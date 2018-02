Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul sistemului national de gaze al Romaniei, Transgaz, si compania similara din Slovacia, Eustream, au anuntat semnarea unui memorandum de intelegere privind dezvoltarea coridorului de transport...

- Transgaz (TGN), operatorul tehnic al sistemului national de transport gaze naturale, a semnat un memorandum de intelegere privind colaborarea intre companie si Eustream, operatorul sistemului slovac de transport gaze naturale, prin care isi exprima acordul pentru cooperarea impreuna cu celelalte…

- Primaria municipiului Arad a anuntat, vineri seara, ca a fost notificata de catre furnizorul C-Gaz Energie despre amanarea sistarii furnizarii de gaze naturale la consumatorul CET Arad SA pentru data de 13.02.2018, ora 15:30.

- Ungaria va semna, in curand, un acord pe 15 ani care ii va permite sa importe din Romania jumatate din cantitatea de gaze naturale de care are nevoie in fiecare an. Livrarile ar putea demara dupa 2022, a declarat vineri premierul ungar, Viktor Orban, transmite Reuters, potrivit Agerpres. A

- Pentru efectuarea unor lucrari specifice la sistemul de distributie a gazelor naturale, Delgaz Grid este nevoita sa sisteze alimentarea cu gaze naturale, miercuri, 7 februarie a.c, incepand cu ora 08.00, pe urmatoarele strazi din orasul Orastie : Unirii Bl.7, 9; Muresului Bl.10, 11, 12, 14, 15,…

- ANRE: Vom schimba din temelii metodologiile de stabilire a pretului gazelor si electricitatii Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) vrea sa schimbe din temelii, anul acesta, modelul de piata la electricitate si gaze, precum si metodologiile de stabilire a preturilor, a anuntat, luni,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) vrea sa schimbe din temelii, anul acesta, modelul de piata la electricitate si gaze, precum si metodologiile de stabilire a preturilor, a anuntat, luni, presedintele institutiei, Dumitru Chirita. "Anul acesta va fi anul schimbarii modelului…

- Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) a lansat in dezbatere publica un proiect de ordin pentru modificarea metodologiei de stabilire a pretului de referinta la gazele naturale in functie de care se vor calcula redeventele datorate bugetului statului de catre producatori, care tine cont…

- Preturile productiei industriale au crescut in decembrie 2017, fata de decembrie 2016, cu 3,7%, in conditiile in care pe piata externa s-au majorat cu 5,1%, iar pe intern cu 3%. In noiembrie, cresterea an la an fusese de 4,4%, potrivit datelor INS. Fata de noiembrie, preturile…

- MoldovaGaz a depus o cerere catre Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica pentru a revizui tarifele la gazele naturale. Furnizorul a prezentat un raport de venituri și cheltuieli prognozate, in baza caruia vor fi calculate noile tarife.

- Actionarii Transgaz au aprobat asocierea dintre transportatorul roman de gaze si compania Regasificadora del Noroeste din Spania pentru participarea la a doua etapa a procesului de achizitie a pachetului majoritar de actiuni in cadrul DESFA, operatorul national al sistemului de transport al gazelor…

- Actionarii transportatorului de gaze Transgaz au aprobat vineri asocierea cu Regasificadora del Noroeste S.A. (Reganosa) din Spania in vederea participarii in etapa a doua a procesului de achizitie a participatiei de 66% in cadrul DESFA, transportatorul de gaze din Grecia. Transgaz a mai incercat in…

- Gazele livrate pentru populație se scumpesc cu 5,6% începând de miercuri, 10 ianuarie, au estimat furnizorii de utilitați din energie, dupa ce Autoritatea Naționala de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a anunțat un impact pe factura finala de 4,8 lei pentru un consum mediu de…

- Valoarea medie a facturii lunare de gaze naturale va creste cu 4,8 lei, la un consum de 700 Kwh/luna, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei a aprobat noul nivel al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale (CUG) la 88,28 lei MWh, de…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energetic a aprobat in urma cu puțin timp noile preturi ale gazelor naturale livrate consumatorilor casnici. Costul de achizitie al gazelor naturale recunoscut furnizorilor creste cu curca 8,3 la suta, pana la valoarea de 88,28 lei kWh. Dupa majorarea…

