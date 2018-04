Stiri pe aceeasi tema

- Catolicii se pregatesc de Invierea Domnului. Astazi este Sambata Mare, iar la noapte credincioșii se vor indrepta spre biserici sa ia lumina. Ieri, in Vinerea Mare, la Vatican si la Ierusalim au avut loc procesiuni de mare doliu pentru ca a fost ziua in care Iisus Hristos a fost rastignit si a murit…

- Partidul Liberal nu recunoaște demiterea lui Mihai Moldovanu din funcția de șef al Direcției sanatate, de catre Silvia Radu, "deoarece, la ora actuala, Primaria Mun. Chișinau nu are un primar interimar legal, așa cum se declara Silvia Radu, prin urmare, M. Moldovanu și ceilalți nu pot fi demiși sau…

- R. Moldova a adoptat numarul unic european pentru apeluri de urgenta 112 Chișinau. Foto: Arhiva. Republica Moldova a adoptat de azi numarul unic european pentru apeluri de urgenta 112. Pompierii, politia si ambulanta pot fi solicitate non-stop, din toate localitatile si de la orice telefon…

- Liderul Partidului Miscarea Populara Antimafie, Sergiu Mocanu, afirma ca Maia Sandu nu va participa in alegerile anticipate din Capitala si ca presedinta PAS il va sprijini pe candidatul PPDA, Andrei Nastase, la functia de primar de Chisinau.

- Facebook va propune, in saptamanile urmatoare, o serie de schimbari privind politica de utilizare a datelor si vor fi explicate mai bine utilizatorilor ce date se colecteaza si cum sunt acestea folosite, a anuntat, miercuri, reteaua de socializare, intr-un comunicat de presa. "Este tot…

- In cadrul unui interviu acordat portalului TRIBUNA, Alexandru Machedon, Președintele Concernului StarNet, șeful staff-ului electoral al candidatului la funcția de Primar general al municipiului Chișinau, Andrei Nastase, lider al Platformei „Demnitate și Adevar", a vorbit despre noua sa postura, de ce…

- Gabriel Cotabița se va intoarce in Chișinau, oraș in care nu a mai cantat de mai bine de 24 de ani. A acceptat chiar sa cante pe un onorariu subțirel, de 1500 de euro. Dupa ce a inceput in forța acest an, artistul a schimbat ritmul. Cel puțin așa pare, daca ar fi sa-și consulte agenda cu spectacole.…

- Marți, 27 martie, la ora 16.30, primarul Municipiului Calarași. Daniel Ștefan Dragulin, a convocat de indata ședința extraordinara a Consiliului Local pentru susținerea Declarației simbolice de unire cu Republica Moldova. Momentul vine la exact 100 de ani de cand Sfatul Țarii, la Chișinau, adopta Declarația…

- Anna Lesko s-a pozat din nou intr-o ipostaza provocatoare, insa nu toți cei care au vazut-o astfel au avut cuvinte de lauda la adresa ei. Anna Lesko, care este posesoarea unui trup fara cusur , este conștienta de atuurile fizce pe care le are și profita din plin de acest lucrur pentru a se expune in…

- Mark Zuckerberg s-a adresat utilizatorilor de Facebook pentru prima oara de la pornirea scandalului Cambridge Analytica, intr-o postare publica pe pagina personala de Facebook. Mark Zuckerberg a anunțat schimbari majore pentru Facebook, astfel incat situațiile de acest gen sa nu se mai repete, totul…

- Partidele de dreapta refuza sa dialogheze intre ele in pragul campaniei electorale de la Primarie. Acestea fac aceeași greșeala ca si la prezidențiale, se uneasc in jurul unui candidat unic ales prin consens, sau selectat dupa reitingul din sondaje.

- Viorel Grecu, concurentul din Chișinau, care a reușit sa ajunga pentru a doua oara in Bootcamp, in 2017, a mers mai departe și, acum este pe cale sa-și indeplineasca visul de a deveni un artist apreciat.

- Ministrul Educatiei a semnat un ordin de ministru prin care parintii isi vor da acordul pentru ora de religie doar o singura data pentru toata perioada de scolarizare, nu in fiecare an, asa cum se intampla pana acum. Ordinul este publicat in Monitorul Oficial si nu a fost pus in dezbatere…

- Cine nu si-o aminteste pe Analia Selis, cantareata care facea furori in urma cu cativa ani? Nu si-a schimbat meseria, dar a ales sa se dedice mai multe familiei pentru ca a devenit mama de doua ori, iar micutii ai nevoie de ea tot timpul.

- Deputatul USR Cristina Iurisniti a declarat luni, la dezbaterea motiunii pe Educatie, ca invatamantul romanesc se afla intr-o continua stare de asediu, dupa un an de guvernare "haotica", cu schimbari intempestive, decizii nefondate si strategii lipsite de orice predictibilitate. "Dupa mai bine de…

- Premiera documentarului jurnalistic „Marea Unire – Romania, la 100 de ani”, realizat de Agentia Nationala de Presa a Romaniei Agerpres, a avut loc in seara de miercuri, 28 februarie, la Centrul Cultural „Odeon” din Chisinau, informeaza MOLDPRES citat de Adevarul.

