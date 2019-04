Societatea de transport al gazelor Transgaz Medias a incheiat un contract pentru servicii de rating cu Fitch Ratings, incepand cu data de 28 martie 2019, si este in proces de evaluare pentru acordarea unui nou rating, potrivit unui raport al Transgaz, remis, vineri, Bursei de Valori Bucuresti. "Urmare a analizei interne, compania a decis incheierea contractului pentru servicii de rating cu Fitch Ratings, respectand toate prevederile legale in ceea ce priveste achizitia acestor servicii. Mentionam faptul ca in prezent Transgaz se afla in perioada de evaluare pentru acordarea unui nou rating, ca…