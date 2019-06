Stiri pe aceeasi tema

- Color the Village/Coloreaza Satul incepe astazi in comuna Eftimie Murgu, Caraș Severin. Timp de 3 zile, peste 200 de voluntari și-au propus sa schimbe imaginea satului, sa dea culoare, sa zugraveasca fațade, sa vopseasca porți și ferestre. In cele 3 zile, 30 de case vor fi renovate de voluntari din…

- Color the Village/Coloreaza Satul va avea loc in perioada 20-22 iunie la Eftimie Murgu, județul Caraș Severin. Peste 200 de voluntari s-au anunțat deja, pregatiți sa zugraveasca 30 de case din sat, in numai 3 zile. Duminica, 16 iunie, va fi ultima zi in care va puteți inscrie pentru proiectul Color…

- Intre 20 și 22 iunie, timp de 3 de zile, toți cei implicați vor zugravi cel puțin 30 de case din localitatea Eftimie Murgu, județul Caraș Severin. Proiectul va coopta atat voluntari, cat și locuitorii comunei, proprietari ai caselor și oameni din administrația locala pentru a zugravi fațadele caselor…

- Meteorologii au emis, luni, noi avertizari nowcasting Cod galben de intensificari ale vantului, valabile in zone din Oltenia si Banat pe durata orelor urmatoare, potrivit Mediafax. Conform prognozei intocmita de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), pana la ora 15:00, in localitati…

- Codul portocaliu a intrat in vigoare miercuri dimineața in jurul orei 9 și 10 minute, fiind instituit ca urmare a precipitațiilor inregistrate in ultimele ore. Este valabil pana miercuri seara la ora 18 și poate fi prelungit in cazul in care situația o impune. Specialiștii anunța scurgeri…

- Doi zimbri de la Vama Buzaului vor fi pusi in libertate in Rezervatia Vanatori-Neamt, la acest sfarsit de saptamana. Actiunea are loc in cadrul unui proiect coordonat de WWF (World Wide Fund for Nature – organizatie internationala independenta). Cei doi zimbri, o femela si un mascul nu sunt primii de…

- Un incendiu a izbucnit, vineri, pe Valea Cernei, in Parcul National Domogled, pe teritoriul judetului Mehedinti, insa in apropiere de orasul Baile Herculane din judetul Caras-Severin. Suprafata afectata este de aproximativ doua hectare, din care circa jumatate cu pin negru de Banat, o specie de arbori…

- Color the Village (Coloreaza Satul) se numește proiectul prin care zeci de case din localitatea care acum se numește Eftimie Murgu (fosta Rudaria pana in anii 70) vor fi vopsite de voluntari care raspund apelului celor de la Acasa in Banat. Prima casa, numita și “turceasca”, pentru…