- Operatorul sistemului romanesc de transport si sistem al gazelor, Transgaz, vrea sa se asocieze cu compania spaniola Regasificadora del Noroeste (Reganosa) pentru a participa la procesul de privatizare a operatorului sistemului de conducte de gaze din Grecia, DESFA, potrivit unor documente ale Transgaz,…

- Primariile, firmele si personele fizice nu vor mai fi nevoite sa astepte "ani intregi" pentru a se racorda la reteaua de gaze, potrivit unui proiect de lege care prevede ca operatorii nu pot refuza racordarea si sunt obligati sa finanteze lucrarile pentru realizarea conductelor. "Operatorul…

- Transportatorul national de gaze Transgaz (simbol bursier TGN) a anuntat ca Eurotransgaz SRL, societate infiintata la Chisinau avand ca asociat unic Transgaz, a depus joi cererea de participare la concursul investitional de privatizare a companiei de stat moldovene Vestmoldtransgaz, informeaza news.ro.”La…

- Eurotransgaz SRL, societate infiintata la Chisinau avand ca asociat unic SNTGN Transgaz SA, a depus, joi, cererea de participare la concursul investitional de privatizare a Intreprinderii de Stat (I.S.) Vestmoldtransgaz, informeaza Transgaz printr-un comunicat remis Bursei de Valori Bucuresti.…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut miercuri o intalnire cu directorul general al Gazprom, Alexey Miller, ocazie cu care i-a cerut acestuia din urma sa reduca cu 10-15% pretul gazelor naturale livrate Republicii Moldova, informeaza Itar Tass. "I-am cerut directorului Gazprom,…

- Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica (ANRE) a prezentat conceptul de proiect al Regulilor pieței gazelor naturale ale Republicii Moldova, elaborat în cadrul asistenței tehnice acordate de Secretariatul Comunitații Energetice (EnC) în conformitate cu Memorandumul…

- Transportatorul de gaze naturale Transgaz a schimbat partenerul de asociere cu firma franceza GRTgaz, incheind un acord cu grupul spaniol Regasificadora del Noroeste pentru a cumpara pachetul majoritar de actiuni ale operatorului retelei de distributie a gazelor naturale din Grecia, DESFA.

- Rusia a facut un pas major in cucerirea Arcticii și in deschiderea unei rute maritime arctice, ridicand de la zero un oraș și o industrie gigantica a gazelor naturale in peninsula siberiana Yamal, unul dintre cele mai neospitaliere și inaccesibile locuri ale planetei, scrie marți intr-un comentariu…

- Pretul gazelor naturale in Marea Britanie a urcat marti, dupa ce explozia de la o centrala pe gaz a companiei OMV din Austria a amenintat sa reduca fluxul, pe o piata afectata deja de vremea nefavorabila, transmit Bloomberg si Reuters.Marti, la bursa ICE Futures Europe din Londra, pretul gazelor…

- O explozie a avut loc marti dimineata la terminalul de gaze naturale Baumgarten, in estul Austriei, si s-a soldat cu un mort si 18 raniti, potrivit salvatorilor, si provoaca temeri cu privire la perturbari ale alimentarii cu gaze naturale catre Italia si Croatia. Aceasta explozie a urcat brusc pretul…

- Ministerul Energiei se așteapta cel puțin la o stagnare a energiei electrice, posibil chiar o diminuare, iar la gaze naturale nu a primit de la Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) semnale cu privire la o ajustare pozitiva, a declarat, luni, ministrul de resort, Toma…

- Locuințele focșanenilor de pe strada Vasile Parvan din municipiu nu vor fi alimentate cu gaze naturale in ziua de 21 noiembrie din cauza unor lucrari efectuate de Distrigaz Sud Retele. Potrivit unui comunicat al companiei, este vorba de lucrari programate la reteaua de distributie a gazelor naturale…