- CHIȘINAU, 27 feb — Sputnik, C.S. Compania româneasca de transport a gazelor naturale „Transgaz" a câștigat licitația pentru privatizarea companiei ”Vestmoldtransgaz”, care gestioneaza conducta Iași-Ungheni pe teritoriul Moldovei. Anunțul a fost facut…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a venit marti, 27 februarie, in prima sa vizita oficiala in Republica Moldova. Oficialul roman a avut intrevederi bilaterale atat cu presedintele Parlamentului, Andrian Candu, cat si cu omologul sau, Pavel Filip. In acest timp, Igor Dodon a publicat un mesaj pe pagina…

- Premierul Viorica Dancila a efectuat o vizita de lucru la Chișinau, marți, insoțita de o delegație de membri ai Guvernului Romaniei. Dancila a avut o intrevedere cu premierul Pavel Filip, la finalul careia au susținut declarații comune de presa, pe care le redam mai jos: Pavel Filip: Stimata doamna…

- Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale ''Transgaz'' SA a devenit, indirect, actionar majoritar la Intreprinderea de Stat Vestmoldtransgaz din Republica Moldova, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, premierul moldovean, Pavel Filip.

- Romania vrea sa isi sporeasca prezenta investitiilor in Republica Moldova, a declarat marti, la Chisinau, premierul Viorica Dancila. Ea a precizat, la finalul unei intrevederi cu omologul moldovean, Pavel Filip, ca una dintre prioritatile Romaniei este operationalizarea gazoductului Iasi - Ungheni -…

- Guvernele Romaniei si Republicii Moldova vor avea, in perioada mediat urmatoare, o sedinta comuna la Chisinau, a anuntat, marti, premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, la finalul unei intrevederi cu omologul sau roman, Viorica Dancila. "Impreuna cu doamna prim-ministru am facut o trecere…

- El a anunțat ca la finalul saptamanii viitoare va fi la Chișinau pentru evenimentul organizat impreuna cu Atlantic Council-Georgia, Republica Moldova și Ucraina: 'Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente'. [citeste si] "Ieri a fost o zi plina. Dimineața am discutat in…

- Oficiali și experți la nivel inalt vor participa la prima Conferința interparlamentara in probleme de securitate „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente”, organizata la Chișinau pe 2 martie curent, comunica Noi.md. Evenimentul este organizat in…

- Republica Moldova pledeaza pentru extinderea comerțului cu Franța, in special cu produse agroalimentare, precum și pentru creșterea fluxului de investiții franceze in țara. Acest fapt a fost menționat in cadrul intrevederii prim-ministrului Pavel Filip cu ambasadorul Republicii Franceze la Chișinau,…

- Posibilitațile de intensificare a relațiilor moldo-franceze la nivel politic și economic au fost discutate astazi, in cadrul intrevederii prim-ministrului Pavel Filip cu Ambasadorul Republicii Franceze la Chișinau, Pascal Le Deunff.

- Desi premierul Pavel Filip s-a laudat recent ca Republica Moldova a inregistrat in 2017 o crestere economica de 4%, acest lucru nu l-a impresionat pe ambasadorul SUA la Chisinau, James Pettit, care a dat de inteles ca se puteau obtine rezultate si mai bune.

- Președintele Igor Dodon ar putea semna saptamâna viitoare decretul cu noua componența a Consiliului Suprem de Securitate și imediat ce va fi aprobata, va convoca o ședința Consiliului la care se va discuta și despre declarația simbolica de unire cu România semnata deja de câteva…

- Moldovenii care au lucrat si lucreaza in Italia vor primi pensii si prestatii sociale de la acest stat. Comisia politica externa și integrare europeana a anuntat astazi ca Republica Moldova si Italia vor incepe negocierea unui acord in acest sens.

- Ambasadorul SUA la Chisinau, James Pattit, a anuntat ca Statele Unite ale Americii vor acorda Republicii Moldova, pe parcursul a patru ani, 11,2 milioane de dolari pentru proiectul „Reforme structurale pentru mediul de afaceri”.

- Sistemul mixt de vot va aduce grave prejudicii democrației și statului de drept din Republica Moldova, le-au comunicat astazi liberalii membrilor Comisiei de la Veneția aflați intr-o vizita la Chișinau, noteaza NOI.md. Cele mai serioase nereguli legate de acest sistem, in opinia liberalilor, sint: incalcarea…

- Presa de peste Prut relateaza despre un caz halucinant care a avut loc in Republica Moldova. Și anume: un barbat fara maini și fara picioare a fost condamnat de o instanța de la Chișinau pentru ca l-ar fi batut pe un om al legii.

