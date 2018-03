Stiri pe aceeasi tema

- Transgaz respinge acuzatiile ca ar face jocurile Ungariei cu privire la BRUA. Reprezentantii companiei sustin, într-un comunicat de presa, ca proiectul este de interes național, sustinut ferm de Comisia Europeana.

- Transgaz respinge categoric acuzatiile ca ar face un joc in favoarea Ungariei, sustinand ca BRUA este un proiect de interes national, sustinut ferm si fara echivoc de Comisia Europeana, se arata intr-un comunicat al companiei. Societatea precizeaza ca rezervarea capacitatii de transport este o conditie…

- ”BRUA este un proiect de interes national, sustinut ferm si fara echivoc de Comisia Europeana. BRUA va aduce tarii venituri importante din tarifele de transport gaze naturale si va transforma Romania intr-un jucator incontestabil pe piata gazelor naturale a Uniunii Europene, se arata in comunicatul…

- Proiectul conductei de gaze BRUA, care ar urma sa lege Bulgaria, Romania, Ungaria si Austria, nu se va realiza in forma actuala, ci va aparea un alt proiect, BRUSA, care va include si Slovacia, a declarat, miercuri, Razvan Nicolescu, senior-expert in cadrul Deloitte si fost ministru al Energiei.…

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat marti ca a finalizat repatrierea, de la Londra la Budapesta, a rezervei de aur a Ungariei, informeaza agentia MTI. A fost repatriată o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal preţios care, la cursul actual de schimb,…

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat marti ca a finalizat repatrierea, de la Londra la Budapesta, a rezervei de aur a Ungariei, informeaza agentia MTI. A fost repatriată o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal preţios care, la cursul actual de schimb,…

- Viktor Orban, care a luat cuvantul la o lansare de carte la Academia ungara de stiinte de la Budapesta, a avertizat impotriva "incercarilor" de ingradire a competentelor statelor membre si de construire a unor "State Unite ale Europei". Potrivit premierului ungar, Comisia Europeana "s-a…

- Gorjenii pe proprietatile carora va trece gazoductul BRUA se grabesc sa semneze actele ca sa scape cat mai repede de incalzirea cu lemne. Primarul din Targu-Carbunesti este si el bucuros pentru ca muncitorii care vor lucra la gazoduct vor cheltui bani in localitate. Conducta de transport…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca un pachet de investitii de 1,8 milioane de euro din Fondurile de Coeziune vor finanta masurile de protectie impotriva inundatiilor pentru 11 bazine hidrografice din Romania, inclusiv construirea unor statii pentru masurarea nivelului precipitatiilor precum si infrastructura…

- Viktor Orban, premierul Ungariei (foto: Karoly Arvai/kormany.hu) S-a intamplat chiar inainte de alegerile prezidentiale din Rusia (martie) si de cele parlamentare din Ungaria (aprilie): Prim-ministrul Viktor Orban a anuntat ca nu isi mai doreste un monopol al Kremlinului asupra tarii sale si ca privirile…

- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias informeaza pe toti cei interesati, ca in data de 23.02.2018, BERD a acordat Transgaz un imprumut in valoare de 278 de milioane lei 60 milioane euro pentru constructia unei noi conducte de transport gaze naturale intre Romania, Bulgaria,…

- Guvernul a parafat, cu ”batista pe tambal” vanzarea gazelor romanesti din Marea Neagra catre firme din Ungaria. In acelasi timp, intalnirile dintre Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si omologul lui maghiar, Peter Szijjarto au beneficiat din plin de publicitatea mass-media, subiectul central…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) sustine dezvoltarea pietelor europene regionale de energie, printr-un imprumut de 278 milioane de lei (60 milioane de euro) pentru constructia unei conducte noi de gaze naturale intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria.

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 278 de milioane de lei (60 de milioane de euro) pentru constructia unui nou gazoduct intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA), in vederea sprijinirii pietelor energetice regionale europene, se arata intr-un…

- Filipe Oliveira a ajuns la Sepsi dupa o cariera impresionanta in care a impartit vestiarul cu superstaruri, la Chelsea, Parma sau nationala de juniori a Portugaliei. Un fotbalist in al carui CV apare un titlu in Anglia, cu Cheslea, se vede foarte rar in Liga 1, aproape deloc. Este…

- Laura Codruța Koveși, procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, a vorbit cu jurnaliștii publicației americane Financial Times despre atacurile la adresa sa din ultima perioada și i-a atacat pe cei care o critica spunand ca adevarata lor intenție este blocarea sistemului de justiție din Romania.…

- ONU a criticat vineri proiectul de lege anti-imigratie al Ungariei prin care ministrul de Interne ar putea interzice ONG-urilor care sustin migratia si a facut apel catre guvern sa asigure libertatea de asociere, scrie Reuters.

