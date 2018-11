Transgaz – BSOG, contract pe 15 ani. Transportul gazelor din Marea Neagră Contractul va fi aplicabil doar in cazul obținerii deciziei finale de investiție din partea acționarilor BSOG, potrivit newsenergy.ro. Contractul este incheiat pe o perioada de 15 ani si are ca data de incepere a transportului gazelor naturale ziua de 1 februarie 2021, la o capacitate de transmisie de 1 miliard de metri cubi/an. Potrivit companiei BSOG, noteaza sursa citata, obtinerea deciziei finale de investiție ar genera o investiție de 400 de milioane de dolari, mare parte cheltuita in Romania. Compania ar avea nevoie de doi ani pentru construirea platformei de productie offshore,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