- In incercarea de a justifica necesitatea adoptarii legii ce interzice propaganda rusa in Republica Moldova, prim-ministrul Pavel Filip a adus drept exemplu reportajul realizat recent de catre Irada Zeinalova, jurnalista postului e televiziune NTV, care a ajuns la Chisinau la invitatia lui Igor Dodon.

- In ședința de astazi a Guvernului, premierul Pavel Filip a ridicat subiectul consumului și comercializarii drogurilor in Republica Moldova, dupa ce a vazut in presa informația despre cinci tineri care au fost prinși consumand substanțe narcotice in scara unui bloc.

- Republica Moldova are un nou ministru al Justitiei, dupa ce Executivul de la Chisinau a fost restructurat. Presedintele Comisiei de la Venetia, Gianni Buquicchio, a oferit un comentariu exclusiv Q Magazine în care îl felicita pe fostul presedinte al Curtii Constitutionale Alexandru Tanase.…

- Eurotransgaz SRL, societate infiintata la Chisinau avand ca asociat unic SNTGN Transgaz SA, a depus cererea de participare la concursul investitional de privatizare a Intreprinderii de Stat (I.S.) Vestmoldtransgaz, informeaza Transgaz printr-un comunicat remis Bursei de Valori Bucuresti. 0 …

- Transportatorul roman de gaze naturale Transgaz SA a depus, la Comisia pentru Organizarea si Desfasurarea Concursurilor Comerciale si Investitionale de Privatizare a Proprietatii Publice din Chisinau, oferta pentru preluarea societatii Vestmoldtransgaz cu care va construi conducta Iasi-Ungheni.

- Agenția Servicii Publice a înregistrat astazi în Registrul de stat al persoanelor juridice Societatea cu Raspundere Limitata "EuroTransgaz", care este reprezentanța SA Transgaz România în Republica Moldova. Potrivit documentului, printre principalele…

- Republica Moldova si Ucraina, state care în ultimii ani se înteleg tot mai bine în chestiunea transnistreana de exemplu, par sa se apropie cu pasi rapizi si de o în înțelegere în ceea ce tine de constructia, de catre ucraineni, a unei cascade de sase hidrocentrale…

- Evolutia reformelor in Republica Moldova, cooperarea moldo-germana, dar si prioritatile Executivului pentru anul 2018, au fost discutate astazi de premierul Pavel Filip si ambasadorul Andreas Peschke, Imputernicit pentru Europa de Est, Caucaz și Asia Centrala din cadrul Ministerului

- Dupa mai multe luni de tergiversari, biroul NATO in Republica Moldova a fost inaugurat la Chisinau. La festivitate au participat premierul Pavel Filip si secretarul general adjunct al Aliantei, Rose Gottemoeller.

- Oficiul Alianței Nord-Atlantice, deschis pe 8 decembrie la Chișinau, nu încalca neutralitatea Republicii Moldova. Oficiul este o misiune diplomatica ce are drept scop informarea cetațenilor despre NATO. Afirmația a fost facuta de catre Victor Juc, vicedirectorul Institutului de Cercetari…

- Membri și susținatori ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova au organizat o acțiune de protest vineri, 8 decembrie, in fața Centrul Skytower, unde prim-ministrul Pavel Filip și secretarul general adjunct NATO Rose Gottemoeller susțineau o conferința de presa cu prilejul inaugurarii Oficiului…

- Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, și secretarul general-adjunct al NATO, Rose Gottemoeller, aflat intr-o vizita oficiala in republica, au participat vineri la inaugurarea Oficiului de Legatura al NATO in Republica Moldova. Ceremonia a fost precedata de intrevederea bilaterala dintre cei…

- „La Mulṭi Ani, Romȃnia! Ȋn Republica Moldova veṭi gasi mereu familia voastra, suntem frati. Va mulṭumim pentru ca, de-a lungul vremii, ne-aṭi fost alaturi atȃt la bine, cȃt ṣi la greu”. Acesta este mesajul premierului de la Chișinau, Pavel Filip, de Ziua Naționala a Romaniei, sarbatorita astazi. „Ziua…