- Intrarea in acceleratia a relatiilor bilaterale romano-maghiar din ultimul an este fara precedent. La fel si neclaritatile sau balbele de comunicare din partea oficialilor romani. Episodul vanzarii integrale a gazului din Marea Neagra celor trei companii unguresti ramane un dosar inca neclarificat,…

- Proiectul are in vedere de asemenea interdictii de acces pentru strainii banuiti de favorizarea intrarii in Ungaria a solicitantilor de azil, precum si posibilitatea de a le interzice cetatenilor ungari sa se apropie de zonele de granita. Documentul contine si o dispozitie noua, obligatia…

- Transgaz (TGN), operatorul tehnic al sistemului national de transport gaze naturale, a semnat un memorandum de intelegere privind colaborarea intre companie si Eustream, operatorul sistemului slovac de transport gaze naturale, prin care isi exprima acordul pentru cooperarea impreuna cu celelalte…

- FOTO: The East Central European Center Cresterea deficitelor bugetare din Romania si Ungaria semnaleaza faptul ca politicile fiscale relaxate ale guvernelor acestora vor lua sfarsit in 2018. Cresterea economica va incetini, rapid in cazul Romaniei, in absenta stimulentului, potrivit unui raport Capital…

- Ministrul roman de externe, Teodor Melescanu, si omologul sau ungar, Peter Szijjarto, au abordat, in timpul discutiilor de la inceputul saptamanii, exclusiv teme "cunoscute deja public", iar in acest cadru nu a fost semnat "niciun acord" privind tema energiei, precizeaza MAE.Melescanu a avut…

- „Mi-a transmis (ministrul ungar de Externe - n.r.) invitatia premierului Orban, in calitate de presedinte de partid, sa ne vedem ca presedinti de partide si i-am spus ca o sa-i transmit azi, maine, care ar fi cateva date posibile, sa aprofundam temele de discutie", a declarat Liviu Dragnea. Liviu…

- ”Sa vina romanii și din trei gaini doua sa ni le ia? Nu mai vrem”, declara o batrana la un post de televiziune. Se vedea ca sarmana este chinuita, speriata și cine știe prin ce a trecut in viața ei. Dar cel mai vizibil era faptul ca femeia era informata prost. Cineva, totuși, le baga in cap oamenilor…

- Cooperarea romano-maghiara poate aduce un progres istoric in domeniul securitatii energetice a Ungariei, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu, seful diplomatiei romane. conform MTI.Partile…

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI. Potrivit…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut o intrevedere, astazi, 5 februarie 2018, cu Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei. In cadrul dialogului cu oficialul ungar, președintele Senatului a pus accentul pe dimensiunea economica și strategica…

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI.

- 'Putem observa indiciile legislatiei ascunse, raspandite in Uniunea Europeana, care urmareste sa reduca puterile statelor membre', a spus Volner. 'Mercenarii lui Soros se cred adesea deasupra legii si sunt hotarati sa modeleze sistemul juridic al Ungariei in functie de dorintele patronului…

- Seful diplomatiei ungare a precizat ca guvernul i-a solicitat sa examineze o prima varianta a documentului ce urmeaza sa fie publicata la 5 februarie si sa inceapa procedurile de retragere din negocierile de la ONU, daca textul este la fel de "favorabil migratiei" ca declaratia din 2016 a Natiunilor…

- Seful diplomatiei ungare a precizat ca guvernul i-a solicitat sa examineze o prima varianta a documentului ce urmeaza sa fie publicata la 5 februarie si sa inceapa procedurile de retragere din negocierile de la ONU, daca textul este la fel de "favorabil migratiei" ca declaratia din 2016 a Natiunilor…

- Comisia Europeana a avertizat marti un numar de noua state membre, printre care se numara si Romania, ca au timp pana la finele saptamanii viitoare sa prezinte noi masuri pentru reducerea poluarii aerului si, astfel, sa evite sa fie trimise in fata justitiei europene, informeaza AFP, preluata de Agerpres.…

- Comisia Europeana a avertizat marti un numar de noua state membre, printre care se numara si Romania, ca au timp pana la finele saptamanii viitoare sa prezinte noi masuri pentru reducerea poluarii aerului si, astfel, sa evite sa fie trimise in fata justitiei europene, informeaza AFP. Cele…

- Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. Cele noua state membre - Cehia, Germania, Spania, Franta, Italia, Ungaria, Romania, Slovacia si Marea Britanie - risca sa fie vizate de proceduri de sanctionare…

- Comisia Europeana urmareste “cu ingrijorare ” situatia din Romania si anunta ca va analiza in detaliu modificarile finale aduse legilor justitiei. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si prim-vicepresedintele Frans Timmermans au declarat miercuri ca urmaresc cu ingrijorare situatia…

- Dur, precis si fara niciun fel de manusi sau dulceturi diplomatice este comunicatul Comisei Europene, sub semnatura comuna a presedintelui Jean Claude Juncker si prim-vicepresedintelui Frans Timmermans privind "evolutiile recente din Romania" in domeniul justitiei

- Austria intentioneaza sa dea in judecata Comisia Europeana pentru ca a acordat Ungariei autorizatia pentru extinderea centralei atomo-electrice Paks, argumentand ca nu considera energia nucleara modalitate pentru contracararea incalzirii climei, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Oficiali de la Bruxelles pregatesc un set de propuneri pentru a se asigura ca independenta justitiei este respectata in statele membre care sunt principali beneficiari ai noului cadru financial multianual. Se prefigureaza astfel o noua disputa cu state care deja au fost identificate ca avand…

- O reuniune la nivel ministerial a fost convocata la Bruxelles pe 30 ianuarie cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. "Intr-un ultim efort pentru gasirea solutiilor la problema grava a poluarii aerului in Uniunea Europeana, comisarul UE pentru Mediu,…

- Proiectul construirii unei partii olimpice de schi care va fi cea mai lunga din Romania, a fost relansat de Primaria Borsa, fiind o investitie estimata la 10 milioane de euro. Pe partie vor putea fi organizate competitii nationale si internationale, transmite MEDIAFAX . Primarul Sorin Timis a declarat…

- 1. Este cea mai convenabila si usor de realizat intoxicare ce poate functiona impecabil la nivelul electoratului intern din Ungaria si a celor cu drept de vot, alegatori cu dubla cetatenie romana si maghiara ce vor putea vota in viitorul scrutin electoral din tara vecina.

- Recentele remarci al premierului roman Mihai Tudose cu privire la eforturile de autonomie ale etnicilor maghiari sunt "complet inacceptabile si incompatibile cu valorile europene si cu secolul al XXI-lea", a declarat vineri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI.Ambasadorul…

- Presedintele CJ Harghita a tinut o conferinta de presa in locul unde a aparut inscriptia respectiva si a sustinut ca acest tip de atitudine nu face altceva decat sa incite spiritele si sa provoace stari de tensiune intre locuitorii judetului. "Consider ca acest tip de atitudine este incorecta…

- In ultimele zile ale anului ce tocmai s-a incheiat, o serie de organizații maghiare din Romania au obținut mai multe finanțari record, de mai mult de 100 de milioane de euro, potrivit unei hotarari de guvern adoptate de Executivul ungar.Potrivit agenției Rador, sumele sunt alocate din bugetul…

- Intr-un interviu acordat unui cotidian german, Schulz a calificat drept ''inacceptabil'' ca unele state membre ale UE sa depuna mari eforturi pentru primirea de refugiati, in timp ce altele si-au abandonat obligatiile.Potrivit lui Szijjarto, Schulz a atacat in mod constant Ungaria pentru…

- E oficial: avem energie mai scumpa ca in Germania sau Franța! In al treilea trimestru al acestui an, Romania a inregistrat cea mai mare crestere a pretului angro al energiei electrice, potrivit datelor Comisiei Europene, pretul crescand cu peste 50% fata de aceeasi perioada din 2016. Datele Directoratului…

- Responsabilul ungar mentioneaza in interviu ca daca traficul de la aceasta granita se va transforma intr-o ruta principala de migratie, la frontiera dintre Ungaria si Romania ar putea fi construit un gard, dupa consultari cu autoritatile romane.Gyorgy Bakondi mai noteaza ca autoritatile…

- Ungaria considera ca o Polonie puternica este o componenta vitala a grupului central-european in interiorul Uniunii Europene, iar Budapesta va bloca orice actiune de suspendare a dreptului de vot al Varsoviei in UE, a avertizat vineri prim-ministrul ungar Viktor Orban, citat de Reuters, scrie Agerpres.…