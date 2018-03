Stiri pe aceeasi tema

- Miliarde de bucați de plastic, 80.000 de tone de deșeuri: imensul depozit de gunoi care plutește in Pacific este mult mai mare decat se credea, avand o suprafața de trei ori mai mare decat Franța, potrivit unui studiu publicat joi și citat de AFP. In condițiile in care producția de plastic…

- Ministerul Energiei a emis decizia prin care pot demara lucrarile de constructie a gazoductului BRUA, un nou coridor de gaze naturale care va interconecta Bulgaria, Romania, Ungaria si Austria. Acest pas ofera dreptul operatorului Transgaz...

- Compania turca Toscelik Spiral Boru a castigat miercuri licitatia organizata de Transgaz pentru livrarea materialului tubular pentru gazoductul BRUA, valoarea contractului fiind 126 milioane de euro, informeaza g4media.ro . Contactati de HotNews.ro, reprezentantii Transgaz au confirmat faptul ca au…

- Transgaz SA informeaza, intr-un comunicat transmis miercuri, ca Ministerul Energiei a emis Decizia exhaustiva nr.1 pentru proiectul de interes comun „Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a sistemului national de transport a gazului pe coridorul de transport Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria” (BRUA).

- Primaria orasului aradean Nadlac va trebui sa returneze UE aproximativ 4 milioane de lei in 2018, pentru lucrarile executate cu bani europeni la un campus scolar nefinalizat, proiect care a pierdut astfel o finantare totala de 22 de milioane de lei. Lucrarile la campus au inceput in urma cu…

- Potrivit primarului Timișoarei, municipalitatea va preda saptamana viitoare amplasamentul pentru inceperea șantierului Podului Ștefan cel Mare. Licitația a fost caștigata de SC Pod Proiect SRL, iar lucrarile de reabilitare, consolidare și modernizare vor costa 8,57 milioane de lei, 7,56 de…

- Cititorul nostru povestește ca strada Grigore Alexandrescu, care face legatura intre Calea Bogdaneștilor și Calea Aradului, arata ca dupa bombardament pe unele porțiuni, ajungand in acest hal din cauza tirurilor care transporta balast la un depozit de materiale de construcție aflat in zona. „Sunt…

- Valoarea totala estimata este de 1,3 milioane lei, fara TVA. Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 20 aprilie, iar data limita de evaluare a ofertelor este 30 aprilie. Pretul per masina fara TVA va fi in jur de 15.000 de euro, un pret apropiat de masina de…

- S-A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU PROIECTAREA MODERNIZARII UNITATII DE PRIMIRI URGENTE A SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA VALCEA! Miercuri, 14 februarie a.c., presedintele Consiliului Judetean Valcea, Constantin Radulescu, a semnat contractul pentru elaborarea temei de proiectare, a expertizei tehnice si a…

- Aradenii care circula spre Moneasa primesc o veste buna. Consiliul Judetean Arad a anuntat semnarea contractului de finantare pentru modernizarea drumului Birsa-Moneasa-limita judet Bihor. Acest proiect va fi finantat de Ministerul Dezvoltarii Regionale, prin Programul National de Dezvoltare Locala.…

- Luni, la pranz, la Sala Delegatiei Permanente a Consiliului Judetean Buzau a fost semnat contractul de finantare pentru proiectul „Consolidare, restaurare si dotare Biblioteca Judeteana Vasile Voiculescu Buzau”, din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020. Lucrarile de reabilitare vor dura…

- Primaria Adancata a scos la licitație, pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice-SEAP, proiectul de reabilitare și modernizare a Caminului Cultural din centrul comunei. Anunțul a fost facut de primarul Viorel Cucu. El a spus ca investiția este estimata la 2,4 milioane de lei. 1,9 milioane vor proveni…

