- Desi Guvernul se lauda constant cu o crestere economica record, prima din Uniunea Europeana, previziunile macroeconomice nu sunt atat de optimiste: in urmatorul an, ne asteptam la o majorare a ratelor de dobanda la creditele in lei (bazate pe indicatorul ROBOR), pe fondul unei deprecieri a leului fata…

- O platforma gestionata de FGSZ, transportatorul maghiar de gaze, este cea pe care o utilizeaza Transgaz atunci cand scoate la licitatie rezervarea capacitatilor de transport al gazelor in Bulgaria sau Ungaria. Transportatorul roman de gaze Transgaz invoca in acest sens un regulament european care prevede…

- Economia Moldovei a crescut cu 4,5 la suta anul trecut. Date Biroului Național de Statistica arata ca Produsul Intern Brut a ajuns la sfârșitul anului 2017 la peste 150 de miliarde de lei. Potrivit comunicatului emis de BNS, principalele domenii care au contribuit la creșterea…

- EximBank a structurat una dintre cel mai mari și complexe facilitați de susținere a exporturilor romanești asigurand și coordonand totodata o acțiune de sindicalizare care, impreuna cu finanțari din partea Bancii Europeane de Reconstructie si Dezvoltare și Black Sea Trade and Development Bank, permite…

- Romania a pierdut un credit de 465 de milioane de euro pentru metrou, contractat de la Banca Europeana de Investiții (BEI), arata raportul Curții de Conturi pe anul 2016 , ultimul disponibil. Banii trebuiau folosiți pentru Magistrala 5, pe tronsonul Universitate – Pantelimon, dar au fost pierduți dintr-un…

- Transportatorul roman de gaze naturale a dat asigurari ca proiectul BRUA se va finaliza, fiind sustinut de toate guvernele. “Transgaz respinge categoric acuzatiile ca ar face un joc in favoarea Ungariei”, a informat compania.

- Banca Europeana de Investitii (BEI) si Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) au lansat un nou program de consiliere pentru a ajuta intreprinderile mici si mijlocii din Grecia, Bulgaria si Romania sa creasca si sa creeze locuri de munca, potrivit Rador, care citeaza New York Times.

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) va continua sa susțina Moldova și sa implementeze noi proiecte in țara, inclusiv in domeniul mediului și al dezvoltarii regionale. Acest fapt a fost menționat in cadrul intilnirii dintre ministrul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului,…

- Marti, 27 februarie, la Primarie s-a discutat despre stadiul procedurii de achizitie a noilor autobuze pentru RATBV, licitatie care este derulata de Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare. De altfel, potrivit reprezentantilor RATBV, pana marți, 35 de firme, au descarcat documentatia postata…

- Transportatorul national de gaze Transgaz a anuntat contractarea unui imprumut de 60 de milioane de euro de la BERD pentru coridorul de transport BRUA. Transportatorul national de gaze Transgaz a anuntat contractarea unui imprumut de 278 de milioane lei, echivalentul a 60 milioane euro, pentru construcția…

- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias informeaza pe toti cei interesati, ca in data de 23.02.2018, BERD a acordat Transgaz un imprumut in valoare de 278 de milioane lei 60 milioane euro pentru constructia unei noi conducte de transport gaze naturale intre Romania, Bulgaria,…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) sustine dezvoltarea pietelor europene regionale de energie, printr-un imprumut de 278 milioane de lei (60 milioane de euro) pentru constructia unei conducte noi de gaze naturale intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria.

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda Transgaz un imprumut de 278 de milioane de lei (60 milioane euro) pentru construirea conductei BRUA pe teritoriul Romaniei. Costul total al proiectului este de 479 milioane euro. Pe langa finantarea BERD, Uniunea Europeana ofera 179 milioane…

- Vechiul aparat RMN de la Spitalul Clinic de Urgeta Brasov, a fost scos din cladire, pentru a putea fi incepute amenajarile pentru noul aparat. Pentru extragerea lui a fost necesara o operațiune spectaculoasa. A fost spart unui zid al spitalului, apoi scos cu o macara. „Astazi «a decedat natural» vechiul…