- Premiera documentarului jurnalistic “Marea Unire – Romania, la 100 de ani”, realizat de Agenția Naționala de Presa a Romaniei AGERPRES, a avut loc la 28 februarie 2018 la Centrul Cultural „Odeon” din Chisinau.

- Primul film documentar „Slovenia mea cu Ala Adamia”, produs la „TeleFilm – Chisinau”, dupa relansarea activitatii studioului, a fost lansat pe 27 februarie. Filmul documentar a fost prezentat publicului larg de la Chisinau la Cinematograful „Patria – Loteanu”. Filmul prezinta cultura, tradițiile și…

- Primul film documentar „Slovenia mea cu Ala Adamia”, produs la „TeleFilm – Chisinau”, dupa relansarea activitatii studioului, a fost lansat pe 27 februarie. Filmul documentar a fost prezentat publicului larg de la Chisinau la Cinematograful „Patria – Loteanu”. Filmul prezinta cultura, tradițiile și…

- Fondul Monetar International (FMI) se asteapta ca ritmul de crestere a economiei mondiale sa atinga 3,9% in 2018 si 2019, dupa un avans de 3,7% in 2017, insa tarile trebuie sa se pregateasca pentru a face fata efectelor normalizarii politicii monetare, precum si a celor provocate de progresele tehnologice…

- Chiar daca e vegetariana si face sport sustinut, cantareata simte ca nu e suficient, asa ca a apelat la ajutorul specialistilor. La 24 de ani, Nicoleta Nuca are un stil de viața foarte sanatos, cu multa mișcare fizica, dieta și atenție la nutriție. „Fac sport de peste 10 ani, nu mai mananc carne de…

- Ținute casual, branduri de notorietate si preturi atractive la ANITA Concept Store, un magazin de imbracaminte recent deschis in municipiul Suceava. Doamnele, domnisoarele, dar si domnii care vor sa compuna un outfit casual, o tinuta comoda, alcatuita din articole vestimentare confortabile, pot sa ...

- Deputații de la Chișinau au votat joi, in prima lectura, schimbari la Legea cu privire la sistemul național de pașapoarte și care presupune mai multe schimbari in actele de identitate ale cetațeanului Republicii Moldova.

- Nicolae Dica a prefațat derby-ul cu Dinamo, anunțand schimbari importante in echipa de start a celor de la FCSB. ...despre rivalii din derby: "Dinamo traverseaza un moment bun. Ne va aștepta o partida foarte grea. Au avut intotdeauna o atitudine in plus la meciurile cu noi. Este o partida foarte importanta,…

- Agentia Nationala Antidrog (ANA), prin cele 47 de centre de prevenire, evaluare si consiliere antidrog teritoriale, a lansat la nivel national, odata cu inceperea semestrului II al acestui an scolar, editia a XV–a a concursului „Mesajul meu antidrog”, avand ca tema „Pot altfel!”. „Mesajul meu antidrog”…

- Alina Eremia le daruiește fanilor ei o surpriza frumoasa, de Valentine’s Day! ea a lansat un duet surprinzator Marius Stamatin, pe numele de scena Mark Stam. Artistul are 20 de ani și este un alt cantareț venit de la Chișinau sa scrie istorie in Romania, dovedind ca Moldova este un izvor nesecat de…

- Carla’s Dreams prezinta “Pe umerii tai slabi“, piesa compusa de baieți, impreuna cu Alex Cotoi, cel care a mai colaborat cu trupa și cu alte ocazii. Videoclipul pentru “Pe umerii tai slabi” a fost filmat in Chișinau, in regia lui Roman Burlaca și echipa BR Films, cei care se ocupa de toate materialele…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, apreciaza ca este nevoie de schimbari in politica medicamentului pe plan national. "Este necesar sa facem schimbari in politica medicamentului pe plan national. N-as putea sa va dau date concrete in acest moment, inca ma informez asupra acestui fenomen, dar asigur…

- Parlamentul de la Chisinau a adoptat joi o declaratie prin care condamna atacurile Federatiei Ruse asupra securitatii informationale nationale si amestecul abuziv in activitatea politica din Republica Moldova, in replica presedintele Igor Dodon calificand documentul drept "cel mai impulsiv mesaj anti-rusesc…

- Sandy C din Chișinau și Aaron Sibley din Londra, sunt doi interpreți, finaliști ai Selecției Naționale Eurovision 2018 care pretind sa reprezinte Republica Moldova la Lisabona cu piesa Once Upon a Time. Acești au lansat videoclipul piesei cu care vor participal in Finala Naționala Eurovision 2018.

- Piata locala de birouri este intr-o etapa de maturizare, un semnal important fiind ca oferta a evoluat cantitativ, fiind tot mai multe cladiri de clasa A in oferta, considera Andreea Paun, managing partner Griffes. Din punct de vedere cantitativ, pentru anul 2018 se asteapta la peste 350.000 mp cladiri…

- Pe o piata in care e tot mai greu sa gasesti angajati si sa-i pastrezi, firmele exploreaza variante inedite pentru fidelizare. De exemplu, o companie din domeniul energiei a apelat la designeri reputati pentru a le oferi salariatilor tinute de serviciu comode si placute privirii.