- Marca și palmaresul Rapidului nu sunt dorite de nimeni. Nici la a șaptea licitație nu s-a prezentat nimeni! Nici la a șaptea licitație publica cu strigare pentru marile, culorile și palmaresul Rapidului nu s-a prezentat nimeni. Echipa din Giulești, campioana de trei ori, nu mai face nici macar 2 milioane…

- Lichidatorul judiciar al FC Rapid SA a organizat pana in prezent sapte licitatii pentru vanzarea marcilor, culorilor si trofeelor clubului de fotbal dupa cum urmeaza: 10 noiembrie 2017 - pret de pornire 3,4 milioane euro + TVA 23 noiembrie 2017 - 3,06 milioane de euro + TVA 15…

- Un nou corp de cladire care faciliteaza accesul vizitatorilor și aparținatorilor, separat de procesul medical, a fost inaugurat miercuri. Cladirea are o suprafața de aproximativ 1.200 metri patrati și are in componența salile pentru aparținatori și vizitatori. Accesul acestora la toate etajele spitalului…

- Hotelul “Castel Dracula”, construit in Pasul Tihuța, acolo unde celebrul Bram Stoker a poziționat castelul in care locuia contele vampir, a fost scos la vanzare. Viitorul proprietar va trebui sa scoata din buzunar 5,8 milioane de euro, plus TVA. Hotelul “Castel Dracula” a fost scos la vanzare potrivit…

- Platforma Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Ciolos, a publicat duminica executia bugetara pe luna ianuarie, in care arata "efectele nefaste ale involutiei si balbelor Coalitiei PSD-ALDE". Platforma sustine ca impactul negativ este mai accentuat la nivelul veniturilor fiscale, care sunt cu…

- Un portret semnat de Picasso a fost vandut cu aproape 50 de milioane de lire – cel mai mare pret licitat pentru orice pictura vanduta vreodata in Europa, scrie The Telegraph. Portretul lui...

- Un tablou semnat de Pablo Picasso infatisand-o pe Marie-Therese Walter, iubita artistului, in spatele imaginii careia se ascunde chipul unei alte iubite, Dora Maar, a fost vandut miercuri contra sumei record de 49,8 milioane de lire (56,2 milioane de euro) in cadrul unei licitatii de arta desfasurate…

- Sistemul național de gaze se afla, miercuri, aproape de starea de risc, dupa ce consumul a crescut puternic in țara noastra ca urmare a viscolului și ninsorilor care au cuprins țara. Consumul de gaze se ridica la 54 de milioane de metri cubi pe zi. Astfel, indicatorul Line Pack era la 34,302 milioane…

- Sistemul national de transport (SNT) al gazelor se afla, miercuri dimineata, la un pas de starea de risc, cantitatea de gaze din conductele magistrale fiind cu mult sub limita de functionare la parametri normali, ca urmare a consumului mare, potrivit datelor Transgaz, operatorul national de transport…

- Transportatorul national de gaze Transgaz a anuntat contractarea unui imprumut de 60 de milioane de euro de la BERD pentru coridorul de transport BRUA. Transportatorul national de gaze Transgaz a anuntat contractarea unui imprumut de 278 de milioane lei, echivalentul a 60 milioane euro, pentru construcția…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) sustine dezvoltarea pietelor europene regionale de energie, printr-un imprumut de 278 milioane de lei (60 milioane de euro) pentru constructia unei conducte noi de gaze naturale intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria.

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 278 de milioane de lei (60 de milioane de euro) pentru constructia unui nou gazoduct intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA), in vederea sprijinirii pietelor energetice regionale europene, se arata intr-un comunicat…

- Terenurile aflate pe traseul conductei BRUA vor fi scoase din circuitul agricol fara a fi necesara obtinerea acordului proprietarilor, se arata intr-un proiect de hotarare de Guvern privind lista terenurilor agricole situate in extravilan. "Terenurile inscrise in anexa la proiectul de hotarare…

- Prefectura Suceava a anuntat ca pana in luna ianuarie, primariile din judet au semnat contractele de finantare pentru 115 proiecte depuse prin Programul National de Dezvoltare Locala. Prefectul Mirela Adomnicai a anuntat, ieri, ca la nivelul judetului Suceava, in total au fost depuse 254 de ...