- Autoritațile de la Atena au primit doua oferte angajante pentru privatizarea DESFA, operatorul sistemului elen de transport al gazelor naturale, procesul de vanzare-cumparare a celor 66% din acțiuni urmand sa fie incheiat pana in vara acestui an, inainte ca Grecia sa iasa din programul de asistenta…

- Un consortiu condus de compania spaniola Reganosa, din care face parte si compania romaneasca de stat Transgaz, a depus oferta angajanta pentru achizitia participatiei de 66% in cadrul DESFA, transportatorul de gaze din Grecia. Din consortiu mai face parte si Banca Europeana pentru Reconstructie si…

- Investițiile anuale ale BERD in Republica Moldova au atins un record istoric. Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare apreciaza realizarile inregistrate de Republica Moldova și tendințele ascendente de schimbare in bine, incurajand continuarea reformelor.

- Compania de transport de gaze naturale Transgaz a platit dividende de 3 mld. lei din 2008 incoace, adica de cand este listata la bursa, randamentul unei actiuni fiind de 140%, ajustat cu cotele din profit. Pana in anul 2026 Transgaz si-a propus realizarea a noua proiecte in valoare de 1,6…

- Comisia Nationala de Prognoza (CNP) a revizuit in crestere la 6,1% proiectia privind avansul Produsului Intern Brut (PIB) in acest an, in varianta de iarna a Prognozei pe termen mediu 2017 - 2021, dupa ce, in toamna, institutia estima o crestere economica de 5,5% pentru 2018. Pentru următorii trei…

- Compania greceasca de explorare petroliera Energean Oil & Gas a semnat un acord pentru un imprumut de 180 milioane dolari cu BERD si alte trei banci, dintre care doua din Romania, fondurile urmand sa fie folosite in primul rand pentru dezvoltarea campului petrolier Epsilon din afara tarmurilor Greciei,…

- Compania greceasca de explorare si productie de hidrocarburi Energean Oil & Gas a anuntat ca a semnat un acord de credit in valoare de 180 milioane de dolari cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Banca pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre (BSTDB), EximBank Romania si Intesa…

- Romania trebuie sa adopte un alt model economic pentru a evita o criza alimentata de boom-ul condus in prezent de consum, avertizeaza Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), care sustine ca infrastructura si fondurile de coeziune ale UE necesita atentie, iar Guvernul intelege ce este…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) acorda Libra Bank un credit de 15 milioane de euro, bani care vor fi folosiți pentru finanarea intreprinderilor mici și mijlocii din Romania. „Suntem increzatori in derularea cu succes a primului nostru acord cu Banca Europeana pentru Reconstructie…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a investit peste jumatate de miliarde de euro in economia romaneasca in 2017. Banca a sustinut anul trecut 29 de proiecte cu investitii in datorii si actiuni, in valoare de 546 milioane euro. Din aceasta finantare, 93% a fost acordata sectorului…

- Banca Europeana de Reconstructie și Dezvoltare (BERD) a decis sa aloce suma de aproximativ 300 de milioane de euro pentru completarea aranjamentului financiar la magistrala de Metrou M6 (1 Mai – Otopeni, n.r.) a anuntat ministrul Transporturilor, Felix Stroe. La sfarșitul anului trecut, Ministerul Transporturilor…

- O Declarație de unire cu Romania a fost votata, marți, in Parcova, raionul Edinet, din Republica Moldova. Potrivit Platformei Unioniste ”Acțiunea 2012”, citata de news.ro, semnatarii declarației iși exprima atat bucuria de a sarbatori Centenarul Marii Uniri alaturi de romani, cat și „adeziunea la valorile…

- Ministrul Mediului de Afaceri se lauda cu doua fabrici din Cluj Unitatea de producție a componente pentru avioane Sonaca, creata in comuna Moldovenești, presupune o investiție de 12 milioane de euro și va crea 200 de locuri de munca, potrivit raportului pe 2017 al ministrului Ilan Laufer. Sonaca…

- De asemenea, a fost mandatat directorul general al Transgaz sa negocieze si sa semneze documentele aferente asocierii.'Intreaga responsabilitate privind incadrarea operatiunii in normele legale aplicabile si in prevederile bugetare aprobate, privind negocierea si semnarea documentelor aferente…

- Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Transgaz a aprobat asocierea cu Regasificadora del Noroeste in vederea participarii in etapa a doua a procesului de achizitie a participatiei de 66% in cadrul operatorului sistemului de conducte de gaze din Grecia, DESFA, se arata intr-un anunt al companiei…

- Investiția Bancii Transilvania din România în Victoriabank din Republica Moldova este un bun început pentru a atrage și alte banci cu investiții în instituțiile bancare moldovenești. Aceasta opinie a fost exprimata în cadrul emisiunii „Sfatul Țarii” de la…

- Banca Transilvania a devenit actionar al Victoriabank, a treia cea mai mare banca din Republica Moldova, avand o participatie de peste 66% impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare.

- Luni, in cadrul unei conferinte de presa, ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a venit cu o serie de precizari legate de evolutia a doua foarte importante proiecte de infrastructura: autostrada Ploiesti – Brasov si linia de metrou M6, 1 Mai – Otopeni. Felix Stroe, ministrul Transporturilor: „Am…

- 300 de milioane de euro de la BERD, pentru metrou Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare a decis luni sa aloce aproximativ 300 de milioane de euro pentru a completa sprijinul financiar necesar constructiei magistralei de metrou 6 pâna la Otopeni, proiect a carui valoare este…

- Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a decis sa aloce suma de aproximativ 300 de milioane de euro pentru completarea aranjamentului financiar la magistrala de Metrou M6 (1 Mai - Otopeni, n.r.) a anuntat, luni, ministrul Transporturilor, Felix Stroe. "Astăzi am avut o nouă…

- In anul 2003, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare BERD a acordat Companiei Nationale de Cai Ferate CFR un imprumut in valoare de 24 de milioane de euro pentru modernizarea a cinci statii de cale ferata, printre care si Constanta. Imprumutul a fost garantat de statul roman. Proiectele…

- Operatorul sistemului romanesc de transport si sistem al gazelor, Transgaz, vrea sa se asocieze cu compania spaniola Regasificadora del Noroeste (Reganosa) pentru a participa la procesul de privatizare a operatorului sistemului de conducte de gaze din Grecia, DESFA, potrivit unor documente ale Transgaz.…

- Conform celei mai recente prognoze elaborate de CNP, in 2018, PIB/locuitor va fi de 46.617 lei, informeaza Agerpres.Consumul final va inregistra anul viitor o crestere de 5,8%, consumul individual efectiv al gospodariilor urmand sa creasca cu 6,2%.Exporturile FOB vor totaliza…

- Brașovul va fi legat de doua orașe importante ale Transilvaniei, prin doua șosele care urmeaza sa fie construite in perioada urmatoare. Guvernul a aprobat, in ședința sa de astazi, un memorandum cu privire la proiecte prevazute in Master Planul General de Transport al Romaniei. „Precum le spuneam brașovenilor,…

- Guvernul a deturnat spre Bacau proiectul autostrazii Iasi - Tg. Mures. Ministrul Transporturilor a prezentat in sedinta de ieri a Executivului o lista cu proiectele prioritare pentru realizare in anii 2021-2027, respectiv in urmatorul exercitiu financiar septenal al Uniunii Europene. Acestea fac obiectul…

- Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) va finanta cu 300 de milioane euro realizarea liniei de metrou M6, care va lega Bucurestiul de aeroportul Henri Coanda, proiectul de 1,391 miliarde euro...

- Prioritatile de infrastructura in perioada 2021-2027. La ce costuri ajung Guvernul discuta, in sedinta de miercuri, un memorandum pentru demararea pregatirii unui portofoliu de proiecte de transport, printre care autostrazile Brasov-Sibiu si Brasov-Iasi-Ungheni, ce urmeaza a fi implementate in viitorul…

- Construcția drumului de ocolire de linga satul Bahmut va fi efectuata de compania „Rutador” (Moldova), care a ciștigat licitația. Anunțul a fost facut de catre I.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, care a menționat ca valoarea totala a contractului este de 5,289 milioane de euro. In calitate de…