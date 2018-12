Stiri pe aceeasi tema

- Conducta de gaze BRUA va fi finalizata la 31 decembrie 2019 si nu va avea nicio legatura cu gazele din Marea Neagra, ci va transporta resursele care vor veni din zona caspica prin conducta trans-adriatica si prin coridorul vertical, a declarat, miercuri, directorul general al Transgaz, Ion Sterian,…

- Incidentul de duminica ar putea servi drept preludiu pentru o confruntare mai mare, au avertizat analistii de securitate. Se pare ca Rusia vrea sa instituie o noua Cortina de Fier in Marea Neagra”, a declarat generalul in retragere Ben Hodges, fostul sef al fortelor americane in Europa, potrivit publicatiei…

- Noua lege a exploatarii zacamintelor offshore de titei si gaze risca sa pericliteze sansa Romaniei de a deveni un producator important de gaz in Europa. Dar Guvernul de la Bucuresti nu pare deranjat. Potentialul zacamintelor de gaz din apele romanesti de la Marea Neagra, de pana la 200 de…

- Black Sea Oil & Gas SRL impreuna cu partenerii sai de concesiune, Petro Ventures Resources SRL si Gas Plus International BV au anuntat semnarea acordului de vanzare a gazelor naturale cu ENGIE, prin intermediul filialei ENGIE Energy Management Romania, pentru livrarea de gaze naturale din Proiectul…

- Contractul va fi aplicabil doar in cazul obținerii deciziei finale de investiție din partea acționarilor BSOG, potrivit newsenergy.ro. Contractul este incheiat pe o perioada de 15 ani si are ca data de incepere a transportului gazelor naturale ziua de 1 februarie 2021, la o capacitate de transmisie…

- Dupa ce a anuntat ca isi amana decizia de a extrage gazele din Marea Neagra, compania Black Sea Oil & Gas a semnat, astazi, un acord cu Transgaz. Prin intermediul acestui document, petrolistii nu garanteaza ca vor exploata gazele din Marea Neagra. Daca o vor face, insa, au semnat sa le transporte prin…

- Compania petroliera Black Sea Oil & Gas (BSOG), detinuta de Carlyle International Energy Partners si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), a anuntat vineri ca a semnat cu Transgaz un contract pe 15 ani pentru transportul gazelor naturale produse in proiectul Midia (MGD) informeaza…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Senzațional! Ministerul Energiei a publicat saptamana trecuta, in plin scandal din interiorul PSD, un document de o importanța majora. Proiectul strategiei energetice a Romaniei 2018-2030. Spre dezbatere publica. Și daca tot e dezbatere și daca tot e publica, ma voi pronunța…