- Corina Cretu lanseaza un avertisment dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila si spune ca Romania risca sa piarda pana la 831 milioane de euro, bani care trebuiau folositi pentru constructia spitalelor regionale, mentionate in programul de guvernare, potrivit Hotnews. 0 0 0 0 0 0

- Deși lucrarile de construcție a Centrului sportiv din Nisporeni au fost incepute, in scurt timp au și fost stopate. ”La momentul actual, nu se lucreaza, din cauza condițiilor meteorologice”, a explicat pentru ”Expresul” Viorel Jardan, directorul Agenției de Dezvoltare Regionala Centru. Potrivit dansului,…

- Țigla din Ungaria a fost adusa pentru reabilitatea Salii Unirii din Alba Iulia, simbol și templu al Romaniei mari, cladire in care la 1 decembrie 1918 s-a votat Unirea Transilvaniei cu Romania. Lucrarile au inceput in februarie, iar investiția se ridica la aproape doua milioane de euro. Pentru reabilitarea…

- Rompetrol Rafinare, compania care administreaza rafinaria Petromidia, cea mai mare unitate de procesare a petrolului din Romania, a terminat anul trecut, conform rezultatelor preliminare, cu un business, la nivel individual, de circa 11,2 miliarde de lei (2,4 miliarde de euro), cu 27,5% mai mare…

- Transportatorul national de gaze Transgaz si operatorul omolog din Slovacia, Eustream, au semnat un memorandum de intelegere prin care partile isi exprima acordul pentru cooperarea impreuna cu ceilalti operatori din Cehia, Ucraina, Ungaria si Bulgaria in vederea investigarii posibilitatilor de dezvoltare…

- De aproape un deceniu, sute de mii de locuitori, din cartierul bucurestean Drumul Taberei, asteapta finalizarea lucrarilor de construire a metroului, cel mai important proiect de infrastructura din Capitala, ce pare blestemat sa nu se mai termine. Proiectul de construire a Magistralei 5 de metrou, care…

- Primaria Zlatna a semnat recent un contract in valoare de 10,3 milioane lei pentru modernizarea unor strazi. Banii provin din bugetul Ministerului Dezvoltarii, prin PNDL. Potrivit primarului Silviu Ponoran, este vorba despre un contract de finantare pentru dezvoltarea orasului Zlatna – modernizare de…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) vrea sa schimbe din temelii, anul acesta, modelul de piata la electricitate si gaze, precum si metodologiile de stabilire a preturilor, a anuntat, luni, presedintele institutiei, Dumitru Chirita. "Anul acesta va fi anul schimbarii modelului…

- Pretul unei actiuni Transgaz a crescut cu 50% peste valoarea din anul listarii, iar, daca se iau in calcul dividendele, randamentul depaseste 140%, a declarat, luni, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, intr-o conferinta dedicata implinirii a 10 ani de la intrarea pe piata…

- Anul 2018 a debutat cu o știre care efectiv a explodat in toata presa romaneasca, și anume Romania a devenit – in premiera istorica – importator net de busteni. Motivul? In 2017 masa lemnoasa s-a scumpit atat de mult incat a devenit mai ieftina cea din import. 2017, un an complicat Anul 2017 a fost…

- Auzim de cateva saptamani numai lucruri negative despre Apple si vanzarile slabe ale noului model de top, iPhone X, insa investitorii sai sunt cel mai probabil fericiti. In ciuda faptului ca in trimestrul intai al anului fiscal 2018, care tocmai s-a incheiat, Apple a vandut mai putine dispozitive decat…

