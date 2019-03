Stiri pe aceeasi tema

- Huawei, gigantul chinez din domeniul tehnologiei, a anuntat joi ca a dat in judecata guvernul american, contestand o lege care interzice agențiilor federale sa achiziționeze produsele companiei, relateaza Associated Press si CNN, conform Mediafax.Este cea mai agresiva mișcare a Huawei, de…

- SIMONA HALEP - SOFIA KENIN // Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) joaca joi dimineata in turul secund de la Australian Open impotriva americancei Sofia Kenin (20 de ani, 37 WTA). Partida va incepe dupa ora 06:00 și va putea fi urmarita in format liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Eurosport. ...

- Lupta devine din ce in ce mai apriga pentru concurentii ramasi in lupta pentru cucerirea „Ultimului Trib”, iar fiecare dintre ei realizeaza ca adevarata batalie nu se da cu adversarii, ci mai degraba cu ei insisi. Dupa ce echipa rosie, formata din Alex, Nelly si Mircescu, si-a petrecut noaptea la vila…

- Procurorul general Augustin Lazar si-a exprimat marti convingerea ca noua conducere a DNA va lua toate masurile legale pentru a asigura desfasurarea in conditii optime a activitatii structurii anticoruptie. Acesta a participat marti, la sediul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), la o sedinta ocazionata…

- Razboaiele purtate cu pusti, tancuri si avioane ar putea fi date in curand uitarii, iar vremurile in care conflictele se vor rezolva cu arme aparent de domeniul SF ar fi mai aproape ca oricand. Cel putin asta considera unii analisti militari, care sustin ca tot mai multe tari investesc resurse importante…

- Floyd Mayweather, super campionul din box, va lupta pe 31 decembrie pe “Superarena” din Saitama, Japonia, impotriva lui Tenshin Nasukawa, un campion japonez din kickbox si MMA. Lupta va fi una demonstrativa, dar care vine in fata cu sume fabuloase.Sportivul din SUA ramane unul dintre cei mai…

- Autor: Stelian ȚURLEA Un roman uimitor și excelent despre dependența. Eroul, personajul narator, e un fost absolvent de Litere, care nu reușește nimic in viața pentru ca e un alcoolic inrait, nu are slujba, are prienteni la fel de dependenți ca el, se intalnesc doar sa bea in neștire. (”Am baut pana…

- “Lupta noastra nu este impotriva carnii (a trupului) și a sangelui, ci impotriva domniilor și a stapaniilor intunericului acestui veac.” (Epistole) “Toata viața noastra este o lupta și o ispita!” Viața omului pe pamant e o veșnica lupta cu vicleniile diavolului! Rabdarea este o virtute și o binecuvantare…