noi acorduri de finantare acordate in baza schemei de ajutor de stat pentru stimularea investitiilor majore (807/2014), care vor crea aproape 800 de noi locuri de munca si vor contribui cu peste 211 milioane de lei la dezvoltarea…

- Companiile IULIUS si Atterbury Europe au inaugurat, la Timisoara, proiectul mixt Iulius Town, cea mai mare investitie din regiune, in valoare totala de 442 milioane de euro. Iulius Town a presupus integrarea Iulius Mall Timisoara intr-un proiect amplu de regenerare urbana, completandu-l cu functiuni…

- Proiectul mixt Iulius Town, cel mai mare pol de business și de shopping din vestul țarii, a fost inaugurat, vineri, la Timișoara, in urma unei investiții de 327 milioane de euro, la care se adauga inca 115 milioane de euro pentru construirea celei mai inalte cladiri din Romania. Proiectul mixt Iulius…

- Cladirea va fi ridicata la intersecția Caii Bogdaneștilor cu strada Amzei, cu un regim de inalțime P+1E și va avea o suprafața construita de 1.340 mp. Imobilul va fi prevazut cu panouri solare, spații pentru activitațile zilnice ale copiilor și pentru dormit, loc de luat masa și bucatarie, mobilier…

- Peste 200 de proiecte pe fonduri europene are Timișul in acest exercițiu financiar, in valoare de 4,7 miliarde de lei. „Timișul are 211 proiecte publice și private. Județul Timiș este unul dintre cele mai importante in ceea ce privește atragerea de fonduri europene. Valoarea fondurilor…

- Pașaportul, cartea de identitate ori permisul de conducere vor putea fi obținute online daca un proiect al Ministerului Afacerilor Interne va fi implementat. Pentru acesta sunt alocate fonduri europene de aproape 80% din valoarea investiției de 90 de milioane de lei, a precizat ministrul Carmen Dan.…