- Gigi Becali a anunțat ca a crescut prețul pentru Florin Nița. Pe langa cele doua milioane de euro, pe care le va lua in doua tranșe, patronul FCSB mai vrea alți 500.000 de euro in cazul in care Sparta Praga se califica in Champions League in urmatorii 4 ani. "Vreau 2,5 milioane de euro. O sa-l dau.…

- Anul acesta, Primaria municipiului Mangalia are, in diferite stadii de implementare, mai multe proiecte europene, cu o valoare totala de aproape 30 de milioane de euro. Cel mai avansat dintre acestea este proiectul de modernizare a statiunii Saturn, pentru care se va semna contractul de finantare in…

- La urmatoarea ședința de plen a Consiliului Local Timișoara, aleșii municipali vor trebui sa voteze actualizarea devizelor pentru reabilitarea celor doua poduri. Astfel, reabilitarea Podului Eroilor, din zona Elba, este estimata sa coste 5,6 milioane de lei, in scadere cu 200.000 de lei fața…

- Primaria Virteșcoiu a scos la licitație proiectul de investiții privind „Modernizarea drumurilor de interes local-strazi comuna Virteșcoiu“. Valoarea estimata a investiției este de 3,4 milioane de lei. Lucrarile constau in refacere infrastructura și suprastructura drum, realizare acostamente, lucrari…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, alaturi de premierul Mihai Tudose si mai multi membri ai Cabinetului au participat la semnarea proiectului ce prevede constructia unui pod suspendat peste Dunare, de la Braila."Semnam astazi contractul pentru unul dintre cele mai importante proiecte de…

- Aceasta lucrare de 1,83 metri pe 1,73 metri, care reprezinta un cap negru pe fond albastru azur, a batut recordul de vanzari in luna mai a anului trecut la casa de licitatie Sotheby's, record pentru un artist american. El va fi expus la Brooklyn Museum din 26 ianuarie pana pe 11 martie. Panza nu…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) a inregistrat in 2017, pe aeroporturile Otopeni si Baneasa Baneasa, un numar record de pasageri: 12,84 milioane, cu 16, 8% mai mult decat in 2016, depasind media europeana, se arata intr-un comunicat transmis marti de companie. Potrivit CNAB,…

- Brazilianul Philippe Coutinho, fostul mijlocas ofensiv al echipei engleze de fotbal Liverpool, a semnat oficial cu FC Barcelona un contract pana in 2023, el devenind al treilea cel mai scump jucator de fotbal din istorie (120 de milioane de euro, plus 40 de milioane in bonusuri), conform presei iberice).…

- Deși ordinul de incepere a lucrarilor a fost semnat inca din mai 2014, iata ca anul acesta se implinesc patru ani de șantier, iar cladirea tot nu e gata. Au fost probleme mari cu firma constructoare, care a intrat in insolvența, dar și cu proiectul, iar lucrarile au fost preluate de alta societate.…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SJU) Craiova a semnat contractul de finantare europeana a proiectului „COLOREC: Dezvoltarea competentelor personalului medical specializat si al medicilor de familie in domeniul preventiei, diagnosticarii si tratamentului chirurgical al cancerului colorectal“. Potrivit…

- Saptamina trecuta, Consiliul Județean Suceava și Ministerul Dezvoltarii au incheiat contractul de finanțare pentru „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor in județul Suceava”. Potrivit unui comunicat postat pe site-ul CJ, valoarea totala a contractului este de peste 20 de milioane…

- E-Distributie Muntenia a investit anul acesta aproximativ 18 milioane de lei pentru modernizarea a circa 80 de posturi de transformare si puncte de alimentare din Bucuresti si pentru introducerea acestora in sistemul Telecontrol, se arata intr-un comunicat transmis joi de compania energetica.…

- Autoritatile lcoale din Alba Iulia au demarat procedurile pentru obtinerea intr-un timp cat mai scurt a autorizatiilor pentru realizarea proiectului ”Ansamblul Memorial al Marii Uniri”, care va include si viitorul monument dedicat actului istoric de la 1 Decembrie 1918.