- Mihaela Radulescu a dezvaluit cum reușește sa arate mai tanara. Intr-o postare pe blogul personal, vedeta de la Pro tv le-a marturisit tuturor care sunt secretele ei in materie de frumusețe. Mihaela Radulescu, care pe 3 august a implinit 48 de ani , reușește sa aiba un ten perfect și asta datorita…

- Eclipsa va aduce o serie de schimbari in viața noastra, in funcție de semnul nostru zodiacal, și ne va oferi posibilitatea de a face anumite alegeri in ceea ce privește segmentul financiar, mai ales in cazul urmatoarelor zodii: taur, leu și varsator. Luna sangerie se va simți profund de catre…

- 40 de mii de mame sau tati, elevi de gimnaziu si liceeni, dar si cadre didactice au decis ca vor sa stea totusi mai putin in scoala. Este rezultatul unui chestionar realizat de Ministerul Educatiei luna aceasta. Unul de care oficialii promit ca vor tine cont.

- In urma cu mai bine de trei ani, o tanara talentata din Chisinau pasea, pentru prima data, pe scena X Factor. I-a dat pe spate pe jurati, l-a impresionat pe mentorul Banica si a fost la un pas de marele premiu. De atunci, cariera Nicoletei Nuca este intr-o continua ascensiune...

- Guvernul analizeaza cel puțin patru variante radicale de schimbare a regulilor privind Declarația 600. In acest moment, persoanele fizice care au realizat in 2017 alte venituri decat cele de natura salariala mai mari de 12 salarii minime - adica 22.800 lei (12 luni x 1.900 lei salariul minim) au obligatia…

- Stilul baby-doll reinterpretat cu elemente din zona Harajuku definește cel mai bine garderoba actuala a Irinei Rimes. Cantareața ne surprinde mereu cu aparițiile ei nonconformiste. Inspira-te din clipul video de mai sus și alege-ți și tu o ținuta favorita! Foto: George Pruteanu

- Se fac calcule pentru formarea noului Guvern, iar tensiunile sunt mari în cadrul PSD. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat ca pe lânga numirea unui nou premier, social-democratii pregatesc si schimbari în cadrul Cabinetului. ”Nu vom face…

- Echipajele mobile dotate cu dispozitive pentru masurarea vitezei de deplasare de tip,,RADAR”, astazi vor activa pe urmatoarele trasee: R 1: Chișinau – Ungheni, km 40 – 70; R 3: Chișinau -Hincești; R 4: R6 -Goian – Criuleni, km 18 – 42; R 6: Chișinau – Orhei – Balți, km 13 - 21; R 13: Balți – Florești…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Fiecare strada sau bulevard din Chisinau are mai multe benzi pe fiecare sens de circulatie, insa unele pot avea cu cate doua mai putin deoarece acestea se transforma in locuri de parcare. Pe ele, unii conducatori auto isi lasa masinile cum trebuie, iar altii si le parcheaza intr-un mod iresponsabil,…

- Cea mai mare companie IT din Cluj fuzioneaza cu o firma din America Latina Endava, grup de servicii IT cu 4.000 de angajați, dintre care jumatate la Cluj, a anunțat fuziunea cu Velocity Partners, o companie de dezvoltare software cu prezența in America Latina. "Endava și Velocity Partners își…

- Limitatoare de viteza si separatoare de sens pe o artera intens circulata din Cluj FOTO Trafic intens si ambuteiaje in orele de varf. Accidente la ordinea zilei: 3 persoane au fost ranite, marti dimineata, pe fondul vitezei excesive. Este vorba despre Calea Turzii, artera ce face legatura intre cartierul…

- Peste 40 de copii din familii defavorizate din Chisinau au avut parte de o zi memorabila. Acestia au fost la Targul de Craciun organizat de Guvern, unde s-au distrat pe cinste si au primit daruri din partea lui Mos Craciun.Distractia a inceput la patinoar.

- Desi Igor Dodon a declarat anterior ca deputatii socialisti cu pasaport roman vor incepe procedura de renuntare la cetatenia romana, cei sase parlamentari socialisti, care sunt si cetateni ai Romaniei, nu au demarat procesul respectiv. Acest fapt rezulta dintr-un document al Autoritatii Nationale pentru…

- Berbec O luna dinamica in plan socio-profesional. Discuții ample cu șefi, cu reprezentanți ai instituțiilor oficiale, un carusel interesant de situații, dar dificil de ințeles la prima vedere. Se recomanda prudența și reține cele discutate la locul de munca. Unii iți pot contesta poziția in…

- Un bebeluș de cinci luni din raionul Sangerei a fost operat, ieri, la Institutul Mamei și Copilului (IMC) din Chișinau, pentru a-i scoate din burta fetusul nedezvoltat al fratelui sau geaman.