Transgaz SA a inaugurat Staţia de Comprimare Gaze Naturale de la Jupa, parte din proiectul BRUA Valoarea contractului de executie la 31 august, fara mentenanta, pentru STC Jupa este de 103,56 milioane lei. Valoarea celor 2 unitati de comprimare instalate in STC Jupa este de 12,6 milioane euro. 'Prin modul in care a gestionat pana acum proiectul BRUA, Transgaz a dovedit ca este capabil sa gestioneze initiative strategice de amploare europeana. BRUA este in grafic, asa cum am spus de fiecare data, iar in perioada urmatoare vom continua sa inauguram noi obiective de investitii din cadrul acestui proiect. Multumesc tuturor angajatilor Transgaz, precum si tuturor contractorilor, pentru efortul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

